All’Orto Botanico dell’Aquila, per Seminiamo Arte VI edizione, oltre trenta artisti italiani e stranieri rendono omaggio a Joseph Beuys con installazioni e performance dedicate alla sua ‘Scultura sociale’ e alla difesa della natura.

Nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila porta all’Orto Botanico del Convento di Santa Maria di Collemaggio Germogliati semi, omaggio a Joseph Beuys nel quarantennale della scomparsa. La mostra, quarto appuntamento di Seminiamo Arte VI edizione, è aperta dal 30 luglio al 5 settembre 2026 nel cuore del giardino medioevale celestiniano, trasformato in un percorso di installazioni e performance.

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Curato da Antonio Gasbarrini e Mariano Cipollini, il progetto riunisce oltre trenta artisti italiani e stranieri chiamati a confrontarsi con la rivoluzionaria idea beuysiana di Scultura sociale e con la sua parola d’ordine, più attuale che mai: DIFESA DELLA NATURA. Sculture, interventi site-specific e azioni performative si intrecciano al paesaggio dell’orto, invitando il pubblico a una riflessione condivisa sul rapporto tra arte, comunità e ambiente.

Oltre trenta artisti per la Scultura sociale di Beuys

L’Omaggio a Beuys si costruisce come una conversazione ravvicinata con il suo pensiero: gli artisti coinvolti, tra cui Alessandro Antonucci, Paola Babini, Rosetta Berardi, Vito Bucciarelli, Mirta Carroli, Mario Costantini, Gianfranco D’Alonzo, Paolo Dell’Elce, Yvonne Ekman, Marco Fioramanti e molti altri, rileggono da angolazioni diverse le sue istanze etiche, politiche ed ecologiche. Le opere disseminate lungo i percorsi del giardino dialogano con la vegetazione e con la storia del luogo, a ridosso della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Nel devastato contesto eco-sistemico contemporaneo, la difesa della natura diventa qui esperienza concreta: chi visita la mostra è chiamato a relazionarsi con le installazioni e le performance, diventando – per usare le parole di Beuys – un artista attraverso il proprio pensiero e la propria attività pragmatica. L’ampio contesto naturalistico dell’Orto Botanico si trasforma così in una massa plastica in divenire, fatta di relazioni tra opere, persone e paesaggio.

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Seminiamo Arte e il ruolo del MuBAq per la città

A inizio settembre è previsto anche un incontro seminariale interdisciplinare dedicato alla valenza non solo estetica della ricerca di Beuys e all’attuale stato di salute dell’Orto Botanico. In parallelo, il Palazzetto dei Nobili ospiterà una mostra fotografica di ritratti dell’artista tedesco realizzati da Stefano Fontebasso De Martino, a chiudere idealmente il percorso di Germogliati semi tra natura, memoria e impegno civile.

Nata nel 2021 nel post-sismico Villaggio di San Lorenzo, la rassegna Seminiamo Arte mantiene anche in questa sesta edizione la sua vocazione: usare l’arte contemporanea come strumento rigeneratore di coscienza civica e identitaria. Attraverso progetti che intrecciano Arte e Natura, Arte e Spiritualità, Arte Pubblica, Arte Relazionale, residenze d’artista, workshop e laboratori, il MuBAq lavora sul recupero di spazi diffusi – dal Convento di Sant’Angelo d’Ocre al Monastero di Santa Basilio, da Palazzo Camponeschi al Palazzetto dei Nobili – ridisegnandoli come luoghi vitali per le comunità.

Il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila nasce proprio per valorizzare la creatività fin dalla più tenera età, con workshop dedicati, una collezione d’arte internazionale in progress e un Parco scultura, affiancati da un intenso programma di mostre. Germogliati semi si inserisce in questo percorso, offrendo a bambini, famiglie e cittadini un’esperienza immersiva in cui l’eredità di Beuys si intreccia con il paesaggio aquilano e con la sfida della ricostruzione culturale.

Informazioni utili: la mostra è visitabile fino al 5 settembre 2026 all’Orto Botanico, in via S. Josemaría Escrivá all’Aquila, dal lunedì al venerdì con orario 10.00 – 18.00; ulteriori aperture straordinarie nel mese di agosto saranno comunicate nel corso dell’estate.

Foto: Ufficio Stampa