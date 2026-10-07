Riparte al Museo Carlo Bilotti di Roma la terza edizione di “Artisti a Villa Borghese”, ciclo di incontri gratuiti tra talk, reading e video dedicati al rapporto tra arte contemporanea e natura nelle ville storiche.

Riprende dopo la pausa estiva la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e ospitato nella suggestiva Sala de Chirico del Museo Carlo Bilotti – Arancera di Villa Borghese. Un programma autunnale che mette al centro il rapporto etico, iconografico ed estetico tra arte e natura, con talk, interviste, reading poetici, ambient sound, storytelling e video proiezioni aperti al pubblico.

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Un ciclo di incontri tra ville storiche, memoria e linguaggi contemporanei

Il progetto, curato e moderato da Claudio Crescentini (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), propone una rilettura del patrimonio artistico, storico e naturalistico delle ville storiche urbane attraverso lo sguardo di artisti, critici, studiosi e giornalisti. L’idea è quella di attivare un dialogo “altro”, in linea con la lezione dei Surrealisti, in cui le opere, le immagini e le parole diventino strumenti per ripensare il paesaggio culturale di Villa Borghese e il suo parco, uno dei luoghi più iconici di Roma.

Talk, interviste in esclusiva, reading poetici e ambientazioni sonore compongono un palinsesto che, oltre al momento dal vivo, lascia tracce fruibili anche nei giorni successivi grazie alle video proiezioni ospitate nella Saletta video del museo.

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Il programma: Zavattini, Cagli, Mauri e il tributo a Nina Maroccolo e Plinio Perilli

Il calendario autunnale si articola in quattro appuntamenti, tutti alle ore 18:00. Si parte con Cesare Zavattini e l’incontro «LA VERITÀ PRIMA DI TUTTO», con un’intervista a Silvana Cirillo (Sapienza Università di Roma) e la video-proiezione “Cover’s Zà” di MADE IN HEAVEN, visibile nella Saletta video fino al 25 ottobre 2026.

Segue una serata dedicata a Corrado Cagli e alla sua “NATURA TOTEMICA”, con gli interventi di Giuseppe Briguglio (Archivio Corrado Cagli), Davide Fodaro, Miriam Pitocco e Livia Sforzini (MIC, Istituto Centrale per il Restauro), per approfondire la dimensione totemica e simbolica della natura nella sua opera.

Il terzo incontro è incentrato su Fabio Mauri con “100×100”, in collaborazione con Studio Fabio Mauri – Associazione per l’Arte l’Esperimento del Mondo. Partecipano Ivan Barlafante (Direttore Studio Fabio Mauri) e lo stesso Claudio Crescentini. In programma anche la proiezione di due video-performance di Mauri, “Intimità di Pasolini” (2004) e “Ricostruzione della memoria a percezione spenta” (1998), visibili nella Saletta video fino al 16 dicembre 2026.

Reading, accesso e informazioni pratiche

A chiudere il ciclo sarà il tributo Nina Maroccolo e Plinio Perilli Tribute, previsto per venerdì 6 novembre alle ore 18:00, con un reading di poesia continuativo che intreccia voce, memoria e natura. Tutti gli incontri si svolgono al Museo Carlo Bilotti – Arancera di Villa Borghese, in piazzale Fiorello La Guardia, con ingresso libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione al numero 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00). Durante gli incontri non è possibile visitare le mostre in corso al museo.

Per approfondire biografie e opere degli artisti coinvolti, è disponibile una cartella stampa con immagini e materiali di approfondimento consultabile online. Il ciclo “Artisti a Villa Borghese #3” conferma così la vocazione del Museo Carlo Bilotti come spazio di confronto tra ricerca contemporanea, storia dell’arte e paesaggio naturale del parco romano.

Foto: Ufficio Stampa