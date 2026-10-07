Oltre 140 opere e materiali a Palazzo Braschi raccontano la complessità di Keith Haring, tra metropolitana, desiderio e impegno civile. Claudio Zambianchi spiega perché il suo linguaggio immediato continua a parlare al presente, oltre le icone che conosciamo tutti.

Un bambino circondato di raggi, un cane che abbaia, un corpo che balla. Le figure di Keith Haring si riconoscono in pochi secondi, anche quando non sappiamo da quale opera provengano. È una familiarità che può diventare un equivoco: scambiare l’immediatezza del segno per semplicità del pensiero. La mostra aperta al Museo di Roma a Palazzo Braschi, dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027, permette di tornare a guardare quelle immagini attraverso le questioni che le attraversano: il potere, il desiderio, il razzismo, la malattia, il diritto di occupare lo spazio pubblico.

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«È un artista complesso, non è un artista semplice. È un artista molto intelligente che viene, a differenza degli artisti di graffiti, da una cultura maturata nell’ambito delle scuole d’arte, che conosce bene i letterati e la letteratura contemporanea. – spiega Claudio Zambianchi, curatore dell’esposizione insieme a Kaoru Yanase e Ilaria Miarelli Mariani – È un artista in cui i significati sono stratificati e complessi. Nello stesso tempo ha trovato una modalità di esprimersi che parla in maniera molto diretta alle persone. – continua il curatore – È questo che lo rende un artista popolare, ancora oggi, benché le modalità di comunicazione rispetto agli anni Ottanta siano molto cambiate».

L’esposizione riunisce oltre 140 opere e materiali, con un nucleo importante di prestiti dalla Nakamura Keith Haring Collection, in Giappone. Il prestito è affiancato da opere provenienti da raccolte pubbliche e private. Disegni, stampe, poster, sculture e oggetti dipinti restituiscono un artista la cui capacità di raggiungere pubblici diversi nasce da una ricerca precisa.

Un linguaggio immediato, con significati stratificati

Il fumetto è una delle chiavi per comprendere questo equilibrio. «Una delle fonti di questo linguaggio è il fumetto», osserva Zambianchi, collocando Haring dentro una cultura visiva che attinge all’arte popolare. Le linee nette, la ripetizione delle figure e i segni che suggeriscono movimento rendono le immagini accessibili. Il loro significato, però, cambia attraverso le combinazioni e il contesto. Il cane può esprimere energia e giocosità, ma anche minaccia e potere. Il bambino radiante concentra un’idea di vitalità e innocenza. Corpi, televisori, croci, serpenti e piramidi costruiscono un vocabolario che affronta temi molto diversi, dalle relazioni tra le persone alla violenza, fino al controllo esercitato dalla tecnologia.

Durante la presentazione, Yanase invita a interrogarsi proprio sull’attualità di queste immagini. «Se Haring fosse ancora vivo, che cosa farebbe oggi?», si domanda la curatrice, immaginando che potrebbe servirsi di strumenti come gli NFT e il computer per diffondere i suoi messaggi. È un’ipotesi che riporta l’attenzione sul problema da cui il suo lavoro prendeva forma: come raggiungere le persone, anche fuori dai circuiti dell’arte. «L’arte non può salvare il mondo», osserva Yanase, ma può suggerire domande su ciò che ciascuno di noi pensa, sulla propria identità e sulla posizione che occupa. Le guerre e le discriminazioni di cui Haring parlava non appartengono – del resto – soltanto agli anni Ottanta.

Dalla metropolitana ai teloni dei camion

La mostra permette di seguire le diverse forme assunte da questa ricerca. «Le opere vengono da un prestito importante, una collezione giapponese che ha una raccolta mirabile di opere di Haring», racconta Zambianchi. Una parte appartiene «alla fase iniziale, quando lui andava a disegnare sulle carte nere che servivano a coprire i manifesti sulla metropolitana. Interveniva quindi con un sistema di mordi e fuggi, un po’ ispirato alle modalità dei graffiti artist americani di quel momento». Sono i Subway Drawings: il gesso bianco sui pannelli pubblicitari inutilizzati trasforma un luogo di passaggio in uno spazio d’incontro con l’arte. Accanto a questi lavori, il percorso presenta i sette pannelli dipinti a spray nel 1984 lungo la FDR Drive di Manhattan, portando dentro il museo opere nate in relazione alla città.

Parallelamente, Haring sviluppa la produzione destinata alle gallerie. «Ha il privilegio di avere un gallerista, Tony Shafrazi, che è anche un mentore e ne promuove il lavoro», prosegue Zambianchi. «Sceglie un supporto insolito – precisa – cioè i teloni che servono a coprire i camion: una materia molto diversa rispetto all’acrilico su tela, che poi utilizza successivamente». Il terzo nucleo riguarda la grafica. «Ci sono molti lavori grafici, sia opere uniche, disegni, sia multipli: serigrafie e litografie appartenenti a serie, a cartelle che sono molto interessanti e rare a vedersi. – dice il curatore – La mostra si compone sostanzialmente di queste tre tipologie di lavori».

