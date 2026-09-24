A Roma un weekend di visite speciali tra musei e archeologia. Riflettori sull’apertura straordinaria serale di Porta del Popolo, sito UNESCO affacciato sul Tridente, tra percorsi guidati e panorami sulla città.

Dal 25 settembre al 1° ottobre 2026 Roma diventa ancora più vivace sul fronte culturale, con un fitto calendario di mostre, visite guidate, passeggiate urbane e appuntamenti al Planetario. Il programma promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali coinvolge musei civici, siti archeologici e quartieri storici, offrendo occasioni di scoperta per pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati di arte contemporanea.

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Mostre da non perdere: da Marina Bindella a Robert Mapplethorpe

Tra le nuove aperture spicca la personale di Marina Bindella, Cosmografie, ospitata dal 26 settembre al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese e dedicata a dipinti, xilografie, acquerelli e installazioni che indagano origini della materia, struttura dell’universo e percezione del tempo. Sul fronte della fotografia, il Museo di Roma in Trastevere presenta LAS GRIETAS. Sulle tracce di una fantasia di Fabiola Ferrero, vincitrice del XVI Premio IILA-Fotografia, mentre al Museo dell’Ara Pacis proseguono le aperture serali per la mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, con visite fino alle 22.00 negli ultimi weekend di programmazione.

Giornate Europee del Patrimonio e visite nei musei civici

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, con percorsi speciali, laboratori e approfondimenti nei musei civici e sul territorio, dedicati al tema Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare. Ai Musei Capitolini prosegue il ciclo di visite guidate alla mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, mentre il Museo di Roma a Palazzo Braschi apre le porte all’Archivio fotografico Muñoz, preziosa raccolta legata alla storia della città.

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Porta del Popolo, apertura straordinaria del sito UNESCO di Roma

Cuore del programma è l’apertura straordinaria di Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione, in calendario venerdì 25 settembre alle 18.00 nell’ambito delle Passeggiate Romane. La visita guidata prende avvio all’esterno del monumento, sul lato di piazza del Popolo, per raccontarne la storia, il ruolo di accesso monumentale alla città e le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato il Tridente.

Il percorso prosegue all’interno della Porta, normalmente non accessibile al grande pubblico, fino a raggiungere la terrazza panoramica che si affaccia su una delle quinte urbane più iconiche di Roma. L’esperienza è riservata a piccoli gruppi, con prenotazione obbligatoria e alcune limitazioni per chi ha difficoltà motorie, trasformando la serata in un’occasione rara per osservare dall’alto l’assetto della piazza e dei tre assi viari che da qui si diramano.

Passeggiate archeologiche: Monte Testaccio, Villa di Massenzio e Sepolcro degli Scipioni

Accanto all’appuntamento a Porta del Popolo, il fine settimana propone un ricco cartellone di passeggiate archeologiche curate dalla Sovrintendenza Capitolina. Sabato 26 settembre è in programma la Passeggiata sul Monte Testaccio, il celebre “monte dei cocci” nato dall’accumulo di anfore legate ai traffici del porto fluviale dell’Emporio tra I e III secolo d.C. Sempre sabato, un secondo itinerario conduce alla Villa di Massenzio lungo la via Appia antica, dove i visitatori possono esplorare palazzo imperiale, circo per le corse dei carri e mausoleo dinastico.

Tra memoria storica e viaggi nello spazio

Il calendario settimanale include anche una visita alla Torre del Papito, una delle poche torri medievali romane giunte intatte fino a oggi, e un percorso dedicato al Sepolcro degli Scipioni lungo la via Appia Antica, complesso funerario legato alla più potente famiglia della Roma repubblicana. In parallelo, il Planetario di Roma propone un fitto programma di spettacoli a tema astronomico, tra cui From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager e format pensati per i più piccoli come Accade tra le stelle e Girotondo tra i Pianeti, per un viaggio ideale dalla storia della città eterna alle profondità del cosmo.

Foto: Ufficio Stampa