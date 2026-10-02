Alla galleria Rosso20sette di Roma la nuova personale di Laika, ‘The Collapse of Democracy’: tele, disegni e installazioni denunciano le contraddizioni della democrazia USA tra guerre, razzismo e diritti violati.

Rosso20sette arte contemporanea dedica una nuova mostra personale a Laika, tra le voci più incisive della street art italiana. Dal 10 ottobre al 14 novembre 2026, negli spazi di via del Sudario 39 a Roma, il progetto The Collapse of Democracy mette al centro le crepe del modello democratico statunitense, osservato dall’artista dopo il suo recente viaggio in California.

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Guerre, razzismo e diritti umani al centro del nuovo ciclo

La mostra nasce come prosecuzione ideale di States of Injustice e racconta il paradosso di un paese che si definisce prima democrazia al mondo, ma oggi rischia di collassare sotto il peso dei propri valori traditi. In circa venti opere tra tele, disegni e installazioni, Laika indaga il trionfo delle guerre combattute per il profitto, il razzismo sistemico, l’attacco ai diritti civili e il progressivo arretramento delle tutele ambientali, trasformando la bandiera americana e i suoi simboli in icone di denuncia.

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Dai murales in California ai tre nuclei tematici della mostra

Fulcro del percorso è l’opera There is no peace without human rights, realizzata in California e dedicata al legame tra pace e diritti umani, che introduce il primo nucleo tematico sulle guerre e sui conflitti combattuti per il petrolio, con lavori come The flag for the oppressed e l’installazione Blood for oil. Un secondo gruppo di opere affronta il paradosso della lotta allo straniero, tra suprematismo bianco e politiche migratorie repressive, mentre l’ultimo capitolo rende omaggio a figure come Rosa Parks e Martin Luther King, fino alla grande immagine della Statua della Libertà sul punto di crollare che dà il titolo all’intero progetto.

Informazioni sulla mostra a Rosso20sette arte contemporanea

Rosso20sette arte contemporanea ospita The Collapse of Democracy a cura del Team Laika fino al 14 novembre 2026. L’opening è in programma sabato 10 ottobre alle 18.00, con la presenza dell’artista. La galleria è aperta dal martedì al sabato con orario 11.00-13.00 e 14.00-19.00, confermando il proprio impegno nella promozione della street art e dei linguaggi più urgenti dell’arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa