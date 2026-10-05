Al Castello Sforzesco di Milano una grande mostra riporta al centro la ricerca di Nino Ferrari, maestro del metallo del Novecento, tra arti applicate, design e dialogo con Gio Ponti.

Restituire visibilità a uno dei protagonisti delle arti applicate italiane del Novecento: è l’obiettivo di Nino Ferrari. La forma moderna del metallo, la mostra in programma dal 7 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 nella Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano. Curata da Stefania Cretella e Fiorella Mattio e prodotta da Comune di Milano – Cultura, Castello Sforzesco e Silvana Editoriale, l’esposizione ripercorre la vicenda di Nino Ferrari (Canneto sull’Oglio, 1908 – Brescia, 1981), maestro della lavorazione dei metalli, dell’incisione, del cesello e dello sbalzo su argento, rame e peltro.

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Un percorso tra arti applicate, design e modernità

La mostra riunisce circa un centinaio di pezzi che raccontano l’evoluzione stilistica e l’universo poetico di Ferrari, attivo con straordinario successo tra Brescia e Milano dagli anni Trenta agli anni Settanta. Il nucleo principale del percorso espositivo è composto da sessanta opere in argento, rame, peltro e altre leghe metalliche, che mostrano la capacità dell’artista di trasformare superfici rigide in volumi vibranti di luce. A queste si affiancano trenta disegni preparatori su carta e cartoncino, preziosi per comprendere la fase ideativa, e dieci pezzi storici d’officina, tra stampi in gesso, utensili da lavoro e manufatti colti in diverse fasi di lavorazione.

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Il dialogo con Gio Ponti e la Triennale del 1936

Un capitolo centrale dell’esposizione è dedicato all’intenso sodalizio intellettuale e professionale con Gio Ponti. La collaborazione con l’architetto e designer milanese, avviata a partire dagli anni Trenta, fu determinante per l’affermazione di Ferrari nel panorama nazionale dell’arte decorativa. In mostra il loro dialogo viene ricostruito attraverso carteggi inediti, fotografie storiche, cataloghi di vendita e riviste dell’epoca, offrendo uno spaccato vivido del fermento culturale in cui l’artista si muoveva. Particolare rilievo assume inoltre il legame con la VI Triennale di Milano del 1936, quando Ferrari realizzò una coppia di vasi su disegno di Guido Frette, uno dei quali oggi fa parte delle collezioni del Castello Sforzesco.

Nino Ferrari nel Museo delle Arti Decorative e il catalogo Silvana Editoriale

La maggior parte delle opere esposte proviene dalla collezione degli eredi di Nino Ferrari, affiancata da importanti prestiti di collezioni private e del Castello Sforzesco di Milano. Tre opere dell’artista entrano anche nel percorso permanente del Museo delle Arti Decorative (Sala XXXI. Il Novecento), ricollocandolo accanto alle ricerche più avanzate del suo tempo e sottolineando il dialogo con stili e forme della modernità nella prima metà del XX secolo. Ad accompagnare l’esposizione è il catalogo edito da Silvana Editoriale, che raccoglie saggi storico-critici sull’intero percorso creativo di Ferrari, analizza le sue metodologie di lavoro e approfondisce il rapporto con Gio Ponti, corredando il tutto con schede tecniche e una ricca documentazione fotografica.

La mostra, realizzata con il sostegno di Biochim, invita a riscoprire il contributo di Nino Ferrari alle arti applicate e conferma come il design italiano del Novecento abbia raggiunto vette di eccellenza grazie al dialogo fecondo tra intuizione artistica e alto artigianato.

Foto: Ufficio Stampa