Dal 10 luglio al 27 settembre 2026 il Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps ospita la mostra “Mircea Cantor – Costellazioni dell’antico”, un percorso site specific tra memoria, archeologia e scultura contemporanea.

Dal 10 luglio 2026 al 27 settembre 2026 il Museo Nazionale Romano, nella sede di Palazzo Altemps a Roma, dedica una grande mostra a Mircea Cantor, tra le voci più originali della scena contemporanea internazionale. Il progetto, intitolato Mircea Cantor – Costellazioni dell’antico, trasforma le sale del palazzo in un percorso immersivo che mette in dialogo opere recenti e lavori già noti con la prestigiosa collezione di sculture classiche del museo.

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Curata da Pier Paolo Pancotto e Federica Rinaldi, direttrice del Museo Nazionale Romano, la mostra nasce dai rapporti culturali avviati con l’Accademia di Romania e l’Istituto Culturale Romeno, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e la collaborazione del Museo Nazionale di Storia della Romania di Bucarest. Quindici opere, tra installazioni e sculture, costruiscono una costellazione di rimandi tra memoria, archeologia e quotidianità.

Un percorso site specific tra memoria e rovine

L’evento espositivo è concepito come un site specific pensato per le sale di Palazzo Altemps: le opere non si limitano a occupare lo spazio, ma lo interrogano, misurandosi con busti, rilievi e statue antiche. La ricerca di Cantor si concentra da sempre sul rapporto dialettico con la memoria, su quell’eterno dualismo che attraversa la vita quotidiana, e qui trova un contesto ideale nelle collezioni archeologiche del museo.

La formazione dell’artista romeno, che da oltre vent’anni vive e lavora in Francia, è segnata dal continuo confronto tra la cultura d’origine e le esperienze internazionali. Nelle sue opere simboli, movimenti, soggetti e strutture diventano strumenti per ripensare il ruolo dell’arte contemporanea nella fruizione e nella decodificazione del passato. Non a caso Cantor dichiara di sentirsi particolarmente legato all’archeologia, riconoscendo nei reperti un’inesauribile fonte di interrogativi, informazioni e ispirazione.

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Tra le installazioni più significative di Costellazioni dell’antico spicca I sette guardiani, omaggio alle colonne antiche e alla Sala delle Prospettive che le accoglie. Le colonne, scolpite in legno di pino da artigiani del Nord della Romania sotto la guida dell’artista, sono sormontate dal tradizionale cappello di pelliccia che evoca il pileatus, figura aristocratica dell’antica Dacia, e intrecciano riferimenti storici e identitari.

Dal Murus dacicus a Sleeping Hyperion

Un altro nucleo del percorso è il Murus dacicus, installazione realizzata in situ e posata su tappeti tradizionali tessuti a mano. Ispirata alle mura difensive costruite dai Daci, l’opera mette in cortocircuito il ricordo di antiche iscrizioni su pietra e i mattoni contemporanei, giocando sulla fragilità dei materiali e sul loro carico simbolico legato a patrimonio, condizione sociale e determinanti economici. Cantor invita così a riconsiderare il senso delle rovine antiche nel contesto storico e sociale di oggi.

In dialogo con il grande salone del Galata suicida, l’installazione Sleeping Hyperion mette in relazione la testa addormentata dell’Erinni conservata a Palazzo Altemps con il calco in gesso, in scala 1:1, del volto del poeta romeno Mihai Eminescu, adagiato su una pila di coperte di lana tradizionali. Ne nasce un incontro trans-temporale che porta in un ambiente quasi domestico figure e memorie lontane, intrecciando poesia, scultura e biografia collettiva.

Già vincitore del Premio Marcel Duchamp (2011) e del Premio della Fondation d’Entreprise Ricard (2004), Cantor è presente in importanti collezioni internazionali, dal MoMA di New York al Centre Pompidou, dalla Pinault Collection al Castello di Rivoli. Attraverso ritmo e simmetria costruisce una vera e propria poesia visiva che invita a meditare sui limiti e sulle possibilità dell’esistenza umana, trasformando la sublimazione della vita quotidiana in metafore di forte impatto.

La mostra, organizzata e promossa dal Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps in collaborazione con l’Accademia di Romania in Roma e l’Istituto Culturale Romeno, è visitabile dal 10 luglio al 27 settembre, dal martedì alla domenica, ore 9:00-19:00, in Piazza di Sant’Apollinare 46. Un’occasione per esplorare come l’arte contemporanea possa riscrivere, opera dopo opera, le nostre personali costellazioni dell’antico.

Foto: Ufficio Stampa