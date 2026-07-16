Oltre 100 eventi gratuiti, 50mila partecipanti e 18 istituzioni coinvolte: si chiude a Carrara il progetto COM.unità dell’Arte Diffusa, che ha portato l’arte fuori dai musei e dentro quartieri, palazzi storici e spazi urbani.

Con la chiusura di “COM.unità dell’Arte Diffusa”, progetto nazionale sintetizzato nell’acronimo C.O.M. (City Open Museum), l’Accademia di Belle Arti di Carrara traccia il bilancio di un anno di iniziative che hanno portato l’arte fuori dai musei tradizionali, intrecciando ricerca, formazione e partecipazione pubblica.

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Finanziato nell’ambito del PNRR e attivo da giugno 2025 a giugno 2026, il programma ha messo in rete università, enti culturali e territori da nord a sud della penisola, costruendo un unico spazio creativo condiviso. Una piattaforma diffusa dove si sono incontrate scultura, design, arti performative, teatro, danza, cinema, musica e nuove tecnologie.

Oltre 100 eventi, 25 città e 50mila partecipanti

In dodici mesi C.O.M. ha coinvolto 18 istituzioni accademiche italiane, realizzato oltre 100 eventi gratuiti in 25 città e chiamato a raccolta 300 personalità italiane e internazionali del mondo artistico, da William Kentridge a Francesco Bonami, da Paolo Grassino a Nicola Samorì e Gian Maria Tosatti. Il pubblico complessivo ha superato le 50.000 presenze tra spettatori, studenti, artisti e comunità.

Mostre, performance, installazioni e pratiche di partecipazione culturale hanno attraversato epoche e linguaggi diversi, dalla ricerca contemporanea alla memoria storica, fino all’arte pubblica. Tra gli appuntamenti più rappresentativi c’è “Poetiche dell’oggetto”, a cura di Angelo Capasso con Fabiola Manfredi, ospitata al Museo CARMI di Carrara e dedicata alla scultura contemporanea con le opere di Aron Demetz, Flavio Favelli, Paolo Grassino, Nicola Samorì, Davide Rivalta e Pietro Ruffo.

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A Carrara il progetto ha celebrato anche il centenario di Flavio Costantini, con 25 tavole a tempera dedicate ai personaggi dell’anarchia europea dei primi del Novecento accompagnate da un testo di Leonardo Sciascia, e la grande mostra “Fabio Mauri. Arte e ideologia” a Palazzo Del Medico, che ha messo a fuoco il tema dell’ideologia e dei suoi riflessi tragici sulla storia del secolo scorso.

Festival, esperienze immersive e collezioni storiche

Nel segno della sperimentazione visiva si è svolto EXTRABOLD, festival che ha riunito live media artist e collettivi internazionali insieme alle studentesse e agli studenti dell’Accademia di Carrara e del Conservatorio di La Spezia. Tra i protagonisti Alva Noto, SPIME.IM, Lorem e fuse*, impegnati in performance audiovisive che hanno esplorato neural networks, estetiche digitali e nuovi linguaggi tecnologici.

Il progetto ha incluso anche “Dietro il paesaggio”, indagine visiva sul territorio apuano tra proiezioni e oltre 50 stampe in bianco e nero, e la mostra “Cover-ED. Santini, Coppola, Fleckhaus. Il Corso di Design all’Accademia di Belle Arti di Carrara, 1975-76”, dedicata alla storia della grafica editoriale italiana e al ruolo formativo dell’Accademia. Con “Arte – rivolte e utopie per un mondo migliore”, curata da Valerio Dehò, 60 opere pittoriche hanno indagato il rapporto tra arte e anarchia come libertà di comunicare e denunciare le diseguaglianze sociali.

C.O.M. è stata anche l’occasione per inaugurare “GYPSOTHECA – 15 gioielli dall’Accademia di Belle Arti di Carrara”, percorso dedicato alla collezione di gessi con capolavori di Canova, Thorvaldsen, Bartolini e dei maestri carraresi dell’Ottocento. La mostra si configura come progetto pilota di musealizzazione phygital, integrando visita fisica e strumenti digitali per rendere più accessibile la collezione, con un allestimento curato da Francesca Montinaro, il restauro affidato a Miriam Ricci e Carlo Sassetti e la digitalizzazione a Elmar Giacummo.

Nuova Caina e l’arte come rigenerazione urbana

Uno dei lasciti più significativi del progetto riguarda il quartiere Nuova Caina, nella zona nord-est di Carrara, dove l’Accademia collabora con ERP, l’associazione Spazio Alber1ca e il Laboratorio Nuova Caina in un progetto di rigenerazione urbana e sociale attraverso l’arte. Qui il duo Bianco-Valente realizzerà un’installazione site-specific nata da un percorso partecipativo con gli abitanti, che verrà inaugurata sabato 8 agosto alle ore 18:30 presso le case popolari del quartiere.

Negli ultimi due anni il complesso residenziale è diventato un luogo di incontro e produzione culturale, grazie a mostre, laboratori, incontri pubblici e a una biblioteca di quartiere con oltre mille volumi. In questo contesto l’intervento di Bianco-Valente, sviluppato insieme agli studenti dell’Accademia, si traduce in un’esperienza di arte pubblica e cittadinanza attiva, rafforzando relazioni sociali e senso di comunità.

Per la direzione artistica di Angelo Capasso, C.O.M. ha dimostrato la possibilità di immaginare un museo senza confini, costruito attraverso relazioni, progettualità condivise e pluralità di linguaggi. Come sottolineano la presidente Cinzia Monteverdi, il direttore Marco Baudinelli e la responsabile del coordinamento progettuale Fabiola Manfredi, l’esperienza lascia in eredità una rete stabile tra università, istituzioni e territori, e un modello di arte che nasce dalla comunità, dialoga con essa e contribuisce a costruirne il futuro.

Foto: Ufficio Stampa