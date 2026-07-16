A Milano il Museo dei Quaderni di Scuola trasforma oltre 2.500 quaderni storici in uno spazio vivo di memoria e didattica, tra percorsi espositivi, laboratori in museo e attività nelle scuole.

Milano ospita un luogo unico al mondo: il Museo dei Quaderni di Scuola, primo polo espositivo dedicato alle memorie d’infanzia e adolescenza custodite nei quaderni scolastici. Nato nell’aprile 2024 in Via Broletto, il museo lavora per trasformare questi materiali in strumenti vivi di ricerca, dialogo intergenerazionale e didattica, mettendo al centro le voci di bambini e bambine di ieri e di oggi.

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In vista del nuovo anno scolastico, il museo riapre le prenotazioni per i laboratori didattici 2026-2027, rivolti alle scuole primarie e secondarie. Le attività si articolano tra percorsi negli spazi espositivi e incontri direttamente in classe, con l’obiettivo di far dialogare le esperienze dei giovani del passato con quelle delle nuove generazioni.

Un museo nato dai quaderni di tutto il mondo

Gestito dall’Associazione Quaderni Aperti APS-ETS, il Museo dei Quaderni di Scuola tutela un patrimonio di oltre 2.500 documenti provenienti da 36 Paesi. Si tratta di quaderni scolastici riconosciuti di “interesse storico particolarmente importante”, che vengono regolarmente digitalizzati e tradotti grazie al lavoro di circa 300 volontari sparsi nel mondo. Un archivio in continua crescita che diventa base per percorsi espositivi, laboratori e ricerca accademica.

Al centro del progetto c’è l’idea che la memoria infantile non sia solo un ricordo nostalgico, ma una chiave per leggere la storia sociale, politica e culturale. Attraverso temi, disegni e annotazioni, i quaderni raccontano guerre, dittature, trasformazioni urbane, ma anche sogni, paure e relazioni familiari, restituendo la prospettiva dei più giovani sui grandi cambiamenti collettivi.

Thomas Pololi, direttore e curatore del museo, sottolinea come le proposte educative siano pensate per affiancare la scuola: con queste iniziative vogliamo offrire a docenti e presidi uno strumento diverso e originale per catturare l’attenzione dei ragazzi. I laboratori, spiega, permettono di integrare la didattica tradizionale con l’esplorazione diretta delle fonti, favorendo un’empatia immediata con la memoria storica.

Visite in museo e laboratori in classe

Le attività in sede offrono un’immersione nel percorso espositivo. Tra le proposte spiccano Quaderni di guerra, che affronta i grandi conflitti e le dittature attraverso gli occhi dei bambini, e Viaggio al centro del bambino, dedicato al mondo interiore dei più piccoli tra scuola, famiglia, sogni e timori. Con I bambini fanno la storia, invece, le classi sono guidate lungo la grande “parete storica” del museo per riflettere su come il ruolo dei giovani sia cambiato dalla fine del Settecento a oggi.

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Per portare il dialogo generazionale direttamente tra i banchi, il museo propone anche laboratori nelle scuole. Con I bambini di oggi incontrano i bambini di ieri, gli studenti leggono in classe i temi del passato insieme ai loro autori ormai adulti, mettendo a confronto esperienze lontane ma sorprendentemente vicine. I quaderni di Milano usa invece gli elaborati dei giovani milanesi per leggere i cambiamenti della città, dal boom economico all’inquinamento, stimolando i ragazzi a immaginare la Milano del futuro.

Il filo rosso che lega tutte le attività è l’inclusione: lavorare sulle parole scritte da coetanei di altre epoche permette agli studenti di riconoscersi in storie lontane, superando barriere geografiche e sociali. I quaderni diventano così uno strumento per discutere di cittadinanza, diritti, trasformazioni urbane e memoria collettiva, a partire da una dimensione quotidiana e accessibile.

Docenti e scuole interessate possono consultare il programma completo e le modalità di prenotazione sul sito del museo, nella sezione dedicata alle scuole, all’indirizzo www.museoquaderni.it/scuole. Il museo ha sede in Via Broletto 18, nel centro di Milano, ed è presente online anche su www.museoquaderni.it e sui social con il profilo @museoquaderni.

Foto: Ufficio Stampa