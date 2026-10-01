Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di ottobre 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto. Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

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ANDY WARHOL – FOREVER LOVE

fino al al 28 marzo 2027

Dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027 il Centro espositivo La Vaccheria all’EUR ospita Andy Warhol – Forever Love, una grande mostra retrospettiva che trasforma gli spazi nella Casa della Pop Art a Roma. L’esposizione ripercorre il mito di Andy Warhol intrecciando opere iconiche, documenti, fotografie e memorie personali.

Curata da Gianfranco Rosini, la mostra nasce da un rapporto diretto con l’universo warholiano, avviato nel 1975 a Roma in occasione della mostra dedicata a Ladies and Gentlemen e alle Drag Queen. Da quell’incontro è nato un dialogo umano e professionale che oggi si traduce in un percorso espositivo costruito come un racconto per immagini, dove arte, incontri, amicizie e viaggi restituiscono un ritratto inedito dell’artista.

Il percorso riunisce 51 opere di Andy Warhol, oltre 60 documenti sulla sua vita e 37 lavori di grandi artisti Pop a lui vicini. In mostra compaiono il celebre ritratto di Regina Schrecker, i ritratti di Liza Minnelli, le creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le Campbell’s Soup, il Dollar Sign, la Candy Box (Cuore), i Kiku e i ritratti di Joseph Beuys e Man Ray.

Un ruolo centrale è affidato alle 28 fotografie originali di Dino Pedriali, che documentano la stagione romana di Ladies and Gentlemen e il rapporto con Warhol. Il dialogo con la storia dell’arte italiana è evocato dall’omaggio a Paolo Uccello, con una reinterpretazione warholiana di un dettaglio di San Giorgio e il Drago. Nella Mirror Room la video opera Female beauty – Warhol e l’universo femminile, a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei con musiche di Furio Valitutti per KIF Italia, arricchisce il percorso.

Informazioni utili per la visita

Periodo di apertura: dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027.

Sede: Centro espositivo La Vaccheria “Casa della Pop Art”, Via Giovanni L’Eltore 35, Municipio IX EUR, Roma.

Ingresso: gratuito.

Orari: dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19; chiuso il lunedì.

Kandinsky

dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma diventa il centro mondiale per chi cerca informazioni su Kandinsky Roma. Oltre settanta capolavori di Vassily Kandinsky, concessi in prestito dal Centre Pompidou di Parigi, ripercorrono l’intera vicenda umana e artistica del maestro dell’astrattismo, in una grande mostra prodotta da Arthemisia.

Si tratta di uno degli eventi culturali più attesi della seconda metà del 2026: da più di venticinque anni la Capitale aspettava il ritorno di Kandinsky, e l’occasione arriva proprio mentre il museo francese si prepara a una lunga chiusura per restauri, rendendo ancora più preziosa la presenza a Roma di opere che raramente lasciano Parigi.

La mostra su Kandinsky a Roma è pensata come un percorso in cinque sezioni che accompagna il visitatore dalle prime prove figurative fino all’astrazione più matura. Si passa dagli anni di Monaco e del Der Blaue Reiter alla stagione della Russia rivoluzionaria, dall’esperienza cruciale al Bauhaus fino all’ultimo periodo parigino, restituendo il profilo di un artista, teorico e docente che è stato un vero protagonista delle avanguardie europee.

Donna in blu che legge una lettera

Fino all’11 ottobre 2026 – Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini – Via delle Quattro Fontane, 13

Dall’8 luglio all’11 ottobre 2026 presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica si può ammirare uno dei vertici della pittura olandese del Seicento: il capolavoro di Johannes Vermeer Donna in blu che legge una lettera, straordinario prestito concesso dal Rijksmuseum di Amsterdam. L’opera sarà esposta a Palazzo Barberini, nella Sala Paesaggi, al termine di un percorso che coinvolge anche la Sala Ovale.

L’iniziativa, intitolata Un Vermeer a Palazzo Barberini, è curata da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita e si inserisce nel dialogo avviato dalle Gallerie con alcune tra le più prestigiose istituzioni museali internazionali, offrendo al pubblico italiano l’occasione rara di incontrare da vicino un dipinto del maestro di Delft.

