Dal 16 settembre al 14 novembre 2026 Thaddaeus Ropac Milano dedica a Leoncillo la prima personale in galleria, primo capitolo di una trilogia che ripercorre quattro decenni di ricerca sull’argilla.

Dal 16 settembre–14 novembre 2026 Thaddaeus Ropac Milano Palazzo Belgioioso presenta Leoncillo. Perché più bruci, prima mostra personale dedicata allo scultore umbro negli spazi della galleria in Milano. Curato da Lorenzo Fiorucci, Alberto Salvadori e Azalea Seratoni, il progetto inaugura il primo capitolo di una trilogia sviluppata in collaborazione con la Fondazione Leoncillo.

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Il percorso espositivo riunisce sculture e opere su carta che attraversano quattro decenni di attività, restituendo la forza con cui Leoncillo Leonardi ha ridefinito le possibilità espressive dell’argilla. La materia, intesa come sostanza viva, diventa veicolo di tensione, memoria e rinascita, trasformando la scultura in un processo continuo di divenire.

L’albero, la materia, la trasformazione

Al centro della mostra emerge il motivo dell’albero, forma ricorrente nella ricerca dell’artista fin dai disegni di ulivi degli anni Trenta. Attraverso questo elemento Leoncillo unisce natura e corpo, costruendo una personale poetica della trasformazione che attraversa tanto le prime sculture figurative, dense di riferimenti bucolici e mitologici, quanto le opere informali dell’ultimo decennio.

In queste ultime, fessure, incisioni e fratture della materia diventano luoghi di variazione, in cui il gres e gli smalti si caricano di una tensione quasi fisica. Opere come Taglio rosso, realizzata nei primi anni Sessanta, mostrano come il lavoro sull’argilla si concentri sulla superficie lacerata, sulle ferite cromatiche, sulle aperture che trasformano il volume in un campo di energia.

Leoncillo stesso descrive l’argilla come un materiale capace di una nuova organicità, paragonandola a ciò che cresce ed è vivo e riconoscendo alla ceramica la capacità di trasmettere condizioni visibili, quasi tattili, attraverso le quali si esprime uno stato d’animo. In questa prospettiva, ogni scultura diventa la traccia di un gesto che continua a bruciare nel tempo.

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Un protagonista della scultura italiana del dopoguerra

Nato a Spoleto nel 1915, Leoncillo inizia a modellare la creta giovanissimo, per poi formarsi all’Istituto d’Arte di Perugia e all’Accademia di Belle Arti di Roma. Negli anni Trenta la collaborazione con la manifattura Rometti ad Umbertide dà vita a opere come Suonatori, San Sebastiano, Arpia, Sirena, Ermafrodita e Le quattro stagioni, che gli valgono la definizione di “patetico barocchetto spoletino” coniata da Roberto Longhi.

Dagli anni Quaranta la sua presenza si consolida nelle principali rassegne italiane e internazionali: partecipa a sei edizioni della Biennale di Venezia tra il 1948 e il 1968, espone alla Triennale di Milano, alla Quadriennale di Roma, alla Biennale di Gubbio e alla Biennale di Anversa. Le sue opere entrano nelle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, del Museo Novecento di Firenze, del Centre Pompidou di Parigi, del Centro de Arte Reina Sofía di Madrid e del Solomon R. Guggenheim Museum di New York.

Dalla Partigiana veneta alle ultime ricerche

Parallelamente all’attività di studio, Leoncillo realizza importanti opere pubbliche. Tra queste, la Partigiana veneta, presentata a Venezia nei Giardini napoleonici su un basamento disegnato da Carlo Scarpa, e il bassorilievo dedicato Ai Caduti di tutte le guerre ad Albissola Marina, che l’artista considera un passaggio fondamentale della propria ricerca. Premi e riconoscimenti, come le vittorie al Premio Faenza nel 1954 e nel 1964, accompagnano una presenza costante in musei e gallerie.

Nel 1957 una crisi profonda lo porta a dimettersi dal PCI e a ripensare radicalmente il proprio linguaggio plastico. In un’autopresentazione di quegli anni racconta di aver scelto di modellare foglie, cespugli e fiori per tornare a “vedere” le cose, in vista di opere meno naturali che gli premono di più. Da questa svolta nasce la stagione più intensa del suo lavoro informale, sostenuta anche dalle mostre alla galleria La Tartaruga e a L’Attico a Roma.

La mostra milanese di Thaddaeus Ropac, primo atto di una trilogia, restituisce oggi la complessità di un artista che ha trasformato l’argilla in linguaggio d’avanguardia, riportando al centro la materia come luogo di conflitto e rinascita.

Foto: Ufficio Stampa