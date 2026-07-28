La #domenicalmuseo del 2 agosto apre gratuitamente musei, aree archeologiche e residenze storiche in Toscana: da Firenze all’Isola d’Elba, tra mostre, percorsi etruschi e arte contemporanea.

La #domenicalmuseo del 2 agosto trasforma la Toscana in un grande percorso d’arte a ingresso gratuito nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana. Tra musei, aree archeologiche, cenacoli e residenze storiche, l’iniziativa del Mic offre un itinerario che unisce capolavori del passato e progetti contemporanei, dal cuore di Firenze fino all’Isola d’Elba.

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La giornata consente di scoprire collezioni permanenti e mostre temporanee senza biglietto, con alcune sedi a ingresso sempre gratuito e altre aperte con orari prolungati. In alcuni casi sono previste visite accompagnate o prenotazioni obbligatorie, per garantire un accesso contingentato e sicuro ai diversi spazi.

Mostre e percorsi tra Firenze e Arezzo

A Firenze, il Museo di San Marco (8:30-13:50, ultimo ingresso 12:45) ospita una sezione della mostra Rothko a Firenze e, nella Biblioteca di Michelozzo, la mostra dossier Il Bestiario Fantastico. Sempre in città aprono gratuitamente il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto e il Chiostro dello Scalzo, tutti visitabili la mattina con ingresso fino alle 13:20.

Ad Arezzo, la Basilica di San Francesco è accessibile dalle 13 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), mentre il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro romano sono aperti dalle 9 alle 19:30. Qui è allestita la mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata, che inaugura il progetto nazionale Semi di comunità. Piano Olivetti per la cultura. Completano il percorso il Museo di Casa Vasari, il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna e il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi ad Anghiari.

Le mostre gratuite all’Isola d’Elba il 2 agosto

Sull’Isola d’Elba, le due residenze storiche di Napoleone tornano a essere visitabili insieme grazie alla riapertura della Palazzina dei Mulini e al restauro dei giardini. La Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa San Martino e la Palazzina dei Mulini accolgono i visitatori la mattina, dialogando con l’arte contemporanea attraverso la mostra diffusa 50 Years of Creation di Andrea Roggi. A Castiglioncello, il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello è tra i siti sempre gratuiti, aperto dalle 17 alle 20.

Aree archeologiche, fortezze e musei etruschi in rete

Nel territorio di Cortona, l’Area Archeologica del Sodo e la Tomba di Camucia sono aperte in due fasce orarie, 10-14 e 16-19. Proprio nell’area archeologica del Sodo si svolge la giornata conclusiva di Fuoco e Cenere, ottava edizione del Teatro Archeologico Festival, con spettacoli, talk, visite guidate, degustazioni e momenti di incontro fino al tramonto.

A Pistoia, la Fortezza di Santa Barbara è visitabile dalle 8:15 alle 13:30, mentre l’Ex Chiesa del Tau e l’Oratorio di San Desiderio, sempre gratuiti, richiedono prenotazione obbligatoria e rispettano lo stesso orario mattutino. Nel territorio di Prato, l’Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti è aperta tutto il giorno con una breve pausa, dalle 8:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 17.

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A Chiusi, il Museo Nazionale Etrusco è aperto dalle 8:30 alle 14 (ultimo ingresso 13:30) e propone la mostra Dituri, Manetti, Nasorri – tre artisti contemporanei al Museo nazionale etrusco di Chiusi, che mette in dialogo archeologia e linguaggi visivi di Frank Dituri, Mauro Manetti e Vasco Nasorri. Nelle stesse sale è allestita l’esposizione Un giovane di belle speranze… Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo, prorogata fino al 31 ottobre.

Il percorso diffuso della #domenicalmuseo attraversa così secoli di storia, dalle testimonianze etrusche e romane alle architetture monumentali, fino alle ricerche più recenti. Per alcuni siti, come l’Ex Chiesa del Tau, l’Oratorio di San Desiderio e la Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, l’ingresso è su prenotazione obbligatoria o con modalità contingentate. In caso di allerta meteo gialla, arancione o rossa, parchi, giardini e aree all’aperto possono essere chiusi al pubblico per motivi di sicurezza.

Foto: Ufficio Stampa