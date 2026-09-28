La mostra ‘Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto’ alla Casina delle Civette di Villa Torlonia a Roma viene prorogata fino al 29 novembre 2026.

Viene prorogata fino al 29 novembre 2026 la mostra Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, allestita dal 27 marzo presso la Dipendenza della Casina delle Civette – Musei di Villa Torlonia in via Nomentana 70 a Roma. L’esposizione celebra l’emblema della Repubblica voluto dall’Assemblea Costituente, ripercorrendo la genesi del simbolo nazionale attraverso i materiali dell’artista che lo ideò.

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Paolo Paschetto e la nascita del simbolo della Repubblica

Dedicata a Paolo Paschetto (Torre Pellice, 1885-1963), artista poliedrico e figura centrale nel patrimonio culturale della Casina delle Civette, la mostra è organizzata in occasione dell’80mo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente (1946-2026). Il percorso illustra il concorso pubblico bandito per scegliere il nuovo emblema repubblicano, mettendo in luce il ruolo di Paschetto e degli altri finalisti fino alla definizione del disegno vincitore, adottato ufficialmente il 5 maggio 1948.

Il visitatore è guidato alla scoperta dei quattro elementi che compongono l’emblema – la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia – e del loro significato simbolico nella costruzione dell’identità della nuova Italia democratica nel secondo dopoguerra.

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Un percorso in quattro sezioni tra bozzetti, documenti e video

L’esposizione, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è ideata dall’Ufficio Archivio Storico e Beni culturali della Tavola valdese e curata da Sara Rivoira, Federica Tammarazio e Gaia Dammacco, in collaborazione con il Museo della Casina delle Civette. Attraverso quattro sezioni tematiche, il percorso presenta documenti originali dall’Archivio Paschetto della Tavola valdese, materiali in copia anastatica dall’Archivio di Stato di Torino, ritagli di stampa d’epoca e supporti illustrativi più recenti.

Nella sezione Gli Italiani al voto sono invece esposti bozzetti per cartoline elettorali, seguiti dalle fasi dei concorsi per l’Emblema, documentate dai disegni presentati alla Commissione da Paschetto e dagli altri finalisti. Una terza sezione riunisce una serie di bozzetti per francobolli celebrativi dell’Italia democratica e per la rivista Italia Filatelica, insieme agli strumenti di lavoro dell’artista e a una mappa della città con i luoghi di Roma in cui Paschetto ha lasciato opere. Chiude il percorso un video con intervista allo storico Daniele Jalla, fruibile anche online.

Orari di visita e informazioni pratiche

La mostra è ospitata alla Dipendenza della Casina delle Civette – Musei di Villa Torlonia in via Nomentana 70 a Roma, visitabile dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso in biglietteria alle 18.00). Il lunedì il museo è chiuso. L’iniziativa rientra nel programma espositivo dei Musei di Villa Torlonia, con organizzazione e servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Per ulteriori aggiornamenti sul percorso espositivo, sui biglietti e sulle attività collegate alla mostra sono disponibili i siti ufficiali dei Musei di Villa Torlonia e del sistema dei Musei in Comune Roma.

Foto: Ufficio Stampa