Una selezione di luoghi dove godere del fresco e delle meraviglie che le città d’arte offronto

L’asfalto che scotta sotto le scarpe, l’aria immobile che toglie il fiato e i termometri urbani che sfiorano implacabili i 40°C. Quando le ondate di calore estive stringono le nostre città in una morsa d’afa, la tentazione di barricarsi in casa con il condizionatore al massimo è forte. Esiste, però, un’alternativa decisamente più affascinante, rigenerante e colta: trasformare i musei, le gallerie e i complessi monumentali nelle proprie personali oasi climatiche.

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I luoghi d’arte in estate diventano e propri rifugi climatici e non è solo un modo di dire: per garantire la perfetta conservazione dei capolavori ed evitare il deterioramento di tele, sculture e tessuti antichi, le sale espositive devono mantenere per legge un microclima costante, con temperature stabilizzate tra i 19°C e i 22°C e un’umidità controllata. Un vero e proprio paradiso per il corpo e per lo spirito.

Se vi state chiedendo come sfuggire al caldo record nelle ore più torride della giornata, la risposta è unire l’utile al dilettevole. Da Milano a Roma, passando per Torino e Napoli, abbiamo selezionato cinque straordinarie oasi di frescura dove l’aria condizionata è impeccabile e la bellezza è senza tempo. Preparate un golfino leggero (lo sbalzo termico può farsi sentire!) e scoprite la mappa dei luoghi d’arte perfetti per sopravvivere all’estate in città.

Grandi Gallerie e Palazzi Storici a Roma

Con i loro spazi ampi, i soffitti alti e la climatizzazione all’avanguardia sono luoghi ideali per godere delle meraviglie dell’arte stando al fresco.

A Roma si può sostare a Palazzo Barberini, dove tra le sale fresche è possibile anche godersi la vista del capolavoro di Vermeer “La donna in blu che legge una lettera”, oppure a Palazzo Bonaparte (per una pausa elegante e gratuita tra i capolavori del Novecento), oppure ancora nelle sale di Palazzo Spada, che vi accoglieranno all’ombra della celebre Galleria del Borromini.

A pochi passi da Piazza Navona offrono un’oasi di pace e frescura le stanze di Palazzo Altemps, affreschi rinascimentali lontano dai soliti flussi turistici. Ai Musei Capitolini ci si può ritagliare una parentesi dal caldo con la mostra su Diego Rivera uno dei massimi esponenti del muralismo messicano (a Palazzo Caffarelli è stata anche prorogata la mostra su Vasari), mentre alla Galleria Borghese, oltre alle meraviglie della collezione stabile, c’è anche la possibilità di visitare la mostra su Ovidio e le metamorfosi.

Questa è solo una selezione, tutte le mostre visitabili a Roma a luglio 2026 sono qui nella nostra guida aggiornata.

Per chi si trova a visitare Roma durante l’estate e vuole una pausa dal caldo senza perdere tempo prezioso per godere delle meraviglie storiche, il consiglio migliore è scegliere di visitare le catacombe: scendendo sotto il livello del suolo la temperatura è stabile fra i 13 e i 16 gradi, è quindi sempre necessaria una giacca. Tra le più belle, la Catacomba di San Callisto, una delle più grandi, e quella di Domitilla, dove è possibile anche ammirare la pittura murale raffigurante il Buon Pastore, una delle prime opere note del cristianesimo.

A Torino i musei diventano rifugi climatici

Come già lo scorso anno, in considerazione del protrarsi dell’ondata di calore che sta interessando Torino e della necessità di mettere a disposizione della cittadinanza – in particolare delle persone più fragili – luoghi sicuri, climatizzati e accoglienti, Fondazione Torino Musei, in accordo con la Città di Torino, ha attivato per tutto il mese di luglio una promozione speciale alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama:

Over 65 : ingresso gratuito alle collezioni permanenti e biglietto ridotto per le mostre temporanee;

: ingresso alle collezioni e biglietto per le temporanee; Bambini fino a 12 anni: ingresso gratuito sia alle collezioni permanenti sia alle mostre temporanee.

Con questa iniziativa Fondazione Torino Musei ribadisce il valore sociale dei musei, luoghi aperti e accessibili che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, possono rappresentare uno spazio di accoglienza, cura e condivisione per tutta la comunità.

Tutte le mostre estive di Torino sono consultabili qui

Fra Musei e oasi barocche, anche a Napoli “si respira”, ecco dove

A Napoli l’estate sa essere torrida, ma la città custodisce straordinari rifugi climatici dove ripararsi dal sole cocente, e questi sono solo alcuni dei luoghi più iconici in cui trovare refrigerio.

Salendo sulla collina del Vomero, la Certosa di San Martino offre una ventilata oasi barocca grazie alla sua posizione elevata, dove i freschi chiostri storici e i giardini digradanti regalano un ristoro immediato con vista sul golfo.

Nel cuore del polmone verde cittadino, il Museo Nazionale di Capodimonte accoglie i visitatori nelle sue maestose e climatizzate sale reali, ideali per perdersi tra i capolavori della Collezione Farnese a temperature perfette. Se invece cercate una frescura totale e naturale, l’antica anima sotterranea della città è la risposta: il suggestivo Cimitero delle Fontanelle, scavato nel tufo nel rione Sanità, e i percorsi di Napoli Sotterranea, quaranta metri sotto l’asfalto, mantengono una temperatura costante e fresca tutto l’anno, trasformando il viaggio nella storia campana nel più potente e affascinante antidoto all’afa estiva.

Tutte le mostre estive di Napoli sono consultabili qui

Milano, mappa dei rifugi d’arte a temperatura controllata

A Milano l’afa estiva sa essere opprimente, ma la città offre straordinari rifugi culturali condizionati a regola d’arte, perfetti per rigenerarsi nelle ore più calde.

Nel cuore del centro storico, BUILDING in via Monte di Pietà rappresenta un’oasi minimalista e silenziosa di grande fascino, dove la splendida biblioteca circolare e i tre piani espositivi offrono un microclima ideale per rifugiarsi dal caos cittadino.

Se cercate spazi monumentali, la vicina Pinacoteca di Brera e le imponenti sale del Museo del Novecento affacciate sul Duomo garantiscono temperature fresche e controllate, pensate per proteggere i capolavori ma perfette anche per regalare un ristoro totale al corpo. Infine, per chi cerca un’esperienza industriale e contemporanea, i giganteschi spazi di HangarBicocca e le mostre di Fondazione Prada offrono volumi d’aria monumentali e frescura costante, dimostrando che i distretti dell’arte milanesi sono i migliori alleati possibili per sopravvivere alle ondate di calore estive.

Tutte le mostre estive di Milano sono consultabili qui