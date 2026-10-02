Dal 9 ottobre 2026 al 18 gennaio 2027 Villa Medici espone ‘Paesaggio’ (1909) di Francis Picabia, opera chiave verso l’astrazione, in dialogo con la grande retrospettiva al Palazzo Reale di Milano.

Nel cuore delle sue storiche sale, Villa Medici espone per tre mesi Paesaggio (1909) di Francis Picabia. Dal 9 ottobre 2026 al 18 gennaio 2027, l’Accademia di Francia a Roma presenta al pubblico un capolavoro che segna una svolta decisiva nella storia dell’arte moderna, documentando il passaggio dell’artista verso la nascente astrazione.

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Un momento chiave nella ricerca verso l’astrazione

Realizzato a pastello, Paesaggio nasce nel 1909, quando Picabia decide di abbandonare le sue tele postimpressioniste per intraprendere una ricerca radicalmente nuova. Le forme si amplificano, le campiture di colore si fanno ampie e autonome, preannunciando il progressivo abbandono della rappresentazione naturalistica. L’opera precede di poco Caoutchouc, dipinto considerato una delle pietre miliari dell’arte astratta, accanto alle ricerche di Kandinsky, Kupka, Malevich e Robert Delaunay.

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Dialogo con la retrospettiva al Palazzo Reale di Milano

La presentazione di Paesaggio a Roma si inserisce in un dialogo diretto con la grande mostra Picabia. Aprire le porte della notte, in programma al Palazzo Reale di Milano dal 9 ottobre 2026 al 24 gennaio 2027. Curata da Anne Berest Picabia e prodotta da Madeinart, la retrospettiva riunisce oltre 150 opere provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali, ripercorrendo l’itinerario dell’artista attraverso il tema della notte come metafora di vita e spazio privilegiato della creazione.

Un doppio appuntamento tra Roma e Milano

Dopo l’esposizione nel 2024 de Il limone di Édouard Manet, prestato dal musée d’Orsay per il 150° anniversario dell’impressionismo, l’Accademia di Francia a Roma torna a farsi crocevia della storia dell’arte moderna con Picabia. In occasione del doppio appuntamento tra Roma e Milano, Villa Medici organizza anche un incontro pubblico martedì 13 ottobre 2026 con Anne Berest Picabia e lo storico dell’arte Arnauld Pierre, dedicato ai legami tra Francis Picabia e François Morellet, maestro dell’astrazione a cui la sede romana dedica una mostra autunnale.

Picabia, l’artista delle mille vite

Pittore e poeta formatosi all’École des Arts Décoratifs di Parigi, Francis Picabia attraversa impressionismo, cubismo, fauvismo, dadaismo e astrazione senza mai lasciarsi incasellare in uno stile unico. La cesura del 1909, testimoniata da Paesaggio, inaugura uno dei percorsi più liberi e imprevedibili della storia dell’arte, in cui il cambiamento continuo diventa metodo e dichiarazione poetica.

Foto: Ufficio Stampa