L’Accademia Nazionale di San Luca trasforma uno spazio di archeologia industriale in un polo espositivo. Quaranta inedite opere raccontano il Beck pittore, oltre il mito del Living Theatre.

Nel cuore di Trastevere nasce RIPENSE, il nuovo spazio espositivo dell’Accademia Nazionale di San Luca. Un luogo che conserva intatta la memoria della sua archeologia industriale e che apre una nuova stagione per l’istituzione romana, ampliandone le attività culturali. L’edificio, in via Ripense, accanto a Lungotevere Ripa, era nato come deposito e magazzino all’ingrosso di profilati ferrosi e metalli, circa quattrocento metri quadrati caratterizzati da soffitti altissimi, grandi campate libere e travi d’acciaio a vista, progettate per sostenere i carichi e facilitare le operazioni di scarico delle merci.

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Oggi l’Accademia ha trasformato gli alti e luminosi spazi in un laboratorio dedicato all’arte contemporanea, alla ricerca e alle esposizioni. Affabile, agevole e duttile, lo definisce il presidente Francesco Cellini, sottolineandone la capacità di accogliere una programmazione articolata. Per l’esposizione inaugurale, dal 10 luglio al 14 novembre 2026, è LIVING! Julian Beck pittore, mostra curata da Lorenzo Mango che affronta, per la prima volta in modo organico, il percorso pittorico del fondatore del Living Theatre. Un’indagine che ribalta la prospettiva più consolidata sulla figura di Beck, universalmente conosciuto come attore, regista e teorico del teatro d’avanguardia, ma che prima di tutto fu pittore.

Julian Beck prima del Living Theatre: la pittura come origine della sua ricerca

Il titolo sottolinea come l’artista eccentrico ed ecclettico sia vivo ed attuale. La vicenda artistica di Beck inizia nel 1943, quando lascia Yale per tornare a New York deciso a dedicarsi alla pittura e alla poesia. Frequenta la galleria Art of This Century di Peggy Guggenheim, entra nel clima dell’Espressionismo astratto ed espone accanto a Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell e William Baziotes. Sono anni nei quali la sua ricerca sperimenta stratificazioni di colore, collage, segni e frammenti di realtà nel tentativo di restituire, come scriveva lui stesso, la crudezza del mondo.

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Nel 1958 arriva la svolta radicale, Beck abbandona la pittura per dedicarsi al teatro, definita da lui la più sociale delle arti. Ma non si tratta di una frattura. Le tensioni formali della tela migrano sulla scena trasformandosi in gesto, corpo, ritmo e presenza. La pittura continua a vivere dentro il teatro. Emblematico il monumentale fondale di circa settanta metri realizzato nel 1982 per The Yellow Methuselah, ispirato a Kandinskij, in mostra nell’ultima sala. Più che una scenografia è un’opera immersiva, capace di dialogare con gli attori e di costruire lo spazio scenico come un’estensione del quadro, dove la superficie dipinta diventa ambiente, ritmo e azione scenica. Un video riporta l’artista nell’atto creativo del fondale, aggiungendo un ulteriore immersione sensoriale alla mostra.

Una mostra che riscrive il ruolo di Julian Beck nella storia dell’arte del Novecento

Pacifista, anarchico e protagonista della controcultura americana, Beck fece del Living Theatre uno straordinario laboratorio di sperimentazione artistica e politica. Dopo la chiusura forzata del teatro newyorkese e i procedimenti giudiziari subiti negli Stati Uniti, il gruppo trovò in Europa il terreno ideale per sviluppare un teatro capace di abbattere ogni barriera tra arte e vita. Non è casuale che proprio Toti Scialoja, ricordando il primo incontro con il Living Theatre al Teatro Eliseo nel 1964, parlasse di una vera folgorazione. Per lui Mysteries and Smaller Pieces rappresentava il teatro puro, costruito su ritmo, immagini e presenza fisica degli attori. Un ricordo che restituisce il clima di quegli anni e che dialoga idealmente con questa mostra, destinata a restituire finalmente a Julian Beck il posto che gli spetta anche nella storia della pittura del Novecento.

Realizzata in collaborazione con la Fondazione Morra, che custodisce l’Archivio Living Theatre affidato da Judith Malina, la mostra riunisce una quarantina di dipinti e disegni realizzati tra il 1944 e il 1958, alcuni mai mostrati al grande pubblico, affiancati da fotografie, manifesti, bozzetti, documenti, costumi e materiali audiovisivi. La mostra assume così un valore che supera la dimensione monografica. Più che colmare una lacuna storiografica, propone una rilettura del rapporto tra arti visive e teatro nel secondo dopoguerra, restituendo complessità a una figura spesso compressa entro il mito del Living Theatre.

Foto di Andrea Veneri