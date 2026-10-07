All’Ashmolean di Oxford, una creazione Loewe di Jonathan Anderson per il Renaissance World Tour incontra la Venere di Botticelli e bottega. La mostra segue le trasformazioni di Afrodite, dall’antichità alla moda e alla cultura pop, passando per Pistoletto e Yves Klein.

Dal palco del Renaissance World Tour a una mostra sulla dea dell’amore. Un abito Loewe disegnato da Jonathan Anderson per Beyoncé entra nel percorso di Aphrodite: The Making of a Goddess, all’Ashmolean Museum di Oxford dall’8 ottobre 2026 all’11 aprile 2027. Nella stessa esposizione compare la Venus di Sandro Botticelli e bottega, proveniente dalla Gemäldegalerie di Berlino. A collegare questi oggetti è la storia di un’immagine: Afrodite, diventata Venere nel mondo romano, continua a essere reinterpretata attraverso idee diverse di bellezza, femminilità e desiderio. La mostra segue queste trasformazioni fino alla moda e alla cultura pop contemporanea.

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Beyoncé e la dea dell’amore

L’Ashmolean presenta la creazione di Anderson, rielaborata per il tour del 2023, come una reinterpretazione di Venere per il pubblico del XXI secolo. Il costume di scena entra quindi nel racconto della dea attraverso il corpo di una performer e il modo in cui la moda ne costruisce l’immagine. Per Renaissance, Anderson aveva sviluppato un guardaroba che giocava con forme scultoree, trompe-l’œil e illusioni del corpo. Loewe racconta capi realizzati su misura negli atelier di Parigi e Barcellona, in collaborazione con la costumista Shiona Turini: cristalli, richiami futuristi e un’estetica disco, insieme a motivi di mani surrealiste ripresi dalla collezione autunno-inverno 2022.

Sandro Botticelli (1445 – 1510) and workshop. Venus, c. 1490. Tempera on canvas, 158.1 x 68.5 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie.

Photograph: Jörg P. Anders.

Il collegamento proposto dalla mostra invita così a leggere il costume oltre la sua funzione spettacolare: come una delle forme attraverso cui il corpo femminile viene rappresentato e messo in scena.

Quale Venere di Botticelli arriva a Oxford?

Il dipinto esposto è Venus, datato intorno al 1490 e attribuito a Botticelli e bottega. Arriva da Berlino: la celebre Nascita di Venere degli Uffizi resta un’opera distinta. Il percorso comprende anche la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, nella quale una figura di ascendenza classica si trova davanti a un cumulo di abiti scartati, e una reinterpretazione della Venere de’ Medici nel blu di Yves Klein. Il confronto permette di osservare quanto possa cambiare il significato della stessa figura attraverso materiali e contesti diversi.

Gloves print dress, extra-long glove nails. LOEWE Fall Winter women’s runway collection, 2022. Designed by Jonathan Anderson. LOEWE Heritage & Archive Collection.

Una mostra su Afrodite, dalle origini al presente

Con oltre 150 oggetti, l’esposizione attraversa archeologia, scultura, pittura, arte contemporanea e moda. Il viaggio parte da Cipro e dalle tradizioni del Mediterraneo orientale, passa attraverso il mondo greco e romano e raggiunge il presente. Curata da Anja Ulbrich, con Peter A. Thompson, Liam McNamara e Jennifer Sliwka, Aphrodite: The Making of a Goddess è visitabile nelle John Sainsbury Exhibition Galleries dell’Ashmolean fino all’11 aprile 2027. La prenotazione è consigliata. Il costume di Beyoncé è una delle tappe più recenti di questa storia: un’immagine antica che continua a trovare nuovi corpi, materiali e pubblici.