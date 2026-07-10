Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 Palazzo Blu di Pisa dedica una grande mostra a Edward Hopper, con oltre 150 opere dal Whitney Museum e materiali d’archivio inediti.

Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 Palazzo Blu a Pisa ospita una grande mostra dedicata a Edward Hopper, tra i più importanti artisti americani del Novecento. Il progetto, organizzato dal Whitney Museum of American Art di New York con MondoMostre e promosso dalla Fondazione Palazzo Blu con il contributo di Fondazione Pisa, ripercorre l’intera carriera del pittore attraverso i luoghi che ne hanno segnato l’immaginario.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Kim Conaty e Barbara Haskell, entrambe del Whitney Museum, l’esposizione riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acqueforti, acquerelli e lavori su carta. Il percorso mette in dialogo capolavori iconici con materiali d’archivio e opere di artisti contemporanei a Hopper, offrendo al pubblico italiano uno sguardo ampio sulla sua ricerca sulla modernità e sull’esperienza urbana.

Edward Hopper Statue at Park Entrance / Statua all’ingresso del Parco, 1918–20 Olio su tela, Whitney Museum of American Art, New York; Josephine N. Hopper Bequest / lascito di Josephine N. Hopper 70.1194 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Un viaggio tra New York, Parigi e il New England

La mostra Edward Hopper segue un itinerario geografico e cronologico che attraversa New York, Parigi e il New England, luoghi centrali nella formazione e nella maturità dell’artista. New York, dove Hopper visse per quasi sessant’anni, è il cuore della sua attività e il contesto privilegiato per la sua indagine sulla vita metropolitana, sulla luce artificiale e sugli interni sospesi.

Parigi, visitata in tre diversi soggiorni, rappresenta invece il momento del confronto con la modernità europea e con le avanguardie del primo Novecento, mentre il New England – tra Gloucester, il Maine e Cape Cod – diventa il laboratorio in cui l’artista osserva e rielabora il paesaggio americano. In mostra, le opere provenienti dal Whitney Museum dialogano dunque con materiali del Sanborn Hopper Archive, che raccoglie documenti, corrispondenze, fotografie, diari ed ephemera stampati.

LEGGI ANCHE: Mostre giugno 2026 a Firenze: la guida aggiornata

Queste fonti permettono di seguire da vicino il processo creativo di Hopper, dai primi lavori come illustratore e incisore fino alla piena maturità pittorica. Il percorso mette in luce come la sua visione nasca da una sintesi tra osservazione diretta della realtà, attenzione alla luce e allo spazio e una continua ricerca di equilibrio compositivo.

Edward Hopper Soir Bleu / Sera Blu, 1914 Olio su tela, Whitney Museum of American Art, New York; Josephine N. Hopper Bequest / lascito di Josephine N. Hopper 70.1208 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Cinque sezioni e il ruolo di Jo Hopper

Il percorso espositivo è articolato in cinque sezioni: Gli esordi, Parigi, New York, New England e Jo ed Edward. Le prime quattro ripercorrono le tappe principali della biografia artistica di Hopper, mettendo in relazione opere, luoghi e periodi storici. L’ultima sezione è invece dedicata al rapporto con la moglie Jo Hopper, artista a sua volta e figura chiave nella costruzione dell’archivio e della memoria del suo lavoro.

Attraverso annotazioni, disegni e materiali documentari, la mostra racconta come Jo sia stata musa, compagna e motore della carriera di Hopper, testimoniando il legame tra vita privata e produzione artistica. L’arrivo del progetto a Palazzo Blu conferma inoltre il ruolo di Pisa nel panorama delle grandi iniziative culturali internazionali e prosegue la collaborazione, ormai decennale, tra la sede espositiva e MondoMostre.

Edward Hopper Queensborough Bridge / Ponte di Queensborough, 1913 Olio su tela, Whitney Museum of American Art, New York; Josephine N. Hopper Bequest / lascito di Josephine N. Hopper 70.1184 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Fino al 30 settembre è attiva una Promo Early bird sul biglietto Open, che consente di visitare la mostra in una data a scelta fino alla chiusura. I biglietti sono disponibili sul sito dedicato hopperpisa.it, mentre sul portale di MondoMostre e su palazzoblu.it si possono trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma.

Foto: Ufficio Stampa