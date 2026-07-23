Alla Fabbrica del Vapore di Milano l’estate 2026 unisce AriAnteo e due mostre di arte contemporanea: con un solo biglietto si accede a cinema all’aperto e a percorsi espositivi a tariffa ridotta.

All’ombra delle architetture industriali della Fabbrica del Vapore, l’estate culturale di Milano si accende con un dialogo serrato tra cinema all’aperto e arte contemporanea. Fino al 27 settembre 2026, chi sceglie una serata sotto le stelle con AriAnteo può trasformare il proprio biglietto in un pass privilegiato per due mostre che raccontano, in modi diversi, il nostro tempo.

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Grazie a una convenzione dedicata, chi acquista un biglietto per AriAnteo 2026 in Fabbrica del Vapore ha diritto all’ingresso ridotto alle esposizioni Susumu Shingu. Il Cosmo e La misura dell’UNO. E la promozione funziona anche al contrario: presentando il biglietto di una delle due mostre alla cassa del cinema, si accede alle proiezioni con tariffa ridotta.

Un’estate tra vento, stelle e responsabilità

La mostra Susumu Shingu. Il Cosmo, allestita negli spazi della Cattedrale della Fabbrica del Vapore in Piazzale, è la più ampia personale italiana dedicata al maestro giapponese dell’arte cinetica contemporanea. Aperta dal 17 giugno al 14 ottobre 2026, dalle 11 alle 19 tutti i giorni escluso il lunedì, riunisce sculture leggere e in continua trasformazione che dialogano con aria, vento, acqua e gravità, rendendo visibili le forze invisibili della natura.

Il percorso invita il pubblico a vivere lo spazio espositivo come un ambiente vivo, attraversato da energia e movimento. Le opere di Susumu Shingu trasformano la visita in un’esperienza immersiva, in cui la percezione diventa strumento per osservare il cosmo e il paesaggio naturale a partire da piccoli spostamenti d’aria e variazioni di luce.

Nello Spazio Messina 2 della Fabbrica del Vapore, sempre in Via Giulio Cesare Procaccini 4, la mostra La misura dell’UNO è visitabile dal 5 giugno al 13 settembre 2026, con orario 11-19 tutti i giorni tranne il lunedì. A dieci anni dalla nascita del Movimento Arte Etica, l’esposizione riunisce artisti di generazioni e linguaggi diversi in una riflessione condivisa sul rapporto tra arte, responsabilità e contemporaneità.

Pittura, fotografia, video, installazioni, scultura e sound art diventano strumenti per interrogare temi come ambiente, identità, memoria, giustizia, cultura e impegno civile. Il visitatore è accompagnato in un percorso che chiede di ripensare il ruolo dell’arte oggi e la possibilità di costruire, attraverso lo sguardo, nuove forme di consapevolezza individuale e collettiva.

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Come funziona la convenzione AriAnteo

La convenzione tra AriAnteo e Fabbrica del Vapore è semplice: basta conservare il proprio biglietto. Presentando il ticket AriAnteo alla biglietteria delle mostre, si ha diritto all’ingresso con biglietto ridotto o ridotto speciale. Allo stesso modo, chi arriva al cinema con il biglietto di Susumu Shingu. Il Cosmo o di La misura dell’UNO ottiene una riduzione sul prezzo della proiezione serale.

L’iniziativa è valida fino al 27 settembre 2026 e trasforma una singola uscita in un’esperienza culturale completa: cinema sotto le stelle e arte da vivere, in un unico grande polo cittadino. Tra schermo e installazioni, la serata alla Fabbrica del Vapore diventa così un invito a scoprire Milano attraverso due linguaggi che si completano, unendo la magia del grande schermo alla forza dell’arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa