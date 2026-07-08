Dal 10 luglio al 20 settembre 2026 la Sala delle Vasche di Palazzo Forti a Verona ospita “CHIMERA. Novello Finotti”, prima mostra del format Materia | Volumi in dialogo dedicata alla scultura contemporanea.

Dal 10 luglio 2026 la storica Sala delle Vasche di Palazzo Forti si apre a un nuovo capitolo dedicato alla scultura contemporanea con CHIMERA. Novello Finotti, prima tappa del format espositivo Materia | Volumi in dialogo. La mostra, promossa dal Comune di Verona, dai Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e da Fondazione Cariverona, rimarrà visitabile fino al 20 settembre 2026 con ingresso libero.

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Curata da Patrizia Nuzzo e Isabella Brezigar, l’esposizione riporta il suggestivo ambiente ottocentesco del piano terra di Palazzo Forti al centro della vita culturale cittadina, dopo gli interventi di recupero che ne hanno restituito gli spazi alla collettività. Qui le sculture di Novello Finotti, tra i maggiori interpreti della scultura italiana contemporanea, entrano in dialogo con l’identità storica del luogo.

Novello Finotti, Omaggio a Kafka, 1972, bronzo e plexiglass, Collezione Finotti © Mario Volani

La chimera come chiave di lettura di un universo visionario

Il titolo CHIMERA richiama la creatura mitologica nata dall’unione di esseri differenti, divenuta simbolo di complessità, immaginazione e tensione verso ciò che sfugge a ogni definizione univoca. Una figura ibrida e mutevole che ben riassume la poetica di Finotti, in cui memoria classica, suggestioni simboliche e sensibilità contemporanea si fondono in una sintesi sospesa tra realtà e visione.

Nelle sue opere la grande tradizione scultorea incontra l’immaginazione, dando vita a figure che intrecciano quotidianità e sogno, corporeità e trasformazione, armonia e inquietudine. Il percorso espositivo riunisce lavori provenienti dallo studio dell’artista, dalla collezione di Fondazione Cariverona e da raccolte pubbliche e private, offrendo una panoramica che va dagli anni Sessanta alle realizzazioni più recenti.

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Tra le sculture in mostra spiccano opere iconiche come Omaggio a Kafka (1972) e Au revoir mon amour (2011), accostate a lavori di formato più raccolto quali Nascita (1987) e Ventaglio di mani (2026), oltre ai pezzi dedicati alla figura di Giulietta. Insieme delineano un itinerario che restituisce la coerenza del linguaggio di Finotti e la sua costante capacità di rinnovarsi, mantenendo intatta l’energia visionaria che attraversa tutta la sua produzione.

Novello Finotti, Studio per il grande cobra 2 (bozzetto), 2003, bronzo, Fondazione Cariverona © Fondazione Cariverona

La mostra è ospitata a Verona nella Sala delle Vasche di Palazzo Forti e si inserisce nel programma Serate Forti – La notte è tua. Vivila con arte, il calendario estivo che anima il palazzo con aperture serali straordinarie e appuntamenti tra cinema, musica, letteratura e arte. Un palinsesto pensato per valorizzare la vocazione artistica del complesso e trasformarlo in un luogo di incontro, dialogo e scoperta.

L’inaugurazione è in programma venerdì 10 luglio alle ore 20:30. L’accesso alla mostra avviene da Volto Due Mori, 4 (ingresso da Corso Sant’Anastasia) ed è a ingresso libero. I giorni e gli orari di apertura prevedono, dal 10 luglio al 29 agosto 2026, l’apertura tutti i venerdì e sabati dalle 18 alle 24, mentre dal 5 al 20 settembre 2026 la mostra sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 11 alle 18.

Novello Finotti, Dondolo (bozzetto), 2003, bronzo, Fondazione Cariverona © Fondazione Cariverona

Per chi desidera approfondire il lavoro di Finotti sono previste visite guidate con operatori didattici: tutti i sabati, dal 10 luglio al 29 agosto 2026 alle ore 18:30, e sabato 5, 12 e 19 settembre 2026 alle ore 11. La partecipazione è su prenotazione, da effettuare fino a 24 ore prima attraverso la segreteria didattica dei Musei Civici di Verona.

Informazioni aggiornate sul calendario e sulle attività collegate alla mostra sono disponibili sul sito ufficiale della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, www.gam.comune.verona.it, mentre l’ufficio stampa è curato da SPAINI & PARTNERS. Un’occasione per riscoprire Palazzo Forti nelle sere d’estate e lasciarsi guidare, tra cielo stellato e architetture storiche, nelle metamorfosi della materia scolpita da Novello Finotti.

Foto: Ufficio Stampa