Il ritorno a Roma e la memoria di un murale perduto

A Palazzo Braschi, il percorso comincia dal rapporto di Haring con l’Italia, costruito attraverso mostre, incontri e interventi nelle città. Nel 1983, l’artista lavora tra Milano e Napoli: dipinge il negozio Fiorucci, trasformando lo spazio commerciale in una performance pittorica dal vivo, e presenta la sua prima personale italiana, Italia ’83, alla Galleria Lucio Amelio. Risale a questo legame anche la partecipazione a Terrae Motus, presente nel percorso con l’opera concessa in prestito dalla Reggia di Caserta. L’anno successivo espone alla Galleria Salvatore Ala di Milano, viene selezionato per la Biennale di Venezia e arriva a Roma per Arte di Frontiera. New York Graffiti. Il progetto, ideato da Francesca Alinovi, raggiunge il Palazzo delle Esposizioni dopo le tappe di Bologna e Milano, portando dentro un’istituzione museale i linguaggi cresciuti nelle strade di New York. Alinovi, uccisa nel 1983, non vedrà realizzata la mostra che aveva immaginato.

A Roma, Haring dipinge un murale sulla scalinata esterna del palazzo. Intorno al lavoro si raccoglie il pubblico, accompagnato dalla musica: le persone possono osservare l’artista mentre dipinge, avvicinarsi, porgergli qualcosa su cui lasciare un segno. Haring comincia così a intervenire anche sugli oggetti che gli vengono presentati. Tra questi c’è una motocicletta Yamaha, oggi esposta a Palazzo Braschi: una traccia di quella giornata che conserva, insieme al disegno, la dimensione spontanea dell’incontro. Il murale sarà cancellato durante i successivi lavori al Palazzo delle Esposizioni. Le fotografie e gli oggetti riuniti nelle prime sale permettono di tornare a quel momento, quando l’arte di Haring entrava nel museo e contemporaneamente ne attraversava il confine, raggiungendo chi si fermava sulla strada.

Riportare Haring nella Capitale

Ilaria Miarelli Mariani legge la mostra anche come «un po’ un risarcimento per la città di Roma», ricordando la perdita degli interventi pubblici dell’artista. La geografia italiana prosegue fino a Pisa, dove nel 1989 Haring realizza Tuttomondo sulla parete esterna del convento di Sant’Antonio Abate. Il murale, ancora visibile, rende permanente quell’idea di arte pubblica: un’opera che si incontra attraversando la città, senza dover entrare in una galleria. Anche durante la sua realizzazione, il confronto con le persone, con la comunità religiosa e con la città accompagna il lavoro dell’artista.

Per Kaoru Yanase, riportare Haring a Roma significa anche scegliere un luogo capace di far dialogare il suo lavoro con la storia che lo circonda. Dopo aver valutato diverse sedi, Palazzo Braschi le è sembrato quello adatto: «Sono sicura che, se Haring fosse qui, esporrebbe le sue opere in questo luogo. – racconta – Voglio un dialogo tra la storia, l’architettura e questa bellissima città, collegandole all’arte contemporanea». I soffitti e gli ambienti del palazzo entrano così nella lettura delle opere. È un rapporto che prosegue fuori dalle sale, nella città che Haring aveva conosciuto e nel patrimonio romano che aveva contribuito ad arricchire il suo immaginario. La mostra torna su quella presenza attraverso ciò che è rimasto: opere, fotografie e oggetti, ma anche i racconti di chi, nel 1984, si era fermato a guardarlo dipingere.

I cani di Terrae Motus, il corpo e la musica

Tra le opere esposte, Zambianchi indica una preferenza personale: «Soggettivamente amo molto l’opera della collezione Lucio Amelio, depositata a Caserta: l’opera grande, gialla, con quei cani che abbaiano. Ricordo che era la copertina del catalogo del 1997 della mostra di Haring a Rivoli, una delle due grandi mostre che erano state fatte qui in Italia sul suo lavoro». L’opera appartiene a Terrae Motus, la raccolta promossa dal gallerista Lucio Amelio dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, ed è concessa in prestito dalla Reggia di Caserta. La sua presenza riporta l’attenzione sul legame di Haring con l’Italia, dalla prima personale napoletana del 1983 fino a Tuttomondo, realizzato a Pisa nel 1989.

Il percorso affronta poi l’impegno politico attraverso opere e poster come Free South Africa, Crack Down! e Safe Sex!. Antirazzismo, lotta all’apartheid, disarmo nucleare e prevenzione dell’AIDS entrano in immagini pensate per circolare e prendere posizione. Nella sezione Radiant Eros – Celebrate Life, il corpo e il desiderio diventano centrali. Le opere con pigmenti fluorescenti, le tavole Bad Boys e il monumentale Untitled del 1984 raccontano la sessualità e la gioia di vivere durante la crisi dell’AIDS. La musica attraversa lo stesso universo: il Club 57, il Paradise Garage, le copertine e i manifesti testimoniano una pratica cresciuta tra danza, performance e vita notturna.

Dalla paura della fine all’arte per tutti

Il rapporto con la morte emerge in Apocalypse, realizzato in dialogo con i testi di William S. Burroughs, e in Altarpiece: The Life of Christ. Quest’ultima opera, presente al funerale di Haring nella Cathedral Church of St. John the Divine di New York, è collocata nella cappella di Palazzo Braschi. La mostra si chiude tornando all’infanzia e all’accessibilità dell’arte, attraverso progetti per ospedali, biblioteche e spazi condivisi. Dopo il confronto con la malattia e la fine, il pubblico incontra di nuovo la convinzione che guidava Haring: «L’arte è per tutti».

Riconoscere i suoi omini è facile. Guardare che cosa fanno, a chi si rivolgono e contro che cosa prendono posizione richiede più tempo. La mostra a Palazzo Braschi invita a fermarsi proprio lì: a ritrovare, nelle immagini che conosciamo tutti, le domande e i conflitti di un artista che aveva scelto di parlare a tutti.

Foto di Monkey Video Lab