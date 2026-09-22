Un peluche di Pikachu ha orbitato per 67 giorni sulla ISS e dà il via a ESA x Pokémon: mostra itinerante nei centri spaziali e musei europei, merchandising esclusivo ed evento speciale su Pokémon GO.

Per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio 2026, Agenzia Spaziale Europea (ESA) e The Pokémon Company International lanciano una collaborazione che unisce divulgazione scientifica e cultura pop. A inaugurare il progetto è un peluche di Pikachu che ha viaggiato verso la Stazione Spaziale Internazionale durante la missione dell’astronauta ESA Sophie Adenot, restando in orbita per 67 giorni e completando circa 1.040 giri intorno alla Terra.

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Una mostra ESA x Pokémon in viaggio per l’Europa

Cuore dell’iniziativa è una mostra pensata per tutta la famiglia, creata congiuntamente da ESA e Pokémon: pannelli tematici raccontano le principali attività spaziali europee, dal lancio delle missioni al supporto degli astronauti sulla ISS, dallo studio del Sole all’esplorazione del Sistema Solare. I contenuti scientifici sono affiancati da una narrazione visiva fantasiosa, con personaggi Pokémon che aggiungono una dimensione ludica e immersiva.

Debutto agli ESA Open Days e tappe nei musei

La mostra debutterà agli ESA Open Days 2026 nelle principali sedi dell’Agenzia: Parigi (19-20 settembre), Frascati, Noordwijk, Darmstadt, Villanueva de la Cañada e Harwell. Da ottobre 2026 ad aprile 2027 l’esposizione viaggerà poi in musei e centri scientifici europei, tra cui Cité de l’espace a Tolosa, Ciudad de las Artes y las Ciencias a Valencia, Deutsches Museum a Norimberga, Euro Space Center in Belgio, Lucca Comics & Games, Science Museum di Londra e Space Expo a Noordwijk.

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Merchandising ESA x Pokémon e canali ufficiali

La collaborazione prevede anche una linea di merchandising ESA x Pokémon con abbigliamento, accessori e oggetti da collezione, disponibile attraverso i canali di vendita ESA e Pokémon e nei bookshop dei musei partner. La collezione estende l’esperienza della mostra nella vita quotidiana dei visitatori, rafforzando il legame tra esplorazione spaziale e immaginario dei videogiochi e dell’animazione.

Pokémon GO: missioni digitali tra musei e centri ESA

Dal 4 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la partnership entra anche nel mondo digitale con un’attivazione dedicata su Pokémon GO ispirata a ESA x Pokémon. Chi visiterà i musei della scienza e dello spazio aderenti potrà accedere a esperienze di gioco speciali: Raid di livello uno con Pikachu astronauta, ricerche a tempo, incontri dedicati con Pokémon caratterizzati da uno sfondo speciale del luogo visitato. Tutte le attività, tranne gli sfondi, saranno disponibili anche nelle sedi ESA europee dal 4 al 10 ottobre.

Informazioni online e calendario degli eventi

Nel periodo 4-10 ottobre 2026, in coincidenza con la Settimana Mondiale dello Spazio, Pokémon GO proporrà ulteriori attività legate all’evento, con ricerche sul campo e una maggiore presenza di Pokémon selvatici nelle sedi museali partecipanti. Per dettagli sulle missioni in gioco è già online la pagina ufficiale dell’evento su Pokémon GO, mentre sul sito ESA è disponibile una pagina dedicata alla collaborazione e ai contenuti della mostra.

Foto: Ufficio Stampa