All’Ara Pacis di Roma oltre 110 opere raccontano il potere del ritratto nell’Egitto romano, con quasi 50 ritratti del Fayum e prestiti eccezionali da Egitto, Louvre, Getty e Metropolitan Museum.

Dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027 il Museo dell’Ara Pacis a Roma ospita la grande mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, un viaggio nella straordinaria stagione dei ritratti dipinti dell’Egitto romano. Oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche raccontano come il volto umano sia diventato ponte tra identità personale, memoria dei defunti e linguaggi artistici del Mediterraneo.

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Ritratto funerario di una donna dal Getty Museum nella mostra Egitto e Roma I volti del Fayum

I ritratti del Fayum: una riunione eccezionale

Cuore dell’esposizione sono quasi 50 ritratti del Fayum, tavole lignee spesse pochi millimetri, dipinte a tempera o a encausto su cera calda e originariamente collocate sul volto delle mummie. Se ne conservano poco meno di mille in tutto il mondo e sono rarissimi nei musei italiani: la mostra romana ne riunisce un nucleo eccezionale grazie a un ampio programma di prestiti internazionali.

Per la prima volta l’Egitto concede la quasi totalità delle tavole custodite nelle proprie collezioni nazionali, mai uscite prima dal Paese, tra cui il celebre Tondo dei Due Fratelli dall’Egyptian Museum del Cairo, restaurato in occasione del progetto espositivo. A questo nucleo si affiancano opere dal Musée du Louvre, dal Getty Museum, dal Metropolitan Museum of Art, dal Landesmuseum Württemberg di Stoccarda e da altre importanti istituzioni, insieme a un ritratto giovanile emerso di recente dagli scavi della missione archeologica italiana dell’Università del Salento.

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Ritratto di giovane donna con corona dorata dal Metropolitan Museum

Una mostra tra archeologia, memoria e grandi prestiti

Curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, la mostra è promossa da Roma Capitale con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’RTI MondoMostre – Civita Mostre e Musei, con Zètema Progetto Cultura. Official Partner Fastweb + Vodafone e Radio Partner Dimensione Suono Soft sostengono un progetto che intreccia ricerca archeologica, restauro e divulgazione.

Il percorso espositivo mette in dialogo i volti dipinti del Fayum con altri manufatti dell’Egitto romano e della Roma imperiale, evidenziando affinità e differenze nel modo di rappresentare l’individuo. Tra i prestatori figurano, oltre al Museo Egizio del Cairo e al Louvre, il Getty Museum, il Metropolitan Museum of Art, il Landesmuseum Württemberg, l’Eton College – Myers Collection, il Museo Lugdunum di Lione, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, i Musei Capitolini con la Centrale Montemartini, il Museo di scultura antica Giovanni Barracco, il Museo della Fabbrica di San Pietro, i Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano, il Museo Libero D’Orsi, il Kom Aushim Museum e il Museo di Hurghada.

Ritratto funerario di uomo barbuto dalla Myers Collection esposto a Egitto e Roma I volti del Fayum

Visita, biglietto open e informazioni pratiche

Il Museo dell’Ara Pacis, affacciato sul Lungotevere in Augusta tra via Tomacelli e via di Ripetta, è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Per la mostra è disponibile un biglietto open al costo di 17 euro, con prevendita di 1 euro, che consente di scegliere liberamente giorno e orario di visita.

La prevendita del biglietto open è attiva online al seguente link. Ulteriori informazioni sulla programmazione culturale dei musei civici romani sono disponibili sui siti istituzionali Museo di Roma, Musei in Comune, sul portale di MondoMostre e su Civita Mostre e Musei.

Foto: Ufficio Stampa