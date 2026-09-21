Dal 2 al 4 ottobre 2026 il MAMbo ospita la quarta edizione di BOoks, festival dedicato ai libri d’arte e d’artista con focus su Luigi Ghirri, riviste d’arte e giovani autori.
Dal 2 al 4 ottobre 2026 BOoks | Bologna art books festival torna a Bologna con la sua quarta edizione, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per chi ama i libri d’arte e d’artista. Il festival, a cura di Danilo Montanari e Lorenzo Balbi, si svolge nella Sala delle Ciminiere del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, in via Don Giovanni Minzoni 14.
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Date, orari e anteprima stampa
Il programma di BOoks 2026 si articola in tre giornate: venerdì 2 ottobre dalle 12.00 alle 19.00, sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 10.00 alle 19.00. La manifestazione apre con una preview stampa riservata ai media venerdì 2 ottobre alle ore 11.00, occasione per scoprire in anteprima gli stand degli editori, i focus espositivi e l’area incontri.
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Espositori e focus tematici
Quest’anno la Sala delle Ciminiere ospita trentotto espositori tra librai, gallerie ed editori specializzati nel libro d’arte e d’artista, dall’Accademia di Belle Arti di Bologna a realtà come Danilo Montanari Editore, Collezione Maramotti, Studio G7, Leporello, Postcart Edizioni e molte altre. L’allestimento è pensato per favorire un clima conviviale, con spazi dedicati alla consultazione dei volumi e al dialogo diretto con editori e autori.
Luigi Ghirri tra fotografia, musica e cinema
Tre focus guidano il percorso di visita. VISTE E RIVISTE. L’arte contemporanea nei magazines (1970-2000) ripercorre la presenza dell’arte nelle riviste specializzate, da Marcatre a Permanent Food, passando per testate come Flash Art e Artforum. LE COPERTINE DI LUIGI. La fotografia di Ghirri nei dischi racconta il ruolo dell’autore emiliano nel ridisegnare l’immaginario delle copertine musicali, tra Lucio Dalla, CCCP, Gianni Morandi, Luca Carboni e la musica classica. Il focus La coincidenza dello sguardo, in collaborazione con Galleria de’ Foscherari e Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, riallestisce l’omonimo progetto di Giuseppe De Mattia dedicato alle risonanze tra i fotogrammi dei film di famiglia e la visione di Ghirri.
Incontri, collezioni e nuovi libri d’artista
L’area talk ospita tre incontri dedicati a Luigi Ghirri, tra cui In viaggio con Celati con Jean Talon Sampieri e Strade parallele, il cinema secondo Ghirri con Gabriele Gimmelli. BOoks accoglie inoltre un nuovo appuntamento del ciclo Collezioni in Collezione, con protagonista l’artista Giorgia Severi e il suo libro d’artista SHOOTING STARS. BOTANICAL CONVERSATIONS WITH PETER KENNETH LATZ 24° 34’ 21”S 133° 8’ 52”E, che entrerà nella collezione del museo e resterà esposto nel Foyer fino all’1 novembre 2026. Come in ogni edizione, uno spazio è dedicato ai libri d’artista realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: un premio sostenuto da Banca di Bologna e conferito da Danilo Montanari Editore valorizzerà il progetto editoriale più meritevole.
Informazioni pratiche e accesso al festival
Venerdì 2 ottobre l’ingresso a BOoks è libero in occasione dell’opening, mentre sabato 3 e domenica 4 ottobre si accede con il biglietto del museo (intero 6 euro, ridotto 4 euro, gratuito per i possessori di Card Cultura). Tutte le informazioni aggiornate sul programma, sugli espositori e sulle attività collaterali sono disponibili sul sito ufficiale del festival www.booksfestival.it e sui canali digitali del MAMbo e del Settore Musei Civici Bologna.
Foto: Ufficio Stampa