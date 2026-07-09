Il MASI Lugano dedica una mostra a Umberto Boccioni, dal 7 agosto 2026 al 24 gennaio 2027, raccontando gli anni di ricerca che precedono la svolta futurista attraverso quindici opere chiave.

Dal 7 agosto 2026 al 24 gennaio 2027 il Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) dedica un nuovo capitolo del suo ciclo di approfondimenti alla figura di Umberto Boccioni, tra i protagonisti assoluti del Futurismo italiano. A Lugano la mostra “Umberto Boccioni. verso la liberazione futurista” indaga gli anni cruciali che precedono l’adesione dell’artista al movimento futurista, mettendo a fuoco tensioni, incertezze e contraddizioni di una ricerca in pieno fermento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Cristina Sonderegger, l’esposizione riunisce quindici opere che coprono un arco temporale dal 1903 al 1911, quando Boccioni passa dai paesaggi divisionisti e rurali alla definizione di un linguaggio capace di esprimere la modernità e il dinamismo della vita contemporanea. Il percorso prende le mosse dalla celebre annotazione del diario del marzo 1907, «Cerco, cerco, cerco, e non trovo. Troverò?», che diventa il filo conduttore della mostra.

Dal divisionismo ai primi segni della modernità

Il cuore del progetto al MASI è costituito da un nucleo di paesaggi divisionisti del 1908 provenienti dalle collezioni del museo, inizialmente acquistati dal luganese Gabriele Chiattone, stampatore milanese e fondamentale sostenitore di Boccioni negli anni segnati da difficoltà economiche e sperimentazioni linguistiche. Intorno a questi dipinti si costruisce una lettura ravvicinata dell’evoluzione dell’artista, dal superamento della lezione di Giacomo Balla fino ai primi segnali di rottura con il mondo rurale.

Una delle prime opere in mostra, Campagna romana o Meriggio (1903), presentata alla LXXIV Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e Cultori di Roma, testimonia ancora l’adesione al divisionismo e il dialogo con Balla. Prima della vendita a Chiattone nel 1908, Boccioni interviene però sul dipinto con una pennellata più rapida e decisa, che accentua la brillantezza del colore e segnala un primo distacco dal realismo del maestro.

Nel 1908 il paesaggio diventa terreno privilegiato di sperimentazione. In Campagna lombarda o Sinfonia campestre il colore puro costruisce con estrema attenzione piante e insetti, mentre in Casolare la pennellata filamentosa e vibrante restituisce una visione in movimento, quasi colta dal finestrino di un treno. Opere come Contadini al lavoro o Risaiole, con formato disteso e orizzonte alto, e soprattutto Treno che passa (1908), dove un convoglio a vapore irrompe nella scena come un’ombra fugace, anticipano il tema del dinamismo che sarà centrale nel Futurismo.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

Verso la “liberazione futurista”

Nella selezione spicca Sera d’Aprile (1908), definito da Boccioni un paesaggio “fatto di memoria”: una veduta brumosa della periferia urbana in cui l’artista si allontana dall’en plein air per avvicinarsi a una pittura di suggestione e percezione. La tensione tra il nuovo tempo industriale e l’immobilità del passato rurale attraversa l’intero percorso, segnando il passaggio dalla pittura dal vero alla pittura della sintesi e dell’idea.

Il tema del corpo entra in scena con Nudo di spalle (Controluce) (1909), intenso ritratto della madre Cecilia Forlani in un’inquadratura quasi fotografica. Qui l’ansia compositiva si risolve nell’eliminazione dell’ambientazione: la luce costruisce, illumina e trasfigura il dato visivo in senso poetico, annunciando una nuova attenzione alle linee di forza che sarà decisiva per il Futurismo.

Nel Ritratto femminile (1911) figura e sfondo si fondono attraverso il colore, ormai lontano da un uso naturalistico e risolto in una vibrazione dinamica che resta comunque ancorata al linguaggio divisionista. La svolta appare ancora più evidente in Visioni simultanee (1911), dove Boccioni tenta di rappresentare insieme le forme dell’ambiente esterno e la dimensione interiore del tempo. L’opera risente della lezione cubista scoperta durante il soggiorno parigino dell’autunno 1911 e riflette il clima culturale segnato dal progresso scientifico e dalla nuova coscienza della quarta dimensione.

A partire dalla fine del 1911, come sottolinea la curatrice, la svolta futurista di Boccioni può dirsi compiuta: le ricerche successive aprono nuovi orizzonti, soprattutto in ambito plastico, ma la mostra del MASI sceglie di fermarsi alle soglie di quella “liberazione” per restituire al pubblico la complessità di una ricerca instancabile, sospesa tra passato e futuro.

Foto: Ufficio Stampa