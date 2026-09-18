La Fondazione Torlonia amplia l’Antiquarium di Villa Albani Torlonia a Roma e inaugura Marmora Romana, mostra dedicata ai marmi policromi della celebre collezione privata di scultura romana.

A Roma la Fondazione Torlonia apre una nuova fase per l’Antiquarium di Villa Albani Torlonia, ampliato con un ulteriore spazio espositivo appena restaurato. Dal 18 settembre 2026 il percorso si arricchisce con la mostra Marmora Romana, curata da Carlo Gasparri e dedicata ai marmi policromi della Collezione Torlonia, in omaggio allo studioso Raniero Gnoli.

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Installation view Marmora Romana. Antiquarium di Villa Albani Torlonia. Foto Agostino Osio ©Fondazione Torlonia

Un percorso tra 44 capolavori in marmi policromi

L’ampliamento dell’Antiquarium nelle Scuderie di Villa Albani Torlonia permette di esporre complessivamente 44 opere tra sculture e colonne storiche del Museo Torlonia. Sono 20 le nuove sculture in mostra, di cui 15 appena restaurate nei Laboratori Torlonia grazie al supporto di Fondazione Bvlgari, mentre il lavoro di studio è sostenuto da Chiomenti. Busti, capitelli, elementi architettonici e piedi di tavolo raccontano l’uso raffinato dei marmi colorati negli interni romani dall’età antica ai restauri moderni.

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Installation view Marmora Romana. Antiquarium di Villa Albani Torlonia. Foto Agostino Osio ©Fondazione Torlonia

Dalla Tazza Torlonia alla storia dei marmi colorati

Tra i capolavori spicca la monumentale Tazza Torlonia, o Tazza Medici, imponente cratere in breccia verde egiziana proveniente dalle cave dello Wadi Hammamat, uno dei materiali più preziosi del mondo antico. Accanto a essa sono esposti il cosiddetto Alessandro dalla Collezione Giustiniani e una serie di busti su rocchi di colonne antiche, in dialogo con l’allestimento storico del Museo Torlonia. La mostra ripercorre l’espansione del commercio dei marmi colorati da età repubblicana ad Augusto, fino al collezionismo europeo che ha tramandato queste opere.

Installation view Marmora Romana. Antiquarium di Villa Albani Torlonia. Foto Agostino Osio ©Fondazione Torlonia

Un luogo vivo di ricerca, divulgazione e accesso gratuito

Per il presidente Alessandro Poma Murialdo e la direttrice Carlotta Loverini Botta, l’Antiquarium è il luogo in cui Roma può vedere il lavoro quotidiano della Fondazione: restauro, studio e divulgazione della Collezione Torlonia e del gusto per l’antico. Il progetto si affianca anche alla serie podcast OLTRE IL TEMPO. Le opere della Fondazione Torlonia tra memoria e contemporaneità, prodotta da Chora Media. L’Antiquarium è aperto gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00, con ingresso da via Salaria 92, confermandosi uno spazio di conoscenza accessibile e in dialogo con la città.

Foto: Ufficio Stampa