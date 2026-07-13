Dal 10 luglio al 25 ottobre 2026 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ripropone la mostra voluta da Karl Lagerfeld nel 1985, tra i primi dialoghi tra moda e museo in Italia.

Dal 10 luglio al 25 ottobre 2026 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedica un nuovo capitolo al legame tra moda e museo con la mostra After Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985. L’esposizione, realizzata da FENDI, riprende quindi e aggiorna la celebre mostra voluta da Karl Lagerfeld nel 1985 per celebrare i primi vent’anni di collaborazione con la maison romana.

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Curata da Maria Luisa Frisa e ideata da Maria Grazia Chiuri, la mostra è stata inaugurata il 9 luglio in occasione della sfilata di Fendi Couture ospitata nelle sale del museo dedicate alle opere del Novecento. Un dialogo serrato tra alta moda e arte contemporanea che torna oggi a interrogare il ruolo delle collezioni e degli archivi nel racconto della creatività.

Una mostra che ripercorre il lavoro di Fendi e Karl Lagerfeld

L’allestimento di After Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985 segue il più fedelmente possibile le orme dell’esposizione originaria, riproposta nello stesso museo ma in spazi diversi. Concepite per illustrare i passaggi che portano dall’ideazione alla progettazione e alla produzione del capo, le sezioni Tavolette, Caleidoscopio, Matrici Progettuali, Teatro, Pettine, Video, Schizzi e Computer costruiscono infatti una sequenza narrativa basata su quella studiata da Lagerfeld quarant’anni fa.

Ripresentare una mostra che ha fatto epoca significa qui indagare la storia della moda e farla rivivere attraverso una ricontestualizzazione critica di oggetti e disegni originali. L’esposizione utilizza, dove possibile, le strutture allestitive storiche, sostituendo solo gli elementi mancanti con heritage reproductions, per restituire al pubblico l’atmosfera e il metodo di lavoro che hanno segnato la collaborazione tra FENDI e Lagerfeld, durata fino alla scomparsa del designer nel 2019.

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Moda, museologia e creatività contemporanea

A chiudere il percorso espositivo è poi una selezione della vastissima rassegna stampa del 1985, che offre l’occasione di riflettere sull’evoluzione della museologia della moda in Italia. Proprio il ruolo della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea come istituzione pioniera nel dare spazio alla moda è al centro delle parole della direttrice Renata Cristina Mazzantini, che sottolinea come il museo abbia anticipato una visione curatoriale multidisciplinare, oggi rafforzata anche dall’introduzione del design nelle sue sale.

La creatività contemporanea, fondata sulla cultura del progetto e sulle contaminazioni tra discipline, trova in questa mostra un’occasione per celebrare la tradizione del bello e ben fatto e la capacità di trasformare processi e idee in oggetti di alta qualità. After Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985 diventa così un tassello della storia italiana della moda e un momento di rilettura critica del rapporto tra maison, archivio e spazio museale.

Informazioni per la visita

La mostra è allestita presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, in Viale delle Belle Arti 131 a Roma, ed è aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre 2026. Gli orari di visita sono da martedì a domenica ore 9:00 – 19:00, con chiusura il lunedì.

Per accedere all’esposizione sono previsti un biglietto intero: € 17,00 e un biglietto ridotto: € 2,00 dedicato ai visitatori tra i 18 e i 25 anni. Un’occasione per riscoprire, attraverso documenti, disegni e allestimenti storici, uno dei primi progetti che hanno portato la moda all’interno di un museo in Italia.

Foto: Ufficio Stampa