Allestimento della mostra Vermeer a Palazzo Madama con il dipinto Donna in blu che legge una lettera

AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana

Fino al 15 novembre 2026 – Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano – Museo Nazionale Romano

AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo è una mostra immersiva che intreccia videoarte, archeologia e intelligenza artificiale per raccontare la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano tra I secolo a.C. e V secolo d.C.

Ideato da Elisabetta Bruscolini e curato da Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio De Cristofaro e dalla stessa Bruscolini, il progetto nasce nell’ambito delle attività di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo e propone un Egitto diverso da quello dei faraoni, dove il deserto diventa luogo di incontro e scambio tra culture e popoli.

Promossa dal Ministero della Cultura e dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale insieme al Museo Nazionale Romano, la mostra si apre nell’Aula Ottagona, che mantiene la vocazione del Museo dell’Arte Salvata. Lungo il perimetro sono esposti reperti provenienti dalle collezioni del museo e dai depositi, oltre a opere recuperate o restituite grazie al lavoro del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale.

Le opere illustrano l’attrazione esercitata dall’Egitto sul mondo romano, le pratiche funerarie e religiose, l’artigianato locale e offrono un inedito approfondimento sui falsi moderni e sul mercato antiquario. I materiali dialogano con contenuti audiovisivi e digitali, creando un contrasto che permette di rileggere l’Egitto romano in una prospettiva nuova, tra testimonianza materiale e sperimentazione tecnologica.

Conclusa la sezione archeologica, il percorso conduce al cuore multimediale del progetto, curato da Bruscolini. Un grande schermo curvo diventa lo spazio della narrazione, dove tre racconti audiovisivi costruiscono un dialogo continuo tra ricerca scientifica, interpretazione artistica e innovazione tecnologica.

Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale

Fino al 15 novembre – Musei Capitolini, Centrale Montemartini

Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 i Musei Capitolini, Centrale Montemartini ospitano la mostra Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale, un viaggio immersivo che racconta come Roma sia diventata capitale mondiale dello stile e del Made in Italy. Tra fotografie, filmati e abiti originali, l’esposizione ripercorre la stagione in cui la città ha saputo unire creatività sartoriale, cinema e industria.

Presentata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura e curata da Fabiana Giacomotti, la mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali affidati a Zètema Progetto Cultura. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del percorso iniziato con Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy, ampliando il racconto fino alla consacrazione internazionale del mito italiano.

Sophia Loren ed Emilio Federico Schuberth nell’atelier dello stilista in via XX Settembre, Roma, 1957 Archivio Storico Luce, Fondo Vedo

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Metamorfosi. Ovidio e le arti

Prorogata fino all’11 ottobre 2026 – Galleria Borghese

Dal 23 giugno al 20 settembre 2026 (Prorogata fino all’11 ottobre) la Galleria Borghese di Roma ospita Metamorfosi. Ovidio e le arti, grande progetto espositivo nato in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e curato da Francesca Cappelletti e Frits Scholten. Oltre ottanta opere, provenienti da prestigiosi musei europei e americani, ripercorrono la fortuna visiva del poema ovidiano tra antichità, Rinascimento, età barocca e contemporaneità.

La mostra arriva a Roma dopo la tappa olandese, ma si presenta in una configurazione autonoma, pensata per gli spazi della villa fuori Porta Pinciana voluta dal cardinale Scipione Borghese. Qui il tema della metamorfosi si intreccia con l’identità stessa del museo, dove gruppi berniniani, dipinti rinascimentali e seicenteschi dialogano da sempre con l’immaginario di Ovidio.



Installation view, METAMORFOSI, Ovidio e le arti, Galleria Borghese, Roma. Ph. A. Novelli ©Galleria Borghese

Troia e Roma, miti e archeologia al Colosseo

Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico

fino al 18 ottobre 2026.



Dal 12 giugno al 18 ottobre 2026 il Parco archeologico del Colosseo ospita la mostra Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, un grande progetto internazionale nato dalla collaborazione tra Italia e Turchia. Attraverso oltre 300 reperti provenienti da musei italiani e turchi, il percorso racconta il legame tra il mito di Troia, il viaggio di Enea e le origini di Roma, intrecciando archeologia, letteratura e memoria storica. Un’occasione per riscoprire le radici comuni del Mediterraneo e uno dei racconti fondativi più importanti della cultura occidentale.

