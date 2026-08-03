Una guida alle esposizioni da non perdere tra musei, fondazioni e spazi indipendenti della città.

Bologna continua a essere uno dei centri più vitali del panorama artistico italiano, con una programmazione che attraversa musei, fondazioni e spazi indipendenti. Anche giugno offre una selezione di mostre capaci di raccontare linguaggi diversi, tra grandi nomi, nuove ricerche e progetti espositivi che dialogano con la storia e l’identità culturale della città. Ecco una mappa essenziale per orientarsi tra le esposizioni da non perdere.

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I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Bernd & Hilla Becher alla Fondazione MAST

Bernd & Hilla Becher – History of a Method

Fondazione MAST – via Speranza 42, Bologna

23 aprile – 27 settembre 2026

info sul sito.

Alla Fondazione MAST di Bologna arriva la mostra Bernd & Hilla Becher – History of a Method, in programma dal 23 aprile – 27 settembre 2026. Il progetto espositivo ripercorre il lavoro del celebre duo di fotografi tedeschi, noto per l’attenzione ai paesaggi industriali e alle architetture tecniche, attraverso una selezione di immagini e materiali che mettono in luce la loro rigorosa metodologia di lavoro.

I Bernd & Hilla Becher sono rappresentati in mostra con diverse serie che attraversano più decenni, dalle prime sperimentazioni grafiche e fotografiche fino alle celebri tipologie di torri di raffreddamento, torri di estrazione e case a graticcio. Le opere arrivano da importanti archivi e collezioni, tra cui Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd & Hilla Becher Archiv di Colonia e altre istituzioni europee.

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Frida Kahlo. Lo sguardo come identità

Palazzo Pepoli – Museo della Storia di Bologna – fino al 27 settembre 2026

Per info consultare il sito.

La mostra riunisce 70 fotografie originali dedicate a Frida Kahlo, firmate da alcuni tra i più importanti fotografi del Novecento, da Edward Weston a Nickolas Muray. Più che una biografia per immagini, il percorso prova a smontare la Frida trasformata in icona pop, merchandising e simbolo replicato all’infinito, restituendo la complessità di un’artista che ha usato il proprio volto come linguaggio politico, identitario e visivo.

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Villa delle Rose – MamBo

Claudio Verna. La luce è un luogo

fino al 25 ottobre 2026 – Villa delle Rose

Dal 25 settembre – 25 ottobre 2026 la storica sede di Villa delle Rose a Bologna ospita la mostra Claudio Verna. La luce è un luogo, un progetto dedicato a uno dei protagonisti assoluti della pittura italiana del secondo Novecento.

Promossa dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna attraverso il Settore Musei Civici del Comune di Bologna e realizzata in collaborazione con LABS Contemporary Art, l’esposizione propone un percorso che attraversa oltre sessant’anni di ricerca, mettendo al centro il dialogo tra geometria e colore.

A cura di Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, la mostra non si configura come una semplice antologica, ma come un percorso rigoroso e calibrato, pensato per restituire ritmo, tensione dinamica e vitalità del lavoro di Verna. Il titolo, tratto da una frase del poeta inglese Dylan Thomas, suggerisce fin da subito come la luce, generata dal colore, sia un vero e proprio luogo mentale e percettivo.

L’itinerario espositivo prende avvio dal 1967, anno che segna l’inizio della celebre stagione analitica dell’artista, per proseguire con una selezione di capolavori degli anni Settanta. Al piano superiore trovano spazio le opere degli anni Ottanta e Novanta, fino ad arrivare alla produzione più recente e contemporanea, in un continuo rimando tra periodi diversi.

Claudio Verna Turquois, 2022 Acrilico su tela, 100 x 100 cm



Immagini: Shutterstock e uffici stampa