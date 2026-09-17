Da Palazzo Reale al MUDEC, l’autunno dell’arte a Milano si anima con le visite guidate di Ad Artem dedicate alle grandi mostre di Dalí, Brueghel, Matisse e Picabia, tra percorsi su misura e sguardi nuovi.

A Milano l’autunno 2026 si annuncia come una stagione imperdibile per chi ama le mostre. A guidare il pubblico tra i grandi appuntamenti cittadini sarà Ad Artem, realtà specializzata nella progettazione di esperienze culturali e visite guidate su misura.

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Palazzo Reale: Dalí e i Brueghel

Il cuore del programma è a Palazzo Reale, dove Ad Artem accompagna i visitatori in due grandi esposizioni. Con “Dalí e la moda” (24 settembre 2026 – 31 gennaio 2027) le guide raccontano come l’immaginario pittorico di Salvador Dalí esca dalla tela per trasformarsi in abiti, gioielli e oggetti, tra oltre 200 opere e documenti. Nelle sale dedicate a “I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa” (29 settembre 2026 – 31 gennaio 2027), invece, il percorso si concentra sull’allenare lo sguardo tra paesaggi, nature morte e allegorie, mettendo in relazione le opere con la storia di Milano e con capolavori conservati in città.

Le visite sono pensate per pubblici diversi: famiglie, scuole, gruppi di adulti. Lo stesso allestimento diventa così più narrativo per i bambini, più analitico per gli appassionati, più esperienziale per chi si avvicina per la prima volta alla storia dell’arte.

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MUDEC: Matisse e il dialogo con le culture del mondo

Dal 8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027 il calendario si sposta anche al MUDEC – Museo delle Culture con “Matisse. Il mondo in una stanza”. Qui le visite guidate di Ad Artem attraversano le otto sezioni della mostra, che riunisce circa 100 opere tra dipinti, sculture, lavori su carta e fotografie, per raccontare come l’artista abbia rielaborato suggestioni africane, islamiche, russe, del Pacifico e cinesi ridefinendo i confini del modernismo occidentale.

Picabia e la didattica ufficiale di Ad Artem

Dal 9 ottobre 2026 al 24 gennaio 2027, ancora a Palazzo Reale, Ad Artem firma la didattica ufficiale di “Picabia. Aprire le porte della notte”, la più ampia mostra mai dedicata in Italia a Francis Picabia. Il percorso, costruito intorno ai temi della metamorfosi, delle avanguardie, della notte e della libertà, segue il continuo reinventarsi dell’artista attraverso oltre 170 opere provenienti da musei europei e collezioni internazionali.

Cosa fare a Milano: come partecipare alle visite

Le attività di Ad Artem rappresentano un modo ideale per vivere le mostre autunnali di Milano in chiave approfondita ma accessibile, grazie a guide capaci di calibrare linguaggio e contenuti in base al pubblico. Il calendario completo delle visite, con date e orari per singoli, scuole e gruppi, è consultabile sul sito di Ad Artem, dove è possibile scegliere l’itinerario preferito tra Dalí, i Brueghel, Matisse e Picabia.

Foto: Ufficio Stampa