Mostre a Genova ad agosto 2026: cosa vedere tra Palazzo Ducale e i Musei di Nervi.
Genova ad agosto si spoglia della sua proverbiale riservatezza per rivelare un palinsesto artistico d’eccellenza, trasformando i suoi palazzi nobiliari in una galleria a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo. Prima che la calura estiva sposti l’attenzione verso le riviere, la Superba invita a un viaggio tra le visioni rivoluzionarie del Futurismo a Palazzo della Meridiana e l’incanto senza tempo del barcco di Van Dyck a Palazzo Ducale. È il momento perfetto per perdersi tra i caruggi del centro storico e i parchi fioriti di Nervi, scoprendo come le avanguardie internazionali dialoghino con l’anima verticale della città.
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- Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo
- Palazzo Ducale
- Musei di Genova
Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo
Segninaugurali. Origine del pensiero museografico
Dal 16 luglio al 4 ottobre 2026
(Inaugurazione: giovedì 16 luglio, ore 18:00) Dove: Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, Genova
Una mostra che documenta il pensiero sorgivo e la visione rivoluzionaria dietro l’insolito allestimento del museo. Attraverso una selezione dei primi schizzi dello scultore Massimo Chiappetta, l’esposizione svela il processo creativo avviato nel 2004 per dare vita a installazioni site-specific nate dal dialogo con i curatori, le comunità indigene e gli artisti nativi. Questo percorso condiviso ha permesso di superare le strutture espositive tradizionali per valorizzare al meglio le collezioni provenienti da Americhe, Africa e Oceania. I disegni ideativi sono distribuiti sia nell’area mostre temporanee sia lungo il percorso museale permanente, offrendo a visitatori e studiosi l’opportunità di riflettere sulla filosofia stessa dell’esporre.
Info utili: La mostra è visitabile con il regolare biglietto d’ingresso al museo, mentre l’inaugurazione è a ingresso gratuito. Per informazioni: 010 5578280 o biglietteriadalbertis@comune.genova.it.
I passaggi segreti di Castello D’Albertis (Visite serali e accompagnate)
Dall’11 giugno al 10 settembre 2026 (Ogni giovedì sera)
Con il ritorno dell’estate, la dimora del Capitano Enrico Alberto d’Albertis prolunga l’orario d’apertura tutti i giovedì dalle 10:00 alle 22:00, offrendo la possibilità di godere del parco e della vista notturna sulla città. L’appuntamento centrale delle serate è la visita accompagnata ai “passaggi segreti” del castello, con due turni fissi alle ore 19:30 e alle 20:30. Il percorso si snoda tra scale a chiocciola e torri nascoste, svelando aneddoti, curiosità e l’affascinante architettura neogotica ottocentesca della dimora. Un’esperienza suggestiva e ricca di sorprese adatta a visitatori di tutte le età.
Info utili: Il costo è di 6 € per la visita accompagnata, a cui si aggiunge il biglietto d’ingresso ridotto al museo (gratuito per i minori, per i quali va comunque prenotato il posto). I turni richiedono un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti ed è obbligatorio prenotare entro le ore 16:00 del mercoledì precedente. Si raccomanda l’uso di scarpe basse. Per prenotazioni: 0105578280 o biglietteriadalbertis@comune.genova.it.
Palazzo Ducale
Mimmo Rotella 1945 – 2005
fino al 13 Settembre 2026, ore 11:00 – Palazzo Ducale, Sottoporticato
Info sul sito
A vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale dedica al maestro del décollage una grande retrospettiva che ripercorre sessant’anni di ricerca artistica. La mostra MIMMO ROTELLA. 1945–2005, a cura di Alberto Fiz, è infatti aperta al pubblico dal 24 aprile – 13 settembre 2026 negli spazi del Sottoporticato e riunisce oltre cento opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private.
L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella e prodotta da MetaMorfosi Eventi, restituisce di fatto la complessità e l’attualità di un linguaggio che ha segnato in profondità il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Il percorso si apre con tre opere su carta giovanili del 1945 e si chiude con Dance Dream del 2005, dedicata al cinema, offrendo uno sguardo continuo sull’evoluzione dell’artista dal secondo dopoguerra agli anni Duemila.
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Musei di Genova
I quattro tesori e l‘arte della calligrafia
fino all’11 novembre – Museo d’Arte Orientale E. Chiossone
Info sul sito
Il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone invita all’inaugurazione della mostra I quattro tesori e l’arte della calligrafia, curata da Celso. Istituto di Studi Orientali. Dipartimento Studi Asiatici.
Si articola nello spazio museale attraverso opere tematiche del Museo E. Chiossone accuratamente selezionate su questa tematica, unitamente a opere di proprietà dell’Istituto CELSO e a un nucleo di sigilli provenienti dal Museo del Sigillo di La Spezia. Il percorso trasporta i visitatori indietro nel tempo, dalla nascita della scrittura al linguaggio dei simboli, ricreando un’atmosfera che affonda le radici nell’estetica cinese e giapponese. Un viaggio dedicato dunque alla scoperta della più nobile tra le nobili arti della tradizione classica: la calligrafia e i Quattro Tesori; pennello, carta, inchiostro e pietra, dove, da un segno grafico, scaturisce uno stadio filosofico e meditativo.
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