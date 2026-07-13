Dal 16 ottobre 2026 al 6 gennaio 2027 il MAMbo di Bologna celebra i quarant’anni del duo Cuoghi Corsello con la mostra immersiva “Tra le nuvole”, tra installazioni, pittura e creature visionarie.

Dal 16 ottobre 2026 al 6 gennaio 2027 il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dedica una grande personale al duo Cuoghi Corsello, celebrando i quarant’anni di attività condivisa di Monica Cuoghi e Claudio Corsello con la mostra Tra le nuvole.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curato da Lorenzo Balbi e Fulvio Chimento, il progetto trasforma in profondità la Sala delle Ciminiere del museo, chiamando il pubblico a un attraversamento inedito del percorso espositivo. L’intervento ambientale dialoga con i volumi architettonici dello spazio e con la storia del duo, nato nel 1986 e da sempre legato alla città di Bologna.

Ritratto del duo Cuoghi Corsello, Monica Cuoghi e Claudio Corsello

Quadrupede e le creature che abitano il museo

Al centro di Tra le nuvole c’è la presenza, evocata come fantasmatica, di Quadrupede, uno dei personaggi più iconici inventati da Cuoghi Corsello a partire dal 1994. Nato tra disegno, fumetto e scultura e cresciuto in spazi pubblici e fabbriche occupate, Quadrupede ritorna qui in due esemplari che modificano radicalmente la percezione dell’istituzione museale.

Attraverso un gesto di riappropriazione visiva, il duo interviene sul modo in cui i visitatori attraversano la Sala delle Ciminiere, trasformandola in un paesaggio onirico e rarefatto. È la prosecuzione di un lavoro che, tra graffiti, sculture al neon, installazioni, musica e performance, ha contaminato negli anni lo spazio urbano e i musei con creature visionarie e metamorfiche.

La mostra è concepita come uno spettacolo in due “atti” collegati tra loro. Una prima inaugurazione, prevista per giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 18.00, svelerà la grande installazione ambientale. Nel mese di dicembre 2026 il percorso si arricchirà con una selezione di opere pittoriche realizzate con vernici spray su moquette e lenzuola trattate, prodotte tra il 2001 e il 2021 e disseminate nello spazio in risonanza con l’allestimento.

LEGGI ANCHE: Mostre luglio 2026 a Milano: la guida aggiornata

Sintografia con il personaggio Quadrupede di Cuoghi Corsello esposta nella mostra Tra le nuvole al MAMbo di Bologna

Dagli spazi occupati alla Sala delle Ciminiere

Fin dagli esordi Cuoghi Corsello hanno scelto spazi non istituzionali e marginali rispetto al mainstream come luogo di vita e di lavoro. Tra il 1994 e il 2005 hanno occupato stabilimenti industriali dismessi nel quartiere Mazzini di Bologna, trasformandoli in abitazione, studio, museo delle proprie opere e luogo di incontri creativi: i Magazzini Generali Raccordati della Banca del Monte, ribattezzati “Giardino dei Bucintori”; l’ex fabbrica di materassi Silma, divenuta “Cime Tempestose”; infine l’ex concessionaria FIAT, ripensata come un’unica grande opera ambientale.

In questa prospettiva di continua ridefinizione degli spazi, i personaggi immaginari del duo – da Pea Brain a Petronilla, da Bello a Suf e Nonno Degrado – hanno invaso città e luoghi pubblici, dissolvendo le barriere tra arte e quotidianità. Tra le nuvole porta ora questo universo parallelo dentro il MAMbo, proponendo nuove possibilità di relazione con il museo e con chi lo abita, tra immagini, attori e presenze che riscrivono il senso dello spazio espositivo.

Nel corso della loro carriera i lavori di Cuoghi Corsello sono stati presentati in gallerie, musei e centri d’arte in Italia e all’estero, tra cui la XII Quadriennale al Palazzo delle Esposizioni di Roma, il MACRO e l’Orto Botanico dell’Università di Palermo, confermando la centralità del loro contributo alla scena artistica contemporanea.