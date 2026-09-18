A Cuneo una mostra immersiva racconta la collaborazione tra Roald Dahl e Quentin Blake, con illustrazioni, prime edizioni, installazioni interattive e un evento inaugurale al sapore di cioccolato.

Dal 2 ottobre 2026 al 25 aprile 2027 lo Spazio Innov@zione di Cuneo ospita la mostra “Roald Dahl & Quentin Blake. Una Splenderrima Collaborazione”, un percorso immersivo che celebra il sodalizio tra uno dei più amati scrittori per ragazzi del Novecento e l’illustratore che ne ha definito l’immaginario visivo. Promossa da CRC Innova e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, l’esposizione nasce in collaborazione con il Roald Dahl Museum and Story Centre di Great Missenden e con lo stesso Quentin Blake.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un viaggio dentro storie, personaggi e processi creativi

Il percorso espositivo è pensato per adattarsi agli spazi dello Spazio Innov@zione in via Roma 17 e accompagna il visitatore dai libri e dai personaggi più celebri – da La fabbrica di cioccolato a Matilde, da Il GGG a Le streghe – fino al cuore del processo creativo condiviso da Dahl e Blake. In mostra si trovano installazioni immersive, riproduzioni a grandezza naturale, video che permettono di incontrare gli autori, due illustrazioni originali di Blake e rare prime edizioni dei volumi che hanno reso iconica la loro collaborazione.

L’allestimento alterna approfondimenti testuali e curiosità a molteplici livelli di lettura, per coinvolgere pubblici diversi: famiglie, scuole, lettori affezionati e nuovi visitatori. Non mancano app digitali, corner sensoriali, angoli di lettura e un grande tavolo da disegno, dove bambini di ogni età possono sperimentare il proprio lato creativo ispirandosi al segno inconfondibile di Quentin Blake.

LEGGI ANCHE: IKEA KONSTRUNDA: una collezione d’arte accessibile per la casa

Inaugurazione con maxi tavoletta di cioccolato

L’inaugurazione è in programma venerdì 2 ottobre 2026 alle 17 allo Spazio Innov@zione, con una presentazione in anteprima per stampa e autorità alle 15. Alla presenza dei rappresentanti di CRC Innova, CUADRI ETS e del Roald Dahl Museum and Story Centre, l’apertura sarà accompagnata da un evento speciale: il taglio di una tavoletta di cioccolato lunga 60 metri e del peso di 200 kg, realizzata con Confartigianato Cuneo e Amici del Cioccolato in omaggio a La fabbrica di cioccolato.

Il cioccolato sarà distribuito ai presenti, trasformando l’evento in una vera festa aperta alla città e valorizzando al tempo stesso la tradizione dei maestri cioccolatieri artigiani del territorio. Tra gli ospiti sono attesi, tra gli altri, Emma Bedlow, direttrice ad interim del Roald Dahl Museum and Story Centre, il curatore delle collezioni Will Philipps e Leigh Holmwood, responsabile comunicazione della Roald Dahl Story Company.

Un progetto corale tra istituzioni, partner e territorio

La mostra è frutto di una fitta rete di collaborazioni internazionali e locali. Accanto al Roald Dahl Museum and Story Centre e a Quentin Blake, figurano infatti la Roald Dahl Story Company, Peter Harrington London, Salani Editore e Wingspan Productions. L’iniziativa è promossa da CRC Innova con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di numerosi partner privati e associativi, tra cui Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero, Tesi Square e Confartigianato Cuneo.

Il progetto gode inoltre del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo, confermando il ruolo della città come centro di produzione culturale capace di attrarre grandi mostre internazionali dedicate alla letteratura per l’infanzia e all’illustrazione.

Informazioni utili per la visita

Titolo: Roald Dahl & Quentin Blake. Una Splenderrima Collaborazione

Sede: Spazio Innov@zione, via Roma 17, Cuneo

Periodo: dal 2 ottobre 2026 al 25 aprile 2027

Ingresso: gratuito.

La mostra si inserisce nel programma espositivo autunnale promosso da CRC Innova in collaborazione con CUADRI ETS, che negli ultimi anni ha portato a Cuneo rassegne di successo dedicate a grandi protagonisti della cultura pop e della letteratura per ragazzi, consolidando un pubblico trasversale e intergenerazionale.

Foto: Ufficio Stampa