Dal Campidoglio al Colosseo, Roma celebra la Giornata Internazionale della Pace con la Fiaccola della Pace e la mostra Colors for Peace, 1.000 disegni di bambini da 153 Paesi.

Il 21 settembre 2026 Roma ha celebrato la Giornata Internazionale della Pace trasformandosi nel cuore di un messaggio universale di armonia, fratellanza e speranza. Dall’Aula Giulio Cesare in Campidoglio è partito il viaggio della Fiaccola della Pace, promosso da Peace Run e Colors for Peace, alla presenza della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. La staffetta simbolica, che si concluderà a Genova, ha riunito istituzioni cittadine e organizzazioni internazionali in una mattinata dedicata al dialogo tra i popoli e al ruolo delle nuove generazioni.

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Colors for Peace lungo la Via Sacra al Colosseo

Dopo il momento inaugurale in Campidoglio, il cuore della giornata si è spostato al Colosseo, dove lungo la Via Sacra è stata inaugurata la mostra “Colors for Peace”. L’esposizione raccoglie 1.000 disegni realizzati da bambini provenienti da 153 Paesi, tutti dedicati al tema della pace. Tra questi spicca una sezione speciale composta da 250 opere firmate dagli studenti delle scuole capitoline, esito di un progetto formativo sviluppato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Capitolina e l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

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I bambini al centro di un progetto internazionale

Nel suo intervento, la presidente Svetlana Celli ha sottolineato come la creatività di bambine e bambini sia al centro di Colors for Peace e della Fiaccola della Pace: attraverso i loro sguardi, Roma si conferma luogo di incontro, confronto e condivisione, fedele alla propria vocazione internazionale. Investire nelle nuove generazioni, ha ricordato, significa costruire una cultura della pace solida e condivisa, in cui la città diventa laboratorio di dialogo e partecipazione.

Un’iniziativa sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

La giornata si è aperta con un incontro in Aula Giulio Cesare, dedicato ai temi della pace e del dialogo tra i popoli, con la partecipazione dei vertici di Peace Run, Colors for Peace, UNICEF Italia, UNESCO Italia e dei rappresentanti del Parco Archeologico del Colosseo. L’iniziativa si svolge con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e la Presidenza dell’Assemblea Capitolina, confermando la dimensione internazionale di un progetto che unisce arte, educazione e diplomazia culturale.

Foto: Ufficio Stampa