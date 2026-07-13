A Palazzo Ducale di Genova il 15 luglio alle 17.45 presentazione del catalogo della mostra “Mimmo Rotella 1945–2005” con Ilaria Bonacossa, Alberto Fiz e Roberta Olcese, seguita da una visita guidata speciale.

Genova dedica un nuovo approfondimento alla grande retrospettiva Mimmo Rotella 1945–2005, ospitata a Palazzo Ducale. Mercoledì 15 luglio, alle ore 17.45, è in programma la presentazione del catalogo ufficiale della mostra, seguita da una visita guidata con la direttrice Ilaria Bonacossa e il curatore Alberto Fiz.

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Il volume, edito da Magonza e pubblicato in doppia lingua, italiana e inglese, si inserisce nel progetto espositivo che celebra i vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella. La mostra ripercorre oltre sessant’anni di ricerca dell’artista, mettendo in luce la radicalità del suo linguaggio e la sua sorprendente attualità nel dialogo con le immagini della società contemporanea.

Un catalogo per rileggere l’eredità di Mimmo Rotella

Curata da Alberto Fiz, in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella e prodotta da MetaMorfosi, l’esposizione trova nel catalogo uno strumento di studio e approfondimento. Il volume raccoglie i saggi di Fiz, di Ilaria Bonacossa e di Valérie Da Costa, un’ampia antologia critica, la biografia dell’artista e una dettagliata cronologia espositiva e bibliografica.

Con un approccio filologico, il catalogo attraversa l’intera vicenda artistica di Rotella: dalle prime sperimentazioni astratte e dalla poesia epistaltica ai décollage, dai retro d’affiche alla Mec-Art, fino agli effaçage, ai blank, alle sovrapitture, alle appropriazioni plastiche e alle Nuove icone. Ne emerge una ricerca capace di ridefinire il rapporto tra arte e cultura visiva, facendo dello strappo del manifesto un gesto critico e un linguaggio innovativo.

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Presentazione pubblica e visita guidata a Palazzo Ducale

Durante la presentazione del catalogo interverranno Ilaria Bonacossa, Alberto Fiz e la giornalista Roberta Olcese, che dialogheranno sull’eredità artistica di Rotella e sulla capacità della sua opera di interrogare il presente, anticipando temi oggi centrali nel rapporto tra immagini, comunicazione e società.

La presentazione sarà seguita da una visita guidata alla mostra insieme a Bonacossa e Fiz, offrendo al pubblico l’occasione di attraversare le sale di Palazzo Ducale con il racconto diretto della direttrice e del curatore. L’evento ha un costo di 6 € e si inserisce nel programma della mostra, aperta dal 24 aprile al 13 settembre 2026.

Informazioni pratiche per la visita alla mostra

Mimmo Rotella. 1945–2005 è visitabile a Genova fino al 13 settembre 2026. La mostra è aperta da martedì a domenica, dalle 11.00 alle 19.00, con biglietteria attiva fino a un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso è di 12 € intero e 10 € ridotto.

La presentazione del catalogo con visita guidata è in programma mercoledì 15 luglio, alle ore 17.45, al costo di 6 €. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale di Palazzo Ducale.

Foto: Ufficio Stampa