Dalle sale climatizzate dell’Accademia Carrara ai progetti di GAMeC tra Palazzo della Ragione e via San Tomaso: le mostre a Bergamo da non perdere.

Chi resta in città o sceglie una fuga d’arte in Lombardia trova nelle mostre a Bergamo un itinerario che, ad agosto 2026, unisce la storia dell’arte e la ricerca contemporanea. Dall’Accademia Carrara ai progetti della GAMeC tra Palazzo della Ragione e via San Tomaso, ecco una guida per orientarsi tra musei, installazioni a cielo aperto e spazi pensati per il benessere dei visitatori.

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Ad agosto l’Accademia Carrara trasforma il calendario in un’occasione per vivere il museo in tutte le sue sfumature, intrecciando la scoperta dei capolavori dal Trecento all’Ottocento con iniziative legate alla comunità bergamasca. Le sale restano aperte anche a Ferragosto, sabato 15 e domenica 16, dalle 10.00 alle 19.00, invitando i visitatori a un percorso che spazia da Pisanello a Botticelli, da Moroni a Hayez.

Il mese culmina con la festa di Sant’Alessandro: mercoledì 26 agosto il museo propone un’apertura straordinaria, con ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Bergamo e attività dedicate. Le visite guidate delle 10.30, 11.00, 16.30 e 17.00 sono pensate come un racconto di storie di donne e uomini che hanno incarnato esempi di concordia e discordia; per i non residenti le attività sono gratuite, con ingresso al museo a tariffa ridotta di 8 euro.

Per chi arriva dall’estero o desidera esercitare l’inglese, proseguono le visite guidate in inglese, che attraversano le principali sale della collezione: gli appuntamenti sono per sabato 8 e domenica 30 agosto alle 11.00. Accanto a queste proposte, il museo attiva percorsi dedicati al tema della concordia civium – particolarmente legato alla storia della Carrara e alle donazioni dei cittadini – con attività previste domenica 30 agosto alle 11.00 e sabato 5 settembre alle 16.30.

Nel mese più caldo dell’anno l’Accademia Carrara, con i Giardini PwC, si propone inoltre come vero e proprio rifugio climatico. I 20 gradi costanti necessari alla conservazione delle opere offrono un ambiente ideale per una sosta al fresco, trasformando la visita in un momento di benessere oltre che di scoperta culturale. In Ala Vitali i visitatori trovano una serie di comode sedute firmate Pedrali, che invitano a rallentare, leggere, osservare le opere o semplicemente riposare. Fino al 20 settembre l’ingresso è gratuito per gli over 65, con un’attenzione particolare a una fascia d’età tra le più esposte alle ondate di calore.

Interno dell’Accademia Carrara con sedute Pedrali nei Giardini PwC

Figure nel paesaggio: Chiara Camoni, La Forza

Giardini PwC – fino al 31 dicembre

Nei Giardini PwC dell’Accademia Carrara, dal 25 giugno al 31 dicembre 2026, si sviluppa Figure nel paesaggio | CHIARA CAMONI. La Forza, primo capitolo di un progetto pluriennale di committenze pensato per ampliare la collezione del museo oltre le sale espositive. Curato da Maria Luisa Pacelli ed Elena Volpato, il ciclo affida a tre artisti italiani di diverse generazioni la realizzazione di opere permanenti destinate a entrare stabilmente nel patrimonio della Carrara.

Chiara Camoni, La Forza, 2025, installation view, ph Camilla Maria Santini

L’opera La Forza

La Forza di Chiara Camoni, artista protagonista del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2026, inaugura il progetto con un gruppo scultoreo composto da una donna e una leonessa, ispirato all’undicesimo arcano maggiore dei Tarocchi.

L’opera dialoga con le carte del mazzo Colleoni conservate nel museo e rovescia l’idea di forza come imposizione, costruendo una coppia simbiotica in cui figura umana e animale, entrambe femminili, nascono dalla stessa materia. La terra nera, in continuità con il suolo scuro del giardino, rimanda a una memoria di profondità e incandescenza, mentre la superficie delle sculture, increspata come se fosse cosparsa di petali di terra, evoca un’energia generativa. Il progetto, che prevede in seguito nuove commissioni a Paolo Icaro e Alessandro Pessoli e il riallestimento delle sculture seicentesche di Marte e Minerva appartenute a Giacomo Carrara, valorizza i Giardini PwC come naturale estensione del museo, luogo di incontro tra patrimonio storico, natura e ricerca artistica contemporanea.

