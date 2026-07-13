Dal 2 luglio al 18 agosto 2026 la Galleria Susanna Orlando di Pietrasanta celebra i cinquant’anni di attività con “ESSERE MARE, tra gli ossi di seppia”, mostra dedicata alla Versilia come paesaggio mentale.

Pietrasanta torna a guardare al mare e alle Alpi Apuane con la mostra ESSERE MARE, tra gli ossi di seppia, in programma dal 2 luglio al 18 agosto 2026 alla Galleria Susanna Orlando. Il progetto, curato da Beatrice Audrito e Susanna Orlando, indaga la Versilia come paesaggio mentale e matrice emotiva per generazioni di artisti, poeti e scrittori.

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L’inaugurazione è fissata per giovedì 2 luglio 2026 alle ore 19, negli spazi della galleria in via Stagi 12. La mostra si inserisce nelle celebrazioni per i cinquant’anni di attività di Susanna Orlando, che proprio tra Forte dei Marmi e Pietrasanta ha formato il proprio sguardo collezionistico e curatoriale.

La Versilia come geografia emotiva

Più che semplice cornice geografica, la Versilia viene raccontata come un luogo di contemplazione e ricerca interiore, sospeso tra il mare e le Alpi Apuane. La luce rarefatta delle pinete, il silenzio della battigia e la malinconia dell’orizzonte hanno orientato lo sguardo di molti pittori verso una dimensione intima, fatta di tonalità smorzate e atmosfere sospese.

In questo orizzonte si inserisce la selezione di opere riunite in ESSERE MARE, tra gli ossi di seppia, che mette in dialogo artisti del Novecento italiano con voci più contemporanee. Il paesaggio versiliese diventa così un laboratorio di relazioni, immagini e riflessioni che ancora oggi attraversano silenziosamente la ricerca artistica.

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Un autoritratto culturale della galleria

Il percorso espositivo riunisce opere di Alberto Savinio, Carlo Carrà, Ardengo Soffici, Massimo Campigli, Ottone Rosai, Mino Maccari, Arturo Dazzi, Renato Guttuso, Lorenzo Viani e Marino Marini, accanto a lavori di Ruggero Savinio, Carlo Mattioli, Aldo Mondino, Piero Gilardi, Giuseppe Biagi e Guido Borgianni. Una costellazione di sguardi che restituisce la cifra colta e raffinata delle scelte di Orlando.

Cresciuta tra Forte dei Marmi e Pietrasanta, la gallerista ha privilegiato nel tempo artisti capaci di trasfigurare il paesaggio in esperienza interiore. La mostra si configura così come un vero e proprio autoritratto culturale della galleria, costruito attraverso le affinità elettive con gli autori che ne hanno segnato la storia espositiva.

Da Montale alla musica dal vivo

Il titolo richiama volutamente la raccolta Ossi di seppia di Eugenio Montale, figura intimamente legata alla Versilia e alla stessa biografia di Susanna Orlando, che conobbe il poeta a Forte dei Marmi accompagnata dal padre Angelo. Come i resti restituiti dal mare, anche le opere in mostra sono pensate come tracce e memorie che emergono sulla riva, da percorrere lentamente nel segno della contemplazione.

L’allestimento prende la forma di un’unica stanza di relazioni, dove opere, libri, frammenti poetici e tracce di musica costruiscono una geografia emotiva della Versilia. In occasione della serata inaugurale, il progetto si aprirà anche al suono, con interventi musicali dal vivo del soprano Alida Berti e del clarinettista Ioan Bodnarciuc, impegnati in una partitura originale di voci, respiri e suoni.

Non un semplice accompagnamento, ma una vera e propria opera nell’opera: un incontro tra arti visive e musica che amplifica l’esperienza del pubblico e offre una nuova chiave di lettura del progetto espositivo.

La mostra è visitabile tutti i giorni, con orario 10:30-13:30 e 18:00-23:00, negli spazi della Galleria Susanna Orlando in via Stagi 12 e via Garibaldi 30 a Pietrasanta.

Foto: Ufficio Stampa