Nel 2027 il London Museum apre al pubblico le sue volte sotterranee con “Londinium: la nascita di una città romana”, mostra gratuita che racconta i primi 50 anni della Londra dell’Impero Romano.

Nel cuore della City di Londra, il London Museum si prepara ad aprire al pubblico una rete di volte sotterranee riscoperte, trasformate in un inedito spazio espositivo di 800 metri quadrati. Qui, nella primavera del 2027, prenderà vita Londinium: la nascita di una città romana, una mostra gratuita dedicata ai primi cinquant’anni della Londra romana, tra commerci, conflitti e opportunità lungo il Tamigi.

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A coin of the Emperor Nero depicting Rome’s vast Macellum Magnum marketplace (c) London Museum (back)

Reperti inediti dalla Collezione Bloomberg e narrazione sensoriale

Cuore dell’esposizione saranno gli oggetti inediti della Collezione Bloomberg, uno dei più importanti insiemi di reperti della Britannia romana antica, donata al museo nel 2025 dopo gli scavi sotto la sede europea dell’azienda tra il 2012 e il 2014. Tavolette di cera con le prime voci scritte di Londra, un raro biberon romano, una moneta di Nerone e perfino uova di blatta eurasiatica provenienti da un forno di panetteria ricostruiscono la vita quotidiana dei primi abitanti di Londinium. Il percorso, progettato in collaborazione con l’agenzia di experience design Journey, utilizzerà proiezioni dinamiche e paesaggi sonori spaziali per immergere il pubblico in una narrazione ricca di stimoli sensoriali, fatta di dispute, pettegolezzi e piccoli affari di frontiera.

Londinio writing tablet (c) MOLA

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Dalle cripte riscoperte alla nuova sede del museo

Le volte sotterranee, probabilmente utilizzate in origine come magazzini per il mercato generale vittoriano di Smithfield e per la vicina ferrovia, sono state riscoperte nel 2019 durante un ampio cantiere di restauro. Oggi diventano una location permanente per mostre ed esperienze immersive, con Londinium: la creazione di una città romana come primo capitolo di un programma destinato a evolversi. L’apertura della mostra seguirà l’inaugurazione ufficiale del London Museum a Smithfield, prevista per il 28 novembre 2026: il complesso, progettato da Stanton Williams e Asif Khan con gli architetti del restauro Julian Harrap, riunirà gallerie permanenti, spazi per eventi, caffetteria, negozi e un centro didattico di livello internazionale.

Un grande progetto culturale per la City di Londra

La trasformazione dei due ex edifici di mercato nella City è uno dei più ambiziosi interventi di riqualificazione culturale del prossimo decennio, sostenuto dalla City of London Corporation, dal sindaco Sadiq Khan e da importanti partner filantropici, tra cui Bloomberg Philanthropies, Goldsmiths’ Foundation, Linbury Trust e National Lottery Heritage Fund. Il London Museum, che custodisce una collezione di sette milioni di oggetti e uno dei più grandi archivi archeologici al mondo, presenterà nelle sue gallerie permanenti una narrazione continua della storia cittadina: dalle comunità preistoriche al Grande Incendio, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012.

Foto: Ufficio Stampa