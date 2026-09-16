Dal 16 settembre al 6 dicembre 2026 il Museo di Roma in Trastevere dedica una mostra agli acquerelli e ai taccuini di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, tra arte, natura e impegno civile.

Dal 16 settembre al 6 dicembre 2026 il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra “Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri”, un omaggio all’opera artistica del fondatore del WWF Italia in occasione dei 60 anni dell’associazione ambientalista. L’esposizione riunisce acquerelli, disegni e taccuini illustrati che raccontano il rapporto profondo di Pratesi con la natura e il suo impegno civile per la sua tutela.

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Un percorso tra acquerelli, taccuini e appunti di viaggio

Curata da Olympia Pratesi con la collaborazione di Isabella Pratesi, la mostra conduce il visitatore all’interno di un universo creativo vastissimo. In dialogo fra loro si trovano acquerelli e disegni eseguiti con sorprendente immediatezza, taccuini compilati quotidianamente nel corso di decenni e annotazioni di viaggio. Ne emerge il lato più intimo dell’artista: lo sguardo di chi osserva, studia e restituisce il mondo vivente trasformando il disegno in strumento di conoscenza ed emozione.

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Dalla militanza ambientalista all’arte come impegno civile

Architetto, naturalista, scrittore, giornalista, illustratore e divulgatore, Fulco Pratesi ha guidato per oltre quarant’anni le principali battaglie del WWF Italia: dall’Operazione San Francesco per la salvaguardia del lupo alle campagne in difesa dell’orso marsicano e dei parchi nazionali, fino al contributo alla legge quadro sulle aree protette del 1991. Molte delle specie protagoniste di quelle campagne – lupi, orsi, uccelli migratori, cetacei, tartarughe marine e fauna mediterranea – tornano nei suoi acquerelli, che coniugano precisione scientifica e meraviglia poetica.

Un invito a riscoprire il legame con la natura

Per generazioni di italiani Fulco Pratesi è stato il volto dell’ambientalismo, capace di avvicinare il pubblico alla natura attraverso televisione, libri, articoli, incontri nelle scuole e attività nelle Oasi WWF. La mostra al Museo di Roma in Trastevere restituisce le radici di questo messaggio: ogni tavola e ogni pagina di taccuino testimoniano come la difesa dell’ambiente nasca da uno sguardo capace di meravigliarsi e da un gesto semplice ma radicale, quello di osservare, conoscere, amare e difendere il mondo che ci circonda.

Foto: Ufficio Stampa