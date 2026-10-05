Al San Francisco Museum of Modern Art, il leader dei BTS diventa co-curatore di una mostra che intreccia la sua collezione con quella del museo. Tra un Morandi, i maestri coreani e un’audioguida registrata da RM, ecco cosa vedere fino al 7 febbraio 2027.

Nella collezione di RM, il leader dei BTS, c’è anche un dipinto di Giorgio Morandi. Si intitola Fiori, risale al 1949 e raffigura un soggetto che il pittore bolognese tornò a osservare nel corso della sua vita: un piccolo mondo domestico, fatto di forme, colori e rapporti nello spazio. Adesso il quadro è al San Francisco Museum of Modern Art, dove incontra un altro mazzo di fiori, dipinto dall’artista coreano To Sangbong.

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È uno degli accostamenti di RM x SFMOMA: Between You and Me, aperta il 3 ottobre 2026 e visitabile fino al 7 febbraio 2027. La prima mostra museale dedicata alla collezione personale del musicista riunisce quasi 180 opere, provenienti dalla sua raccolta e da quella di SFMOMA. RM, all’anagrafe Kim Namjoon, ha curato il progetto insieme ad América Castillo e Hyoeun Kim, mettendo al centro l’arte moderna e contemporanea coreana e le sue relazioni con artisti di altri paesi.

«Viviamo in un’epoca definita dai confini. Questa mostra a SFMOMA riflette quei confini: tra Oriente e Occidente, Corea e America, moderno e contemporaneo, personale e universale. Non voglio prescrivere come queste opere debbano essere guardate: che ci si avvicini per curiosità o per studio, tutti i punti di vista sono benvenuti. La mia unica speranza è che questa mostra possa essere un ponte piccolo ma solido per molti», ha dichiarato RM.

Il Morandi di RM incontra l’arte coreana

Nella sezione Home, Fiori di Morandi è accostato a Forsythia (1975) di To Sangbong. Entrambi gli artisti hanno dedicato attenzione agli oggetti più semplici: vasi, bottiglie, recipienti, composizioni floreali. Nei due dipinti, i colori tenui accompagnano un lavoro preciso sui volumi, sulle distanze e sull’equilibrio tra le forme. Una natura morta può sembrare una scena immobile. Guardandola più a lungo, emerge quanto ogni elemento dipenda da quelli che lo circondano.

Lo stesso ambiente ospita dipinti di Chang Ucchin, popolati da animali, bambini e immagini della vita quotidiana coreana. Sono opere che aiutano a riconoscere un filo della raccolta di RM: l’interesse per le scene quiete e per ciò che, pur essendo familiare, continua a meritare attenzione. La collezione è cresciuta a partire dalle visite ai musei durante i tour con i BTS. Il progetto espositivo è nato circa due anni fa da una proposta di Castillo, con l’idea di trasformare questo rapporto personale con le opere in un’esperienza condivisa. La partecipazione di RM attraversa le scelte dei lavori, gli accostamenti e l’impostazione degli ambienti.

Cosa vedere: dal blu di Kim Whanki alle opere di Yun Hyong-keun

La mostra offre un percorso tra pittura, disegno, scultura, ceramica, tessuti e design. Molte opere coreane vengono presentate per la prima volta negli Stati Uniti, all’interno di una delle più ampie esposizioni di arte moderna e contemporanea coreana realizzate nel paese. Tra gli incontri da osservare c’è quello tra Kim Whanki e Yves Klein, nella sezione Bluewater. I dipinti di Kim 26-I-70 #141 e 15-VII-70 #181, entrambi del 1970, dialogano con Éponge (SE251) (1961) di Klein. Il blu li avvicina, ma prende forme diverse: nei punti ripetuti di Kim suggerisce costellazioni, distanza e nostalgia. Nella spugna di Klein il colore investe anche la materia e il suo volume.

A Yun Hyong-keun, tra gli artisti prediletti da RM, è dedicata una sala con sedici opere. Figura importante del Dansaekhwa, il movimento coreano legato alla pittura monocroma degli anni Settanta, Yun lavorava con una tavolozza essenziale. Nelle sue composizioni, il blu oltremare e la terra d’ombra richiamano il cielo e la terra. La sua esperienza, segnata dalla guerra di Corea, dagli arresti e dalla repressione politica, dà profondità a queste immagini austere. Il percorso rende visibile anche la sua amicizia con Donald Judd, conosciuto nel 1991 e diventato un sostenitore del suo lavoro a livello internazionale. Burnt Umber & Ultramarine (2001) di Yun è accostato a To Susan Buckwalter (1964) di Judd: due modi diversi di costruire uno spazio attraverso forme essenziali.

Chang Ucchin, The River Scene, 1988; collection of RM; © Chang Ucchin Foundation, courtesy Seoul Auction

Yves Klein, Éponge (SE251) (Sponge [SE 251]), 1961; San Francisco Museum of Modern Art, bequest of Phyllis C. Wattis; © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris; photo: Katherine Du Tiel.

Paesaggi, gocce d’acqua e incontri inattesi

Nella sezione Friendscape, Work (Trees) (1981) di Yoo Youngkuk incontra Clear Cut Landscape (1951) di Milton Avery. Gli alberi diventano il punto di partenza per semplificare il paesaggio, trasformandolo in campiture di colore e forme. Un altro accostamento mette in relazione le gocce dipinte da Kim Tschang-yeul con l’installazione It Seemed a Beautiful Day (2002) di Tony Feher, realizzata con bottiglie di plastica parzialmente riempite d’acqua. Qui un materiale comune apre riflessioni sulla memoria e sulla perdita, legate rispettivamente all’esperienza della guerra di Corea e agli attentati dell’11 settembre.

Ci sono anche incontri più giocosi: un gatto addormentato di Kang Yobae compare accanto a Clown and Beast di Wayne Thiebaud, dove una tigre tiene a terra un clown. Le connessioni possono nascere da una storia condivisa, da una tecnica o semplicemente da un soggetto che, nelle mani di due artisti, cambia significato.

Come visitare RM x SFMOMA

RM x SFMOMA: Between You and Me è allestita al settimo piano del Museo SFMOMA, al 151 di Third Street, a San Francisco, fino al 7 febbraio 2027. Si tratta dell’unica presentazione statunitense della mostra. Il percorso comprende testi di sala e didascalie in due lingue scritti da RM, un’audioguida in inglese e coreano registrata dal musicista, accessibile attraverso il proprio dispositivo, e una playlist da lui selezionata per accompagnare le opere.

La visita richiede un biglietto per la mostra: al normale ingresso al museo si aggiunge un supplemento di 10 dollari nei giorni feriali e 12 dollari nei fine settimana e nei festivi. Per i membri SFMOMA la mostra è gratuita. È disponibile anche l’Encore Pass, da 75 dollari, che permette di tornare più volte durante il periodo espositivo e comprende l’accesso alle altre gallerie del museo nei giorni di visita. Per chi arriva attraverso i BTS, il primo elemento familiare sarà forse la voce dell’audioguida. Poi ci sono i fiori di Morandi e To Sangbong, i blu di Kim Whanki, le forme di Yun Hyong-keun: opere davanti alle quali ciascuno può decidere quanto fermarsi e che cosa cercare.