Il 20 e 21 luglio 2026 a Roma, tra Parco della Torre di Tor Marancia e MACRO, podcast, teatro e lettura scenica rileggono il G8 di Genova e il suo lascito politico e civile.

Roma si prepara a rileggere il G8 di Genova a venticinque anni di distanza con il progetto Un altro mondo è possibile? 25 anni dopo Genova, promosso da Angelo Mai e dal MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Nelle giornate di 20 e 21 luglio 2026, tra teatro, giornalismo e memoria condivisa, la città diventa palcoscenico di una riflessione collettiva sulle ferite ancora aperte di quelle manifestazioni.

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Il programma, a ingresso libero, inaugura un percorso che proseguirà in autunno con incontri e approfondimenti dedicati all’eredità politica, culturale e civile delle proteste del 2001. Un progetto che, a partire dallo slogan «Un altro mondo è possibile», oggi trasformato in domanda, interroga il presente su giustizia sociale, diritti e partecipazione democratica.

Dal Parco della Torre di Tor Marancia al MACRO

Il percorso prende avvio lunedì 20 luglio 2026 al Parco della Torre di Tor Marancia, nell’anniversario dell’uccisione di Carlo Giuliani. Qui Angelo Mai e la compagnia Bluemotion trasformano lo spazio pubblico in un luogo di memoria e ascolto con Genova, venticinque anni dopo, realizzato con il sostegno di Roma Capitale nell’ambito di Lo Spettacolo Fuori dal Centro.

Alle ore 19.30 il pubblico può ascoltare in cuffia Limoni, il podcast della giornalista Annalisa Camilli prodotto per Internazionale, che ricostruisce i giorni del G8 attraverso testimonianze e documenti. Alle ore 22.00 debutta Sherpa – Per tutti coloro che non smettono di lottare per un mondo più giusto di Roland Schimmelpfennig, nuova produzione Bluemotion diretta da Giorgina Pi e interpretata da Maria Chiara Arrighini, Brianda Carreras, Francesco La Mantia, Francesco Patanè e Aurora Peres.

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Martedì 21 luglio 2026, alle ore 19.30, l’iniziativa si sposta all’Auditorium del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma con Limoni Live, lettura scenica a più voci che porta il podcast sul palco. In scena, insieme ad Annalisa Camilli, ci sono Maria Chiara Arrighini, Brianda Carreras e Aurora Peres, per un racconto corale che intreccia giornalismo, testimonianze e narrazione dal vivo.

Memoria, attualità e nuove pratiche artistiche

I 20 e 21 luglio 2001 hanno segnato, si legge nel progetto, una delle più profonde fratture della storia democratica italiana recente: dalla morte di Carlo Giuliani all’irruzione alla scuola Diaz, dalle torture nella caserma di Bolzaneto alla gestione dell’ordine pubblico. Una ferita che continua a interrogare il rapporto tra cittadinanza, istituzioni e diritto al dissenso.

Se allora lo slogan «Un altro mondo è possibile» esprimeva il desiderio di un futuro fondato su giustizia sociale, pace, diritti e tutela dell’ambiente, oggi il progetto aggiunge un punto interrogativo: Un altro mondo è possibile?. A distanza di venticinque anni, temi come crisi ambientali, guerre, aumento delle disuguaglianze, migrazioni, concentrazione del potere economico e riduzione degli spazi di partecipazione democratica mostrano l’attualità delle istanze emerse a Genova.

Più che una commemorazione, il programma costruito da Angelo Mai e MACRO inaugura un percorso di riflessioni, pratiche artistiche e incontri che continuerà in autunno tra i due luoghi. Il calendario completo, con date e temi, sarà presentato alla riapertura di Angelo Mai, spazio centrale della produzione culturale indipendente romana, che insieme al museo ospiterà i successivi appuntamenti.

Foto: Ufficio Stampa