Genova ad agosto si spoglia della sua proverbiale riservatezza per rivelare un palinsesto artistico d’eccellenza, trasformando i suoi palazzi nobiliari in una galleria a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo. Prima che la calura estiva sposti l’attenzione verso le riviere, la Superba invita a un viaggio tra le visioni rivoluzionarie del Futurismo a Palazzo della Meridiana e l’incanto senza tempo del barcco di Van Dyck a Palazzo Ducale. È il momento perfetto per perdersi tra i caruggi del centro storico e i parchi fioriti di Nervi, scoprendo come le avanguardie internazionali dialoghino con l’anima verticale della città.

(Inaugurazione: giovedì 16 luglio, ore 18:00) Dove: Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, Genova

Una mostra che documenta il pensiero sorgivo e la visione rivoluzionaria dietro l’insolito allestimento del museo. Attraverso una selezione dei primi schizzi dello scultore Massimo Chiappetta, l’esposizione svela il processo creativo avviato nel 2004 per dare vita a installazioni site-specific nate dal dialogo con i curatori, le comunità indigene e gli artisti nativi. Questo percorso condiviso ha permesso di superare le strutture espositive tradizionali per valorizzare al meglio le collezioni provenienti da Americhe, Africa e Oceania. I disegni ideativi sono distribuiti sia nell’area mostre temporanee sia lungo il percorso museale permanente, offrendo a visitatori e studiosi l’opportunità di riflettere sulla filosofia stessa dell’esporre.

Info utili: La mostra è visitabile con il regolare biglietto d’ingresso al museo, mentre l’inaugurazione è a ingresso gratuito. Per informazioni: 010 5578280 o biglietteriadalbertis@comune.genova.it.

I passaggi segreti di Castello D’Albertis (Visite serali e accompagnate)

Dall’11 giugno al 10 settembre 2026 (Ogni giovedì sera)

Con il ritorno dell’estate, la dimora del Capitano Enrico Alberto d’Albertis prolunga l’orario d’apertura tutti i giovedì dalle 10:00 alle 22:00, offrendo la possibilità di godere del parco e della vista notturna sulla città. L’appuntamento centrale delle serate è la visita accompagnata ai “passaggi segreti” del castello, con due turni fissi alle ore 19:30 e alle 20:30. Il percorso si snoda tra scale a chiocciola e torri nascoste, svelando aneddoti, curiosità e l’affascinante architettura neogotica ottocentesca della dimora. Un’esperienza suggestiva e ricca di sorprese adatta a visitatori di tutte le età.