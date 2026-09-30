Mostre, visite guidate, passeggiate urbane, attività per bambini e giornate speciali tra Appia Day e Tevere Day: gli appuntamenti da non perdere a Roma dal 2 all’8 ottobre 2026.

Dalle nuove mostre alle conferenze d’arte, passando per le celebrazioni di Appia Day e Tevere Day, Roma propone dal 2 all’8 ottobre 2026 un fitto calendario di appuntamenti diffusi tra musei, siti archeologici e spazi urbani. Il programma promosso da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali invita a riscoprire monumenti restaurati, luoghi insoliti e percorsi pensati anche per famiglie e bambini.

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Nuove mostre tra Villa Torlonia, Museo di Roma e GAM

A Villa Torlonia, negli spazi della Serra Moresca, dal 3 ottobre apre la mostra The Props Assist the House dell’artista polacca Agnieszka Mastalerz, che presenta la videoinstallazione Supports (2021), realizzata con la coreografa Elisabeth Schilling e visibile fino al 22 novembre 2026.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi arriva invece dal 6 ottobre (fino all’11 aprile 2027) la grande mostra Art Without Borders dedicata a Keith Haring, con oltre 140 opere e materiali in prestito dalla Nakamura Keith Haring Collection, tra poster, sculture, dipinti e documenti che ripercorrono la carriera dell’artista e il suo rapporto con l’Italia.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi prosegue il ciclo Incontriamoci alla GAM legato alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025. Venerdì 2 ottobre alle 17.00 è in programma una conferenza di Claudio Zambianchi dedicata ad Amedeo Bocchi. Un parmigiano a Roma, con focus sul dipinto Nel parco (1919) esposto in mostra, ingresso libero fino a esaurimento posti.

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Appia Day: visite e percorsi lungo la Regina Viarum

Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre torna l’Appia Day, dedicato alla via Appia Antica, Patrimonio Mondiale UNESCO. La Sovrintendenza Capitolina propone un programma di visite tra il Sepolcro degli Scipioni, le Mura di Aureliano e di Onorio, la Villa di Massenzio e un itinerario urbano da Casina Vignola Boccapaduli al Circo Massimo, fino al Roseto comunale e al Giardino degli Aranci.

Domenica 4 ottobre sono previste anche visite alla Sant’Urbano alla Caffarella, antico tempio di Cerere trasformato in chiesa e recentemente restaurato, e alla Casina del Cardinal Bessarione. Tutte le attività sono su prenotazione obbligatoria allo 060608.

Attività per bambini tra Ara Pacis e Museo Civico di Zoologia

Sabato 3 ottobre alle 11.00 il Museo dell’Ara Pacis ospita una visita con laboratorio di disegno ispirata al volume illustrato Ara Pacis. Le voci di una storia, con l’autrice Cristiana Pezzetta e l’illustratrice Gioia Marchegiani. L’attività, rivolta a bambine e bambini dagli 8 ai 10 anni, è su prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 24 partecipanti).

Domenica 4 ottobre il Museo Civico di Zoologia propone un pomeriggio dedicato al lupo di Gubbio: alle 15.00 l’esperienza interattiva Nei panni del lupo con narrazione, reperti tattili e laboratorio di argilla (5-7 anni), seguita alle 16.30 da Il codice del branco: la vita segreta del lupo (8-12 anni), entrambe con itinerario tematico finale nelle sale del museo e prenotazione allo 060608.

Tevere Day e visite tra centro storico e musei

Martedì 6 ottobre, in occasione del Tevere Day, alle 11.00 sono visitabili gli ambienti seminterrati del Palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli, dove si conserva il grande affresco Il carnevale romano di Orfei Tamburi (attività non adatta a persone con difficoltà motorie). Giovedì 8 ottobre alle 15.00, da Piazza della Minerva, la visita Il Tevere inquieto. Otto secoli di inondazioni impresse nel marmo conduce alla scoperta delle lapidi idrometriche che segnano le piene del fiume; alle 17.00, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, l’incontro Il Tevere e Roma ripercorre la storia del rapporto tra città e fiume.

Passeggiate urbane e archeologia in città

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale, martedì 6 ottobre alle 17.00 ai Musei Capitolini Centrale Montemartini la visita Ritratti degli imperatori approfondisce l’evoluzione della ritrattistica romana dall’età repubblicana a quella imperiale. Giovedì 8 ottobre ai Mercati di Traiano, alle 18.00, la visita La via Biberatica si racconta esplora storia e trasformazioni della strada urbana che collega i diversi livelli del complesso monumentale.

Domenica 4 ottobre alle 10.00, per il ciclo Archeologia in Comune, è prevista l’apertura straordinaria di Porta del Popolo, sito UNESCO e sede del Centro di Documentazione, con salita fino alla terrazza panoramica sul Tridente. Sempre domenica, alle 10.30, dalle sale del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina parte l’itinerario Lo sviluppo edilizio entro le Mura Gianicolensi, che segue viale delle Mura Gianicolensi fino agli Archi di Villa Sciarra e ai villini storici dell’area.

Itinerari tra San Lorenzo ed Esquilino

Giovedì 8 ottobre due passeggiate urbane completano il programma: alle 9.30 il percorso Le Mura, le strade e San Lorenzo: come cambia una città, con appuntamento in largo antistante via Tiburtina Antica 8, ripercorre il tracciato della via Collatina fino al sepolcro di largo Talamo, monumento del I secolo d.C. recentemente restaurato. Alle 11.30, infine, l’itinerario Esquilino Meridionale: tra acquedotti e sepolcri conduce alla scoperta di resti di acquedotti che rifornivano la Domus Aurea e sepolcri di età repubblicana, con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Il programma degli eventi è soggetto a variazioni; per informazioni aggiornate su orari, modalità di accesso e tariffe è possibile consultare i siti ufficiali Musei in Comune Roma e Sovrintendenza Capitolina.

Foto: Ufficio Stampa