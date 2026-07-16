Le proposte culturali di Firenze tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di luglio 2026.

Le mostre che Firenze propone nel 2026 offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nel mese di giugno 2026.

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GAMB — Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

Aperture straordinarie e prolungate e variazioni orarie nei mesi estivi e autunnali

Tra luglio e novembre 2026 i musei del gruppo GAMB — Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello — propongono un calendario di aperture serali e orari prolungati, resi possibili dal Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.

La Galleria dell’Accademia resterà aperta fino alle 23 nelle sere di martedì 21 e 28 luglio e martedì 4 agosto, stesse date in cui prolungherà l’orario anche il Museo delle Cappelle Medicee, che aggiungerà una serata extra lunedì 10 agosto (19.15-23). A ottobre toccherà invece al Museo del Bargello, a Orsanmichele e a Palazzo Davanzati aprire eccezionalmente di lunedì — il 5, 12, 19 e 26 — dalle 17 alle 21, in deroga alla chiusura settimanale. Il programma si chiude lunedì 30 novembre, Festa della Toscana, con tutti e cinque i musei aperti dalle 17.15 alle 21. In parallelo, Palazzo Davanzati resterà parzialmente inaccessibile per alcuni giorni di luglio per lavori impiantistici, mentre Casa Martelli rimarrà chiusa fino a fine anno.

L’Art Déco a Palazzo Medici Riccardi

Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti

Palazzo Medici Riccardi, fino al 25 agosto 2026

Per info consultare il sito.

Dal 2 aprile al 25 agosto 2026 Palazzo Medici Riccardi ospita Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti, mostra dedicata al rapporto tra Firenze e Parigi nel decennio in cui il gusto déco trasformò arti decorative, moda, grafica e design. Ceramiche, gioielli, tessuti, manifesti e abiti raccontano una città aperta alle avanguardie internazionali, tra Richard-Ginori, Galileo Chini, Gio Ponti, Gucci e Salvatore Ferragamo.

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Museo Novecento

Giardino Musicale

Courtesy Museo Novecento, 2025

Il Museo Novecento a Firenze presenta Il Giardino Musicale, nuovo progetto dedicato alla sperimentazione sonora e alla ricerca musicale contemporanea. Il cortile delle Leopoldine diventa, così, uno spazio immersivo grazie all’installazione del sistema Glauk Sound e a due collaborazioni d’eccezione: il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Scuola di Musica di Fiesole.

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Non solo mostre, ma anche esperienze di lettura, disegno e condivisione: il Museo Novecento di Firenze è all’insegna della creatività, con spazi dedicati allo studio, una Biblioteca Verde accessibile a tutti e un originale progetto di book crossing che mette in dialogo arte e narrativa. Un invito a rallentare e riscoprire il piacere di leggere, osservare e creare.

Baselitz. AVANTI!

Museo Novecento – Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze

fino al 13 settembre 2026

info sul sito

Dal 25 marzo al 13 settembre 2026 il Museo Novecento di Firenze dedica una grande monografica a Georg Baselitz, tra i protagonisti assoluti dell’arte contemporanea. La mostra, dal titolo BASELITZ. AVANTI!, è realizzata in collaborazione con lo studio dell’artista e pone al centro una dimensione fondamentale ma meno indagata della sua pratica: la grafica.

Curato da Sergio Risaliti in collaborazione con Daniel Blau, il progetto riunisce oltre centosettanta opere tra lavori su carta, dipinti e sculture, attraversando più di sessant’anni di attività. Il percorso restituisce una lettura approfondita della ricerca dell’artista tedesco, mettendo in dialogo incisioni, xilografie, linoleografie e grandi sculture in legno e bronzo.

Orangenesser III | Mangiatore d’arance III, 1981, linoleografia rielaborato, Collezione privata, Berlino. © Georg Baselitz 2026. Foto: Collezione privata, Berlino

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Altre iniziative, spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti. Segnaliamo, per esempio, il Museo Marino Marini che conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Inoltre, il Museo Stibbert di Firenze ha aperto le sue sale a una nuova idea di cura. In un luogo dove storia, collezioni rare e atmosfere scenografiche dialogano con il visitatore, prende forma un progetto di Museoterapia dedicato alle persone affette da sindrome fibromialgica, condizione cronica che provoca dolore diffuso, fatica costante, disturbi del sonno e forte impatto sulla qualità della vita. Il progetto si concluderà nel febbraio 2026 con il convegno Le opere d’arte come fonte di benessere. Il Museo diventa luogo del welfare culturale, occasione per presentare dati, testimonianze e prospettive future.

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Le mostre di giugno 2026 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte moderna e contemporanea, fotografia e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione invernale.

Foto: Shuttertsock e uffici stampa