Diego Rivera ai Musei Capitolini

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo

fino al 13 dicembre 2026

Dal 9 giugno 2026 i Musei Capitolini – Villa Caffarelli dedicano una grande retrospettiva a Diego Rivera, cuore pulsante della modernità artistica messicana. La mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2026 a Roma, riunisce oltre 140 opere per raccontare la nascita di un linguaggio visivo capace di intrecciare tradizione, avanguardia e impegno sociale.

Trenta lavori firmati da Rivera dialogano con dipinti, disegni e fotografie di protagonisti come Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Saturnino Herrán e molti altri, in un percorso che restituisce la ricchezza di una stagione in cui l’arte diventa strumento di costruzione identitaria per il Messico indipendente.

Diego Rivera (1886-1957) Mujer sentada con flores, Donna seduta con fiori 1944 – olio su tela, 118 x 150 cm – Città del Messico, Colección de Arte BBVA México, inv. CCB062 © Banco de México

Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza

Fino al 4 ottobre

Info sul sito.

Per decenni il suo nome è stato associato al lato più oscuro, provocatorio e underground della New York degli anni Settanta e Ottanta. Ma se dietro quello che molti hanno sbrigativamente etichettato come scandalo si nascondesse in realtà un’ossessione maniacale per la simmetria, l’equilibrio e il puro classicismo? Chi pensa che Robert Mapplethorpe sia stato solo un fotografo controverso si sta lasciando sfuggire il segreto più profondo della sua arte: il suo obiettivo non scattava immagini, scolpiva corpi.

Dal 29 maggio al 4 ottobre 2026 il Museo dell’Ara Pacis ospita la grande retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, un percorso con oltre 200 fotografie che raccontano l’artista americano come maestro del rigore formale e della ricerca della perfezione. A Roma arriva il capitolo conclusivo di un progetto espositivo che ha già toccato Venezia e Milano, arricchito da un nucleo di opere inedite pensate per la tappa capitolina.

Curata da Denis Curti e promossa da Roma Capitale con Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Marsilio Arte, la mostra mette al centro lo sguardo quasi scultoreo di Robert Mapplethorpe, che attraverso l’obiettivo Hasselblad scolpisce corpi, volti, fiori e nature morte con la stessa attenzione maniacale alla luce e alle geometrie.

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Il Ritorno degli Eroi

Fino al 31 dicembre

La mostra Il Ritorno degli Eroi, ospitata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma fino al 31 dicembre 2026, nasce per celebrare lo storico ingresso degli affreschi della Tomba François nel patrimonio dello Stato italiano. L’esposizione si propone di ricostruire e raccontare il contesto archeologico originario di questo celebre monumento di Vulci, risalente al IV secolo a.C. Per farlo, mette in dialogo diretto lo straordinario ciclo pittorico etrusco con una serie di reperti unici concessi da prestigiose istituzioni internazionali, come il Louvre e il British Museum. Tra gli oggetti esposti figurano i preziosi elementi del corredo funerario della famiglia aristocratica dei Saties, tra cui raffinate collane, orecchini in oro, anelli e vasi decorati. La mostra offre così al pubblico un percorso unitario che unisce le testimonianze materiali ai dipinti murali, valorizzando il legame tra il mito greco, la memoria storica e la rappresentazione del potere nel mondo etrusco.

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Gli angeli dei Musei Capitolini

ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo

Fino al 1° novembre 2026

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Figure sospese tra umano e divino, i messaggeri celesti tornano protagonisti a Roma con la mostra ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, ospitata nelle sale terrene di Musei Capitolini a Palazzo dei Conservatori dal 13 maggio al 1° novembre 2026. Un percorso espositivo che intreccia arte e spiritualità, dedicato alla memoria di Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa.

Curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, l’esposizione è promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Guercino, San Matteo e l’Angelo – Olio su tela, inv. PC 55 – Pinacoteca Capitolina, Roma

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GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Fino all’11 ottobre 2026

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Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

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