A Firenze, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, la prima edizione di The Florentine Table Experience porta in scena l’Arte della Tavola tra storia medicea, alto artigianato fiorentino e contemporaneità.

Dal 25 settembre al 6 ottobre 2026 la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la prima edizione di The Florentine Table Experience, progetto ideato da Ugo Poggi in occasione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze. L’allestimento, visitabile con il biglietto del Museo, invita a riscoprire l’Arte della Tavola come autentico patrimonio culturale, capace di raccontare gusto, saper fare artigianale e civiltà estetica fiorentina dalle origini medicee fino a oggi.

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Alto Artigianato Fiorentino e dialogo con la Sala Luca Giordano

Per questa prima edizione la tavola è stata concepita in esclusiva per la Sala Luca Giordano, in un dialogo intimo con l’architettura e con il ciclo pittorico barocco. Ogni elemento è studiato perché forme, materiali e cromie instaurino una relazione ritmica con gli affreschi, in un contrappunto tra magnificenza seicentesca e raffinatezza dell’alto artigianato contemporaneo: bouquet di fiori in porcellana modellati e dipinti a mano, saliere a cera persa, argenti e bicchieri di Murano dall’archivio storico della maison.

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Palazzo Medici Riccardi e Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze

La scelta di Palazzo Medici Riccardi come sede del progetto assume un valore simbolico: luogo fondativo della storia politica e artistica della città, il palazzo diventa parte integrante dell’esperienza, restituendo alla contemporaneità l’idea di bellezza, misura e magnificenza della civiltà medicea. In collaborazione con la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, istituzione di riferimento per collezionismo e alto antiquariato, The Florentine Table Experience intreccia storia e presente, patrimonio e creazione, facendo della tavola un luogo in cui arte, cultura, manifattura e bellezza tornano a riconoscersi reciprocamente.

La visione di Ugo Poggi Firenze e le informazioni di visita

Fondata nel 1922 in Via degli Strozzi, Ugo Poggi Firenze è una maison che da oltre un secolo si dedica all’Arte della Tavola, tra porcellane, argenti, cristalli, vetri di Murano e oggetti decorativi. Con The Florentine Table Experience riafferma una visione chiara: non replicare la tradizione ma interpretarla, facendo rivivere il passato attraverso materia, gesto artigianale e una nuova idea di bellezza. L’esposizione è aperta dal 25 settembre al 6 ottobre 2026, dalle 9.00 alle 19.00 (chiuso il mercoledì), con accesso compreso nel percorso museale di Palazzo Medici Riccardi.

Foto: Ufficio Stampa