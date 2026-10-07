Fino al 17 gennaio 2027 Palazzo Pallavicini si trasforma in una capsula del tempo: indietro fino all’800 e nell’arco delle 24 ore viste con gli occhi di artisti come Renoir, Monet, Boldini, Nino Costa ed altri

Quanto durava una giornata nell’Ottocento? Che luce aveva il mattino, quali rumori accompagnavano il pomeriggio, come cambiavano le città e i paesaggi con il tramonto? A Palazzo Pallavicini di Bologna una mostra prova a rispondere non ricostruendo semplicemente un’epoca, ma invitando il visitatore a trascorrervi idealmente ventiquattro ore.

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Fino al 17 gennaio 2027, Un Capolavoro di Giornata. Dall’alba al tramonto nell’Ottocento. Un viaggio nel tempo dipinto, prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Francesca Sinigaglia, riunisce oltre cento dipinti dell’Ottocento europeo, provenienti da musei italiani e internazionali – tra cui il Louvre – e da collezioni private. A stabilirne la successione non sono però scuole, movimenti o cronologie: è semplicemente l’ora del giorno rappresentata sulla tela.

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Una giornata nell’Ottocento scandita da dodici sale

Il percorso si sviluppa attraverso dodici sezioni, ciascuna corrispondente a due ore, trasformando il tempo in una sorta di filo curatoriale. Si comincia con il risveglio e le prime luci del giorno, si attraversano la colazione, il lavoro, il pranzo, i giochi e il pomeriggio, fino al tramonto e alla notte.

«L’Ottocento è un secolo lontano per noi. Però non è poi così lontano», racconta la curatrice Francesca Sinigaglia. «Abbiamo deciso di vivere davvero in questo secolo. L’obiettivo era abbracciare questi artisti, capirli davvero, uscire con loro dall’Accademia e vedere per la prima volta, come fecero loro, la realtà».

Una realtà che cambia continuamente insieme alla luce. Nel percorso si incontrano Macchiaioli, Impressionisti e alcuni dei protagonisti della pittura europea dell’Ottocento, seguendo ciò che vedevano nelle diverse ore del giorno.

«Dal sorgere del sole alla mattina piena di vita, al pranzo, al dopopranzo e poi a un pomeriggio ricco di emozioni, fino a un tramonto che sorprende e, infine, alla notte», spiega Sinigaglia. «Ora per ora, insieme, mano nella mano con degli artisti straordinari».

Così il risveglio passa attraverso Fontanesi, Bertelli e Majani, la vita borghese entra nelle opere di Mancini e Scorzoni, mentre il lavoro nei campi emerge con Michetti e Pellizza da Volpedo. La città moderna appare nella Londra di Boldini, a mezzogiorno la luce invade la baia dipinta da Renoir, mentre verso sera le atmosfere cambiano con Nino Costa e Mario de Maria, fino alle Ninfee notturne di Monet.

Non solo i quadri: cambiano luci, profumi, suoni e pareti

A rendere particolare l’esperimento è però ciò che accade intorno alle opere. Anche l’allestimento cambia con il trascorrere delle ore, nel tentativo di accompagnare il visitatore nella stessa progressione temporale raccontata dai dipinti.

«Abbiamo scelto di far vivere una giornata dell’Ottocento, selezionando le opere in base all’ora del giorno che rappresentano», spiega Chiara Spinnato di Vertigo Syndrome. «Sono dodici sale e ogni sala è diversa: abbiamo studiato la carta da parati precisa per quell’ora del giorno, i profumi che si sentono in quel particolare momento, le luci che rispecchiano la luce che avrebbe il sole in quel momento della giornata, ma anche le musiche».

Il percorso diventa così progressivamente immersivo: luce, suoni e profumi storici accompagnano i dipinti, insieme alle letture di Gabriele D’Annunzio e Giacomo Leopardi. Anche l’audioguida è stata pensata come parte della narrazione e non soltanto come apparato informativo.

«Ad accompagnare la visita è la voce della curatrice Francesca Sinigaglia», aggiunge Spinnato, «che conduce il visitatore all’interno della mostra quasi come un’attrice».

L’idea è dunque quella di ridurre, almeno per il tempo della visita, quella distanza evocata dalla stessa Sinigaglia: non osservare l’Ottocento da fuori, ma provare a entrarci, seguendo gli artisti mentre scoprono la luce naturale, le strade, il lavoro, il tempo libero e quella realtà quotidiana che nel corso del secolo diventa sempre più protagonista della pittura.

Per i bambini è stato inoltre realizzato un percorso dedicato, con una caccia al tesoro tra i dettagli nascosti nelle opere e una sala pensata per i visitatori più piccoli. La mostra è accompagnata anche da un calendario di incontri e appuntamenti dedicati all’approfondimento dei temi del percorso.

Un Capolavoro di Giornata. Dall’alba al tramonto nell’Ottocento. Un viaggio nel tempo dipinto è visitabile a Palazzo Pallavicini a Bologna fino al 17 gennaio 2027.