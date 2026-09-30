Per tutto ottobre 2026 il Museo Nazionale Romano trasforma Palazzo Massimo e Palazzo Altemps con visite all’alba, aperture serali speciali e percorsi negli archivi per Domenica di Carta.

Per tutto il mese di ottobre 2026 il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, propone un ricco programma di iniziative che trasformano la visita in un rito quotidiano, tra prime ore del mattino, aperture serali e incursioni negli archivi fotografici e storici.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il Buongiorno si vede dal Museo

Cuore dell’Ottobrata romana è il format Il Buongiorno si vede dal Museo!, in programma a Palazzo Massimo: tutti i martedì, giovedì e venerdì di ottobre, alle 7.30, le archeologhe del museo accompagnano un gruppo ristretto di visitatori in un percorso esclusivo tra le collezioni, prima dell’apertura al pubblico, quando le sale sono ancora silenziose e la luce del mattino filtra sulle opere.

LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale

Aperture serali e biglietto speciale

L’esperienza continua anche dopo il tramonto: sabato 17, 24 e 31 ottobre 2026 Palazzo Massimo prolunga eccezionalmente l’orario di apertura fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00), offrendo la possibilità di visitare le collezioni in notturna con un biglietto speciale di ingresso fissato a 5 euro.

Domenica di Carta 2026 tra Palazzo Massimo e Palazzo Altemps

Domenica 4 ottobre, in occasione della prima domenica gratuita del mese e della Domenica di Carta 2026 promossa dal Ministero della Cultura, il museo organizza due percorsi dedicati agli archivi: a Palazzo Altemps la visita L’archivio racconta: documenti, personaggi e storie dagli scavi di Roma esplora l’Archivio Storico, mentre a Palazzo Massimo Storie in Archivio: racconti per immagini dall’Archivio Fotografico del MNR permette di entrare nel dietro le quinte della documentazione fotografica del museo.

Gli appuntamenti, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sono previsti alle 10.00 e alle 11.30; per il percorso d’archivio a Palazzo Altemps è richiesta la prenotazione online tramite la piattaforma dedicata.

Foto: Ufficio Stampa