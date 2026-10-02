Dal 10 ottobre al 1 novembre 2026 Siena ospita ‘Angeli – Espressioni d’Arte in mostra’: un percorso tra arte sacra, iconografia e ricerca contemporanea promosso da Associazione Archeosofica.

Nel centro storico di Siena, a pochi passi da Piazza del Campo, dal 10 ottobre al 1 novembre 2026 apre al pubblico la mostra Angeli – Espressioni d’Arte in mostra, allestita in via Montanini 21 (Piazzetta degli Alberghi). Promossa dall’Associazione Archeosofica e frutto delle ricerche degli artisti del gruppo Icona In Arte, l’esposizione propone un itinerario suggestivo tra arte sacra, iconografia tradizionale e linguaggi della pittura contemporanea.

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Un viaggio tra tradizioni religiose e linguaggi figurativi

La rassegna è concepita come un percorso insieme cronologico e tematico: dalle prime suggestioni mesopotamiche al mondo greco, dalle tradizioni ebraica e islamica fino all’angelologia cristiana e alla pittura di icone, il visitatore è guidato alla scoperta delle molte forme con cui l’umanità ha cercato di rappresentare il mistero dell’intermediazione tra cielo e terra. La figura dell’angelo diventa così presenza spirituale e simbolica capace di attraversare epoche, culture e stili figurativi differenti, trovando nuove interpretazioni nella sensibilità degli artisti contemporanei di Icona In Arte.

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Siena, città ideale per riflettere su arte e spiritualità

L’allestimento nel cuore di Siena, città simbolo dell’arte sacra medievale, conferisce alla mostra un valore particolare: il dialogo con il tessuto urbano e con la tradizione figurativa locale invita a interrogarsi sul rapporto tra bellezza, memoria e dimensione interiore dell’essere umano. Angeli – Espressioni d’Arte in mostra non è soltanto una rassegna pittorica, ma un percorso culturale in cui le opere sollecitano una riflessione sul legame tra arte e spiritualità, tra contemplazione estetica e ricerca di significato, aprendo uno spazio di meditazione sul visibile e sull’invisibile.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero dall’8 ottobre, con presentazione ufficiale sabato 10 ottobre alle ore 17.00 alla presenza di alcuni artisti del gruppo Icona In Arte, e resterà aperta ogni giorno fino a domenica 1 novembre, dalle 11.00 alle 19.00. Durante il periodo espositivo sono in programma due incontri di approfondimento con le artiste Silvia Gasparrini, dedicato all’iconografia ortodossa tra tradizione e futuro (sabato 17 ottobre), e Benedetta Maroni, che esplorerà I colori degli angeli: un linguaggio di luce (sabato 24 ottobre). Nei mesi di novembre e dicembre il progetto continuerà presso i locali dell’Associazione Archeosofica in via Ricasoli 24, con uno stage di pittura e un ciclo di conferenze sulla figura dell’angelo nella tradizione religiosa, artistica e letteraria.

Foto: Ufficio Stampa