A Palazzo Barbantini-Koch, La Galleria BPER inaugura i nuovi spazi con la mostra “Vanitas. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati”, tra Romanticismo, Simbolismo e installazioni contemporanee.

Apre l’8 ottobre 2026 a Palazzo Barbantini-Koch di Ferrara la mostra “VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati”, primo grande progetto del nuovo polo espositivo de La Galleria BPER. La rassegna, curata da Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni e realizzata in collaborazione con 24 ORE Cultura, resterà aperta fino al 31 gennaio 2027 e mette al centro il fiore come simbolo di bellezza e caducità tra Ottocento e primo Novecento.

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Un viaggio tra Romanticismo, Naturalismo, Simbolismo e oltre

Oltre quaranta opere tra dipinti e sculture raccontano l’evoluzione della pittura floreale in Italia: dal Romanticismo di Francesco Hayez e Giuseppe Molteni al Naturalismo di Odoardo Borrani, Filippo Carcano e Cesare Tallone, fino al Divisionismo e al Simbolismo di Gaetano Previati, Emilio Longoni e Felice Casorati. I fiori, da semplice motivo decorativo, diventano così metafora della fragilità dell’esistenza, dialogando con la poesia di Manzoni, Leopardi, Baudelaire, D’Annunzio e Pascoli.

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Il percorso è articolato in più sezioni tematiche: dalle nature morte di fiori recisi che richiamano la tradizione fiamminga alle scene di genere e ai ritratti in cui mazzi, ghirlande e boccioli dialogano con figure femminili e infantili, fino alle sperimentazioni simboliste in cui il fiore diventa emblema di inquietudine moderna e spiritualità. Un’attenzione particolare è riservata alle artiste, come Amanzia Guerillot, e alla sfida della scultura, con opere di Vincenzo Vela, Luigi Marchesi e Gigi Guadagnucci.

Nontiscordardimé e Carpe Florem: la vanitas nel presente

Accanto al percorso storico, la mostra propone Nontiscordardimé, installazione site-specific di Doa Oa dedicata al Myosotis scorpioides, fiore legato alla memoria dei paesaggi umidi scomparsi attorno a Ferrara. L’opera amplia il tema della vanitas in chiave ecologica, spostando lo sguardo dalla caducità individuale alla vulnerabilità degli ecosistemi. A completare l’esperienza è la firma olfattiva “Carpe Florem”, sviluppata da Integra Fragrances: una fragranza che accompagna il visitatore in un percorso sensoriale dal fiore alla materia, evocando la bellezza effimera del tempo che passa.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da 24 ORE Cultura, disponibile nel bookshop, che raccoglie saggi critici, un ampio apparato iconografico e un approfondimento sul dialogo tra pittura, scultura e letteratura nelle diverse declinazioni della vanitas floreale.

Foto: Ufficio Stampa