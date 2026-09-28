Alla Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta parte ‘A.TE.N.A.’, progetto di residenze che offre a 12 giovani artisti e curatori under 36 sei mesi di formazione tra scultura, pittura, fotografia e visual art.

Dal 1° ottobre Pietrasanta accoglie dodici giovani artisti e curatori under 36 per un percorso di sei mesi dedicato all’arte contemporanea. Alla Fondazione Centro Arti Visive prende il via il progetto di residenze artistiche A.TE.N.A. – Arti visive, Tecniche e Nuove Analisi a Pietrasanta, promosso dal Comune in partenariato con la Fondazione Museo Igor Mitoraj e il Consorzio Soecoforma Impresa sociale.

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Il progetto: due residenze tra scultura e arti figurative

Al bando A.TE.N.A. hanno risposto 115 candidati da tutta Italia e dall’estero, interessati alle due residenze proposte: Téchné, dedicata alla scultura in marmo e bronzo, e Analysis, focalizzata sulle arti figurative non scultoree come pittura, fotografia e visual art. Dopo le valutazioni curriculari e i colloqui, per Téchné sono stati selezionati Filippo Checchi, Sara Grandi, Anica Kitanoska (da Vevcani, Macedonia), Ilaria Pennoni, Francesco Veronesi e la curatrice Chiara Meucci.

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Mentori, tutor e artisti selezionati

Per la residenza Téchné il ruolo di mentore è affidato a Chiara Celli, direttrice del Museo dei Bozzetti, con Fabiola Manfredi come tutor. La residenza Analysis avrà invece come mentore Frank Bohem, direttore del Museo Nazionale Igor Mitoraj, affiancato dalla tutor Deborah Cerri. In questo secondo percorso la scelta è ricaduta su Aleksandr Vladimirovich Nuss, Alice Chisari, Helena Freiria Gonzalez (originaria della Catalogna), Giorgio Nigra, Arianna Pessina e la curatrice Sara Bertini.

Formazione e sviluppo delle residenze

Le residenze si svilupperanno seguendo le rispettive aree di riferimento, con sessioni formative teoriche e laboratoriali dedicate ai linguaggi dell’arte contemporanea. Tra scultura, pittura, fotografia e pratiche visuali, i partecipanti potranno approfondire tecniche e strumenti, confrontarsi con i mentori e costruire progetti originali legati al contesto di Pietrasanta, città da sempre punto di riferimento internazionale per la scultura.

Foto: Ufficio Stampa