Ad agosto l’Accademia Carrara di Bergamo propone aperture straordinarie, visite guidate in inglese, percorsi a tema e spazi climatizzati, con iniziative speciali per residenti e over 65.

Per chi resta in città o sceglie di visitare Bergamo in piena estate, l’Accademia Carrara trasforma il mese di agosto in un’occasione per vivere il museo tra aperture straordinarie, visite guidate e momenti di relax climatico. Tra Ferragosto, la festa di Sant’Alessandro e una serie di iniziative pensate per pubblici diversi, le sale della Carrara diventano un punto di riferimento per chi cerca arte e frescura.

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Il museo propone un calendario che intreccia la scoperta dei capolavori dal Trecento all’Ottocento con percorsi tematici dedicati alla storia della comunità bergamasca, senza dimenticare un’attenzione particolare ai visitatori più anziani, messi a dura prova dalle temperature estive.

Aperture straordinarie tra Ferragosto e Sant’Alessandro

Per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna della cultura, il museo resta aperto anche a Ferragosto: sabato 15 e domenica 16, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, i capolavori della Carrara accolgono i visitatori in un viaggio attraverso sei secoli di storia dell’arte, dal Trecento all’Ottocento. Un’occasione per scoprire, tra le altre, le opere di Pisanello, Botticelli, Moroni e Hayez.

Apertura straordinaria anche mercoledì 26 agosto, giorno di Sant’Alessandro. Per celebrare il Santo Patrono, i residenti nel Comune di Bergamo potranno accedere gratuitamente al museo e partecipare alle iniziative in programma. Le visite guidate, previste alle 10.30, 11.00, 16.30 e 17.00, racconteranno storie di donne e uomini che hanno incarnato esempi di concordia e discordia. Per i non residenti l’attività è gratuita, con ingresso al museo a tariffa ridotta a € 8.

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Proseguono anche in agosto le visite guidate in inglese, pensate per scoprire i capolavori da Pisanello a Botticelli, fino a Moroni e Hayez e, al tempo stesso, allenare la conoscenza della lingua. L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 30 agosto alle ore 11.00, con un itinerario che attraversa le principali sale della collezione.

Accanto a queste proposte, il museo attiva anche percorsi guidati sul tema della concordia civium, particolarmente caro a Bergamo e all’Accademia Carrara, le cui collezioni sono in gran parte frutto di donazioni da parte dei cittadini. Le attività sono in programma domenica 30 agosto alle ore 11.00 e sabato 5 settembre alle ore 16.30 e si configurano come un vero e proprio gioco a ostacoli ed enigmi, con diverse prove pensate per svelare il legame profondo tra arte e comunità.

Il museo come rifugio climatico per gli over 65

Nel mese più caldo dell’anno, l’Accademia Carrara, con i Giardini PwC, si propone anche come rifugio climatico. I 20 gradi mantenuti all’interno di tutto il museo per la conservazione delle opere garantiscono un ambiente ideale per una sosta al fresco, trasformando la visita in un momento di benessere oltre che di scoperta culturale.

In Ala Vitali i visitatori trovano inoltre una serie di comode sedute messe a disposizione da Pedrali, azienda italiana che sviluppa i propri prodotti unendo tradizione, innovazione ed eccellenza ingegneristica. Un allestimento che invita a prendersi il tempo necessario per osservare le opere, leggere o semplicemente riposare.

Fino al 20 settembre ingresso gratuito per gli over 65: l’iniziativa speciale, voluta dal museo, punta ad andare incontro a una delle fasce d’età più colpite dal caldo estivo, offrendo loro la possibilità di frequentare con continuità le sale della Carrara e i suoi spazi verdi.

Foto: Ufficio Stampa