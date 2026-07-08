Passeggiate sulle Merlate del Castello Sforzesco, percorsi tra Mediolanum e skyline contemporaneo e un tour in realtà virtuale sulle tracce di Leonardo: l’estate a Milano con Ad Artem si vive tutta all’aperto.

L’estate è il momento giusto per rallentare e guardare Milano con occhi diversi. Tra camminamenti in quota, quartieri in trasformazione e percorsi immersivi dedicati a Leonardo da Vinci, Ad Artem propone un programma di esperienze culturali en plein air pensato per chi resta in città e per chi la visita nei mesi più caldi.

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Dalle Merlate del Castello Sforzesco ai tour del progetto ScopriMI, fino all’esperienza in realtà virtuale You Are Leo, l’idea è trasformare le passeggiate estive in un viaggio tra storia, arte e architettura: dalla Mediolanum romana allo skyline di CityLife, passando per la Milano di Leonardo e di Manzoni.

ScopriMI: nove tour per leggere Milano a cielo aperto

Cuore dell’offerta estiva è ScopriMI, un progetto con nove tour esperienziali guidati patrocinato dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana. I percorsi invitano a osservare la città con uno sguardo attento e consapevole, alla ricerca di angoli nascosti, dettagli architettonici e storie che raccontano la stratificazione dei secoli.

Dalla Mediolanum romana alla città medievale, dalla Milano di Leonardo da Vinci e Alessandro Manzoni fino al Novecento e ai quartieri simbolo della contemporaneità, ogni itinerario combina racconto, osservazione e attività partecipative. Un kit di materiali dedicato accompagna i gruppi, invitandoli a interpretare e “leggere” la città in modo critico e creativo, come una grande mappa da esplorare a passo lento.

Per chi cerca idee concrete su cosa fare a Milano in estate, i tour ScopriMI sono un modo per scoprire piazze, scorci e quartieri che spesso si attraversano distrattamente, con in più il supporto di professionisti specializzati. Tutte le informazioni su date, orari e prenotazioni sono disponibili online.

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Sulle Merlate del Castello Sforzesco e sulle tracce di Leonardo

Per chi vuole un punto di vista letteralmente sopra le righe, il camminamento sulle Merlate del Castello Sforzesco offre un percorso sui camminamenti di ronda, con accesso alla parte più alta della fortezza. Dal circuito della Rocchetta alla torre falconiera, dalle Merlate della corte ducale fino alla Torre di Bona, il tour disegna un anello panoramico che regala viste inedite sul Duomo e sullo skyline milanese.

Accanto al percorso classico, la proposta Merlate in gioco: l’enigma di Leonardo aggiunge una dimensione ludica alla visita: enigmi, indovinelli e codici da decifrare accompagnano grandi e piccoli alla scoperta dei segreti della fortezza, fino all’apertura simbolica di un cryptex, sempre con una vista a 360 gradi sulla città.

Chi preferisce seguire da vicino la storia di Leonardo può scegliere You Are Leo, un itinerario di 1,8 chilometri che da Piazza Duomo conduce fino a Santa Maria delle Grazie. Dotati di visore VR e guidati da uno storico dell’arte, i partecipanti assistono alla nascita del Duomo, entrano idealmente nella bottega del Maestro, osservano i Navigli e arrivano davanti al museo che custodisce il Cenacolo, vivendo Milano con gli “occhi” di Leonardo.

Le attività estive di Ad Artem si inseriscono in un lavoro più ampio di divulgazione culturale che, solo nel 2025, ha coinvolto 260.000 partecipanti in oltre 9.400 iniziative tra musei e siti cittadini come il Museo del Novecento, il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca Ambrosiana. Anche in piena estate, la città diventa così un grande museo a cielo aperto, da percorrere a piedi tra storia, arte e paesaggi urbani in continua trasformazione.

Foto: Ufficio Stampa