Palazzo della Ragione

Fosbury Architecture e Claire Fontaine. Tabula Plena

Palazzo della Ragione – fino al 18 ottobre 2026

Dal 4 giugno al 18 ottobre 2026 la Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, ospita Fosbury Architecture e Claire Fontaine. Tabula Plena, una mostra-laboratorio della GAMeC inserita nel programma Pedagogia della Speranza, dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione. La piattaforma laboratoriale progettata dal collettivo Fosbury Architecture, ispirata al pensiero del pedagogista brasiliano Paulo Freire, nasce dall’idea che il museo contemporaneo non sia solo luogo di conservazione, ma spazio di apprendimento, dialogo e produzione di conoscenza condivisa.

Foto: Nicola Gnesi Studio Courtesy GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

L’installazione si presenta come una piattaforma abitabile, accessibile e accogliente che ospita tre laboratori gratuiti e permanenti, pensati per coinvolgere comunità, famiglie, scuole e pubblici di ogni età, oltre a un’arena per incontri, ascolto e lettura. Il progetto è frutto di un processo condiviso che ha coinvolto 13 classi di scuole della città e della provincia: i ragazzi hanno contribuito alla creazione di glifi visivi integrati nello spazio di Palazzo della Ragione, disposti su una superficie nera che richiama l’immaginario della lavagna.

In dialogo con la piattaforma si colloca l’intervento site-specific del duo artistico Claire Fontaine, che riflette su conoscenza, educazione e sull’influenza dei dispositivi elettronici e delle intelligenze artificiali nelle relazioni sociali. Cinque sculture luminose sospese, che riproducono emoji – tra cui il pianeta Terra, lo smartphone e il pacco regalo – trasformano immagini del lessico digitale in oggetti tridimensionali, invitando a un’operazione di unlearning: disimparare abitudini e automatismi per aprire nuovi spazi di consapevolezza critica.

GAMeC

Ana Silva. Eau

GAMeC – fino al 6 settembre

Alla sede di via San Tomaso, la GAMeC presenta dal 25 febbraio al 6 settembre 2026 Ana Silva. Eau, prima mostra personale in un’istituzione italiana dell’artista angolana-portoghese. Il progetto si inserisce in un percorso di continuità che, sotto la direzione di Lorenzo Giusti, collega il biennio Pensare come una montagna (2024–2025), dedicato a sostenibilità e dimensione collettiva dell’esperienza artistica, a Pedagogia della Speranza, che nel 2026 concentra lo sguardo sul ruolo dell’arte come pratica di conoscenza, relazione e trasformazione.

Ideata per lo Spazio Zero e sviluppata in collaborazione con una rete di ricamatrici locali invitate a intervenire su alcune opere tessili, la mostra affronta una delle crisi più gravi del nostro tempo: l’accesso all’acqua. Ana Silva affida in una prima fase i soggetti da lei disegnati a ricamatori angolani, per poi completare i lavori aggiungendo a mano decorazioni, glitter e paillettes. Attraverso il linguaggio del ricamo – associato alla cura, alla memoria, alla resistenza – l’artista denuncia la carenza di acqua e rende visibile una realtà in cui questa risorsa non è un diritto, ma un privilegio, rallentando il tempo industriale dei tessuti prodotti in massa e reintroducendoli in un ecosistema più ampio.

Ana Silva – Eau Veduta dell’installazione GAMeC, Bergamo, 2026 Foto: Lorenzo Palmieri Courtesy GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

I lavori in mostra

Tra recupero di materiali considerati di scarto, figure femminili fragili e in trasformazione, riferimenti ai flussi transcontinentali di merci e agli squilibri tra Nord e Sud del mondo, i lavori in mostra intrecciano pratica tessile, ricerca sociale e attenzione ambientale. Serie come O Fardo / Vestir Memórias, realizzata con sacchi di plastica e rafia utilizzati per il trasporto di abiti dall’Europa all’Africa, riconfigurano oggetti quotidiani in superfici narrative, interrogando i circuiti del consumo e proponendo una riappropriazione poetica del residuo.

Tra il percorso permanente nei Giardini PwC dell’Accademia Carrara, la piattaforma laboratoriale di Tabula Plena e la ricerca tessile di Ana Silva, le mostre a Bergamo di agosto 2026 offrono uno sguardo sfaccettato sul rapporto tra arte, comunità e trasformazione, dentro e fuori i musei.

Foto: Ufficio Stampa