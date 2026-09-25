Rome Art Week 2026 torna a Roma dal 19 al 25 ottobre con una settimana gratuita dedicata all’arte contemporanea: mostre, open studio, tour guidati e una rete in crescita tra progetti digitali e collaborazioni internazionali.

Sono aperte le iscrizioni all’undicesima edizione di Rome Art Week, la manifestazione diffusa che dal 19 al 25 ottobre 2026 animerà Roma con una settimana interamente dedicata all’arte contemporanea. La call è rivolta a gallerie, spazi espositivi, fondazioni, associazioni, accademie, istituzioni culturali, artisti e curatori, che potranno proporre mostre personali e collettive, open studio, progetti curatoriali, talk e appuntamenti sparsi in tutta la città.

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Un circuito consolidato per l’arte contemporanea a Roma

Giunta ormai all’undicesima edizione, Rome Art Week si conferma un appuntamento radicato e un punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea romana e nazionale. L’evento, completamente gratuito sia per i partecipanti sia per il pubblico, punta a sviluppare e sostenere la conoscenza della scena artistica in modo democratico e senza barriere, coinvolgendo gallerie, istituzioni, artisti, curatori e collettivi in tutta la Capitale.

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Numeri, novità e progetti della nuova edizione

Dopo il successo della decima edizione del 2025, con 1.020 partecipanti tra gallerie, istituzioni, artisti, curatori e collettivi e ben 593 eventi diffusi in città, RAW 2026 si presenta come uno degli appuntamenti più ampi e seguiti dell’agenda artistica e culturale romana. La nuova edizione introduce anche una nuova immagine ufficiale, una confezione di prodotto fresco con la scritta “contiene arte contemporanea fresca”, metafora di un’arte viva, attuale e accessibile che ribalta il linguaggio del packaging commerciale per riflettere sul valore del contenuto culturale.

Rome Art Directory, canale WhatsApp e apertura internazionale

Tra le iniziative che accompagnano Rome Art Week 2026 prosegue Rome Art Directory, lo spin-off che raccoglie in un’unica piattaforma profili di istituzioni, fondazioni, gallerie, associazioni, artisti e curatori mappati negli anni dalla manifestazione, configurandosi come la prima guida completa degli operatori dell’arte contemporanea a Roma. A questo strumento si affianca un canale WhatsApp dedicato alla diffusione di iniziative e consigli sugli eventi in programma, mentre l’apertura internazionale continua con il progetto Budapest Artineris, che dal 21 al 27 settembre 2026 porterà il format in una nuova città europea.

Collaborazione con Italia Media Art Festival e programma in città

Si rinnova anche la collaborazione tra Rome Art Week e Italia Media Art Festival (IMAF), giunto alla terza edizione. La call dedicata a videoarte e videoperformance, dal titolo L’energia che trasforma diventa arte, selezionerà le opere che verranno presentate durante RAW 2026 in una prestigiosa sede espositiva romana e successivamente in altre tappe italiane ed estere del festival. Il programma di Rome Art Week abbraccia l’intero territorio cittadino, dal centro storico alle periferie, con open studio, mostre, progetti curatoriali e collettivi che favoriscono nuove relazioni e correnti espressive.

Punti di Vista, Tour guidati e scadenze per le iscrizioni

Per orientare il pubblico tra la moltitudine di iniziative, i Punti di Vista – scelti tra critici, curatori, intellettuali e artisti attivi a Roma – offrono selezioni di eventi e partecipanti, diventando una vera bussola all’interno del programma. I Tour, percorsi guidati per zone o per temi, sono organizzati e condotti dai curatori che accompagnano piccoli gruppi negli studi degli artisti e negli spazi espositivi aderenti. Le iscrizioni a Rome Art Week 2026 sono aperte fino all’11 ottobre 2026, mentre la settimana dell’arte contemporanea animerà Roma dal 19 al 25 ottobre 2026 in varie sedi della città.

Foto: Ufficio Stampa